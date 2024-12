Sitzheizung nachrüsten: Produkttest und Tipps

Besonders an einem knackig kalten Wintermorgen kann ein warmer Rücken entzücken! Gute Nachricht für alle, die im Auto schnell frieren: Rettung ist nur ein paar Mausklicks entfernt: Etwa in Form der Systafex-Sitzheizung zum Nachrüsten. Wir haben die Auflage, die als eine der wenigen schnell verfügbar ist, getestet. Was sie kann und worauf beim Kauf zu achten ist, sagen wir hier.

Die Systafex-Carbon-Sitzheizung im Test

Die gute Nachricht vorweg: Beim Auspacken und bei der Erstinstallation hinterlässt die Systafex-Sitzauflage zum Nachrüsten zunächst einen recht soliden Eindruck: Die Bedienungsanleitung ist auf Deutsch verfasst, klar bebildert und lässt keine Fragen aufkommen. Die Systafex-Sitzheizung zu befestigen, fällt auf insgesamt drei verschiedenen geformten Autositzen, die Bestandteil unseres Tests waren, kinderleicht. Universell zu verwenden ist sie also schon mal. Allerdings kommt sie schon nicht ganz knitterfrei aus der Verpackung. Und das ändert sich auch im weiteren Testverlauf nicht, wenn die Heizauflage in Carbon-Optik mithilfe der simplen, aber elastischen Befestigungsschlaufen erst einmal auf dem Autositz angebracht ist. Laut Herstellerangabe besteht sie in erster Linie aus "Polyester mit Schaumstoff". Und das merkt man ihr an! Speziell auf modernen, ergonomisch vorgeformten Autositzen will sich die Auflage nicht so recht in Form bringen lassen.

Eine deutlich bessere Figur macht sie als Nachrüstprodukt für ältere Autositze, für die in unserem Praxistest, stellvertretend für viele andere Young- und Oldtimer, der weitgehend unergonomisch geformter Sitz eines älteren VW Polo aus den 1980er -Jahren dient. Die fehlende Anpassungsfähigkeit an moderne Sitze und das nicht besonders wertig daherkommende Material führen unterm Strich zu Punktabzügen in den Kategorien Qualität und Funktionalität. Auch über Zusatzfeatures wie Massage- oder Entpannungsfunktionen, die andere Auflagen mitbringen, verfügt diese Sitzauflage nicht. Deutlich besser sieht die Sache bei der reinen Heizleistung aus: Der Hersteller verspricht "spürbare Wärme“"schon nach 60 Sekunden Betriebsdauer.

Und das hält die Auflage auch, ist der 12-V-Adapter erst einmal in den Zigarettenanzünder eingesteckt. Allerdings ist sie zu diesem Zeitpunkt, anders als dies viele Konkurrenzprodukte versprechen, vom Erreichen der Wohlfühl- oder Maximaltemperatur noch ein ganzes Stück entfernt. Zuverlässig und kontinuierlich heizt sie sich in folgenden Schritten auf (von uns jeweils nach fünf, zehn, 15 und 20 min gemessen): 27,4 Grad, 33,2 Grad, 24,6 Grad, 35,0 Grad.

Bei der Regelbarkeit der Wunschtemperatur ist allerdings Luft nach oben: Zwar lässt sich die Heizleistung per Schieberegler am Kabel in zwei Stufen auf simple Weise regulieren ("High" und "Low“). Auch lässt sich der Verlauf der Heizelemente unter der Oberfläche der Auflage mit der Hand deutlich nachfühlen. Wo sie nicht verlaufen, bliebt die Auflage spürbar kühler - nicht so cool! Ansonsten reduziert eine Autoabschaltung nach 40 min Dauerbetrieb die Verbrennungsgefahr an den Oberschenkeln. Eine "intelligente Autofunktion, die beim Erreichen einer vorher definierten Wohlfühltemperatur eine Heizstufe zurückschalten würde, sucht man allerdings vergeblich. Dafür ist das 1,30 m lange Kabel, anders als manches Konkurrenzprodukt, auch für Linkshänder problemlos zu bedienen. Durch seine straffe Kabelführung ist es einem bei Schaltvorgängen oder dem Bedienen des Autoradios zudem nicht im Wege.

