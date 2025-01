Audi, Cupra, Citroën und Honda im Vierkampf

Honda rüstet den ZR-V serienmäßig mit einem neun Zoll großen Touchscreen aus, der zentral auf dem Armaturenträger sitzt. Dank großer Kacheln und physischer Home- und Zurück-Tasten geht die Bedienung recht einfach von der Hand, zumal der Touchscreen ausreichend schnell auf Eingaben reagiert. Leider hüllt sich das ganze System in einen angestaubten Look, der besonders in der Kartenansicht des serienmäßigen Navigationssystems auch wegen der eher geringen Auflösung an längst vergangene Tage erinnert. Gleiches gilt für die untalentierte Sprachbedienung. Ab Werk bringen aber Apple CarPlay und Android Auto frischen Wind ins System.

Cupra schöpft beim Infotainment im Ateca aus dem Vollen – das Navi mit Online-Anbindung und 9,2-Zoll-Touchscreen ist ausstattungsübergreifend an Bord. Auf der Haben-Seite hat das System die Integration von Smartphone-Inhalten ab Werk via Apple CarPlay oder Android Auto. Die Kopplung klappt dabei erfreulich zügig. Darüber hinaus missfällt der angenehm positionierte Bildschirm aber mit einer nicht intuitiven Menüführung und teils langen Ladezeiten inklusive ruckelnder Animationen. Die Sprachsteuerung beschränkt sich zwar auf einfache Funktionen, wie etwa die Eingabe von Navigationszielen, funktioniert ansonsten aber tadellos.

Der Plug-in-Hybrid besitzt bereits in der Basisausstattung You einen zehn Zoll großen Touchscreen, der sich via Apple CarPlay und Android Auto mit Inhalten, etwa einer Smartphone-basierten Navigation, bespielen lässt. Ein integrierter Routenführer kostet für die Basisversion 800 Euro Aufpreis. Weil das System mit nützlichen Ladesäulen-Informationen geizt, kann man sich den Aufpreis sparen. Bei der Menüstruktur merkt man dem System sein Alter an – ein klar strukturiertes Hauptmenü etwa sucht man vergebens. Zudem werden große Flächen des Bildschirms von der Bedienung der Klimaanlage belegt, was die Darstellung anderer Informationen begrenzt.

Ab Werk liefert Audi den Q3 mit dem MMI Radio plus aus – ohne Navi-Funktion und mit einem 10,1-Zoll-Touchscreen ausgerüstet. Das MMI Navigation plus-System des Testwagens kostet 2265 Euro Aufpreis, kann dafür aber gut navigieren und hat darüber hinaus eine Verkehrszeichenerkennung an Bord. Der Touchscreen reagiert flink auf Befehle und wird von einer ebenso flinken Sprachsteuerung flankiert. Weniger schnell klappt die Smartphone-Kopplung – Android Auto und Apple CarPlay kosten kleinliche 545 Euro Aufpreis. Eine Google-Suche fürs Navi und die Integration von Amazon Alexa lässt sich Audi mit weiteren 250 Euro extra bezahlen.

Die aktuelle Kompakt-SUV-Szene kennzeichnet eine bunte Vielfalt. Doch Honda sieht für den neuen Honda ZR-V noch Platz in diesem Segment. Welchen Rang der Japaner gegen Audi Q3, Citroën C5 Aircross und Cupra Ateca schließlich einnimmt, klärt der ausführliche Vergleichstest.

Audi Q3, Citroën C5 Aircross, Cupra Ateca und Honda ZR-V im Vergleichstest

Was darfs denn sein? SUV? Gerne. Kompaktklasse? Durchaus ein vernünftiges Format. Hybrid? Plug-in-Hybrid? Verbrenner? Jetzt wird es schon kniffliger. Honda versucht, mit dem neuen, aufwendig hybridisierten Honda ZR-V die goldene Mitte zu treffen – zwischen dem Teilzeitstromer Citroën C5 Aircross, der sich mit Strom und Benzin betanken lässt, und dem Verbrenner-Duo Audi Q3 und Cupra Ateca. So viel sei vorab verraten: Jedes der vier SUV hat seine ganz eigenen Stärken und Schwächen im Vergleichstest.