So haben wir getestet

Da viele Neuwagen heutzutage bereits ab Werk mit einer Sitzheizung bestellt werden können, lag bei unserem Test ein besonderes Augenmerk auf der Nachrüstbarkeit von älteren Fahrzeugen. Aus diesem Grund haben wir neben zwei modernen Fahrzeugen aus unserem Testwagen-Pool, dem aktuellen Mitsubishi Colt und dem vollelektrischen Hyundai Ioniq 5 N, bewusst auch einen VW Polo 86 C aus den 1980er Jahren, mit klassischer, sprich: nicht ergonomisch optimierter Sitzform in den Test mit einbezogen. Neben dem ersten Eindruck beim Auspacken, dem Check des Lieferumfangs und der leichten Montierbarkeit der Heizauflage am Sitz, war eine Temperaturmessung mit einem Infrarot-Thermometer Kern unseres Tests. Hierzu wurde nach dem Einstecken des 12-V-Adapters die im jeweiligen Zeitfenster maximal erreichbare Temperatur in den für das Wärmempfinden der darauf Sitzenden besonders wichtigen Köperregionen (sprich: Bereich der Oberschenkel auf der Sitzauflage und Rückenlehne) abgelesen und umfassend dokumentiert. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden alle Temperaturmessungen, die in den Test einflossen, ausschließlich am Fahrersitz des Hyundai Ionic 5 N vorgenommen.

Worauf muss ich beim Kauf einer Sitzheizung zum Nachrüsten achten?

Damit eine Sitzheizung für den nachträglichen Einbau ihren Job auch zuverlässig und zufriedenstellend verrichtet, sollte vor dem Kauf auf einige Punkte geachtet werden: Stromversorgung: Woher beziehen die Heizelemente den benötigten Strom? Das sollte man vor dem Kauf unbedingt klären. Bei Auflagen ist das meist die 12-Volt-Steckdose, landläufig bekannt als Zigarettenanzünder. Professionelle Lösungen werden direkt mit der Bordelektronik verkabelt. Zudem sollte man darauf achten, dass das Kabel für den Anschluss an den Zigarettenanzünder auch wirklich lang genug ist. Allerdings sollte es auch nicht zu lang für das jeweilige Automodell sein, damit es einem beim Fahren nicht in Quere kommt.

Passform : Beheizbare Sitzkissen zum Nachrüsten versprechen zwar eine universelle Passform, finden aber auf Sportsitzen oft keinen perfekten Galt. Hier muss man in der Praxis einfach ausprobieren, ob Sitz und Kissen kompatibel sind und notfalls vom Rückgaberecht Gebrauch mache. Die Sitzverstellung sollte auch bei installierter Sitzheizung in alle Richtungen problemlos laufen. Das Kabel darf also nicht zu stramm sein und die Person am Steuer nicht beim Schalten des Autos oder beim Betätigen von Bedienelementen wie Tasten, Drehreglern und Schaltern behindert werden.

Heizstufen: Gute Sitzheizungen, wie die im Test, bieten mehr als nur eine Heizstufe. Mindestens zwei sollten es schon sein, damit die Temperatur individuell angepasst werden kann. Drei oder mehr sind so etwas wie das Nonplusultra an Komfort. Erst recht, wenn eine automatische Abschaltung bei Erreichen einer bestimmten, vorher festgelegten Wunschtemperatur hinzukommt.

Einbau: Wer Zeit und Geld sparen möchte, greift zu dauerhaft in den Sitz einzubauenden Auflagen. Richtig montiert, sind Nachrüst-Sets eine seriöse und diskrete Lösung. Wer allerdings selbst keine Vorerfahrung mit elektrischen Schaltkreisen hat, sollte diese Arbeit einem Profi überlassen. • Benötigt eine Nachrüst-Sitzheizung eine TÜV-Abnahme? Weder die Sitzheizungs-Auflagen noch die im Zeitalter des Onlinehandels seltener gewordenen Nachrüst-Sets, die ins Sitz-Innere eingebaut werden, müssen zur Abnahme bei einer Prüfstelle vorgeführt werden. Und auch ein neuer Sitz muss nicht zum TÜV – vorausgesetzt, der Sitz wurde für das betreffende Pkw-Modell zugelassen. Fehlt die Zulassung des Sitzes für das Fahrzeug, müssen Prüfer:innen allerdings zwingend ein Auge auf die Nachrüstung werfen. Deshalb sollte beim Kauf eines gebrauchten Sitzes mit Heizung zwingend darauf geachtet werden, dass es ein Original-Teil aus derselben Baureihe ist.

Gute Alternativen, wenn man es nicht brandeilig hat

Heizen kann die getestere Systafex-Sitzauflage, so viel steht fest! Nur in Sachen Passform muss sie manchmal passen. Und dann anderen Sitzheizungen, wie etwa der aktuell leider nicht lieferbaren WeKit-Sitzheizung, die sich auch nahezu perfekt an handelsübliche Serien-Sportsitze anschmiegt, den Vortritt lassen. Auch fehlen ihr vielversprechende Zusatzfunktionen, die andere im Internet bestellbare Heizauflagen zum Nachrüsten, die allerdings größtenteils viel längere Lieferzeiten haben, teilweise noch mitbringen. Auch hierfür gibt es ein paar gute Alternativen. Sie eignen sich für alle, die es mit dem warmen Rücken nicht brandeilig haben und noch ein paar Tage länger warten können. Denn derzeit beträgt die Lieferzeit für diese Produkte laut Amazon mindestens zehn bis 14 Tage. Hier drei Konkurrenzprodukte, die teilweise zudem noch über interessante Zusatzfunktionen verfügen, im Überblick.

Kingleting-Sitzkissen mit Heizung und Drucksensor

Interessant für alle Veganer:innen und Menschen, die aus sonstigen Gründen keine Lust auf Leder im Auto haben: Das Sitzkissen von Kingleting ist aus mattschwarzem, gelochtem Kunstleder gefertigt. Eine weitere Besonderheit: Die Auflage verfügt über einen integrierten Drucksensor. Dieser erkennt, ob jemand am Steuer oder auf dem Beifahrersitz auf dem Kissen Platz genommen hat oder aussteigt. Dementsprechend schaltet es sich dann automatisch ein oder aus. Das funktioniert, so ergab ein schon etwas länger zurückliegender Praxis-Check unserer Redaktion, im automobilen Alltagbetrieb auch zuverlässig. Über einen Druckschalter zwischen den Knien kann man das Ein- und Ausschalten auch manuell erledigen. Die Auflage passt universell auf die meisten gängigen Autositze und erreicht laut Hersteller eine Maximaltemperatur von 60 Grad. Die Heizleistung erscheint bei hierzulande üblichen winterlichen Bedingungen ausreichend. Das dürfte auch für die Heizgeschwindigkeit gelten: Der Hersteller verspricht, dass bereits nach einer Minute die voreinstellbare Wunschtemperatur erreicht ist. Die Auflage passt universell auf die meisten gängigen Autositze.



Snailax Massagesitzauflage mit Wärmefunktion

Maximale Entspannung während der Fahrt verheißt die Snailax-Massagesitzauflage. Zusätzlich zur eigentlichen Heizung verfügt das Gerät über eine Rotlicht-Wärmefunktion. Damit, so verspricht der Hersteller und so bestätigten viele Nutzer:innen im Netz, sollen muskuläre Beschwerden im Rückenbereich gelindert werden. Außerdem soll die Blutzirkulation während der Fahrt angeregt werden. Ein 220-V-Netzadapter für die heimische Steckdose ermöglicht es, die Auflage auch nach der Ankunft mit dem Auto in die heimischen mitzunehmen und zum Beispiel den Fernsehsessel damit zu bestücken. Generic Sitzkissen Gerade einmal 29 Sekunden braucht der Generic-Bezug laut Hersteller, um den Autositz auf Wohlfühltemperatur von maximal 60 Grad zu bringen. Damit buchstäblich nichts anbrennt, wacht ein Überhitzungsschutz über die Einhaltung dieses Temperaturlimits. So oder so, beendet eine Autostopp-Funktion den Heizvorgang nach 50 Minuten automatisch. Elastischen Bändern sind dazu da, das Kissen auf dem Sitz zu befestigen und es perfekt an seinem Platz zu halten. Langzeitverwender:innen loben im Netz besonders die Qualität des Leders. Nach ihrem übereinstimmenden Empfinden vermittelt es auch auf langen Autofahrten ein komfortables und beruhigendes Gefühl.



Generic Sitzkissen

Gerade einmal 29 Sekunden braucht der Generic-Bezug laut Hersteller, um den Autositz auf Wohlfühltemperatur von maximal 60 Grad zu bringen. Damit buchstäblich nichts anbrennt, wacht ein Überhitzungsschutz über die Einhaltung dieses Temperaturlimits. So oder so, beendet eine Autostopp-Funktion den Heizvorgang nach 50 min automatisch. Elastischen Bändern sind dazu da, das Kissen auf dem Sitz zu befestigen und es bestmöglich an seinem Platz zu halten. Langzeitverwender:innen loben im Netz besonders die Qualität des Leders. Nach ihrem übereinstimmenden Empfinden vermittelt die Auflage auch auf langen Autofahrten "ein komfortables und beruhigendes Gefühl".