Karosserie: Audi Q3 und Cupra Ateca am besten geschnitten

Der Newcomer aus Fernost streckt sich auf vier Meter und 57 cm. Keiner in diesem Vergleichstest ist länger. Doch der Honda ZR-V macht nicht das Beste aus seinen Abmessungen: Vorn liegt er zwar auf gutem Klassenniveau, doch hinten kneift es umso mehr. Das liegt auch am hohen Niveau des Innenraumbodens, den der Hybridantrieb mit sich bringt. Mit 380 l fällt der Gepäckraum eine ganze Ecke kleiner aus als bei der Konkurrenz. Zudem beschränkt sich die Variabilität auf das Umlegen der Rücksitzlehnen. Weder eine verschiebbare Rückbank noch die Honda-typischen "Magic Seats", bei denen sich die Sitzflächen im Fond hochklappen lassen, haben es in den ZR-V geschafft.

Wie es besser geht, zeigt der Citroën C5 Aircross, der zwar viel Platz mit seinem massigen Armaturenträger und der ausladenden Mittelkonsole verschenkt, der aber seine Hybrid-Technik besser zu verstecken weiß. Im Laderaum bietet er 80 l mehr Stauvolumen als der Japaner. Drei verschiebbare Einzelsitze maximieren die Möglichkeiten, Gepäck und Menschen adäquat und im Einklang unterzubringen. Nachteil des variablen Fonds: Die äußeren Personen sitzen sehr nah an den Türen, sodass die Köpfe schnell auf Tuchfühlung mit den Dachpfosten gehen. Und auch für die Knie wird es schnell eng, weil die Batterie im Heck nur kurze Sitzschienen zulässt.

Noch besser geschnitten präsentiert sich das Duo des VW-Konzerns. Sowohl Audi Q3 als auch Cupra Ateca sind sehr pragmatisch konstruiert. Die Köpfe haben viel Abstand zu den steil stehenden Dachpfosten, schmale und flache Mittelkonsolen samt einstellbarer Armauflagen geben Halt und Bewegungsfreiheit. Der Audi hat ebenfalls eine verschiebbare Rückbank, der Cupra kontert mit einer mittigen Durchreiche. Den Kapitelsieg sichert sich der Audi mit der besten Verarbeitung – einzig der hohe Hartplastikanteil im unteren Cockpit- und Türenbereich wird dem Premiumanspruch weniger gut gerecht. Besonders der Honda setzt auf viele unterschäumte Kunststoffe, was auf den ersten Blick edel wirkt. Eine wackelnde Mittelkonsole und teilweise Nachlässigkeiten bei der Lackierung – etwa an der Innenseite der Heckklappe – schmälern den guten ersten Eindruck jedoch.

Fahrkomfort: Citroën C5 Aircross gefällt mit flauschigen Federungskomfort

Der Begriff der französischen Sänfte ist nicht zuletzt dank Marken wie Citroën legendär – und der Citroën C5 Aircross liefert in diesem Punkt. Auch ohne Hydropneumatik, die man mittlerweile nur noch in den Geschichtsbüchern findet, gefällt der Franzose mit einem flauschigen Federungskomfort, der in diesem Vergleichstest einmalig ist. Hydraulische Anschläge sorgen dafür, dass kurze, harte Anregungen wirkungsvoll im Dämpfer verpuffen. Der Geräuschkomfort passt zum gediegenen Eindruck – selbst dann, wenn der Vierzylinder anspringt, um den flüsterleisen E-Motor zu unterstützen.

Der komplizierte Hybridantrieb des Honda ZR-V – mehr dazu im Motorenkapitel – profitiert vom kultivierten Vierzylinder, der die meiste Zeit fürs Stromgenerieren zuständig ist. Das macht den ZR-V zu einem akustisch angenehmen Alltagsbegleiter. Beim Fahrwerk zeigt sich Japaner hingegen unentschlossen – will als Weltauto offenbar unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden. Er ist grundsätzlich von der strafferen Sorte, neigt auf kurzen Anregungen aber zum Zittern, das sich in die Karosserie überträgt. Beladen schrumpft zudem das Schluckvermögen der Federung.

Der Cupra Ateca ist noch eine Spur straffer abgestimmt und zusätzlich mit den größten Reifen samt niedrigstem Querschnitt ausgestattet. Er gefällt aber besonders auf der Autobahn mit einem ausgewiesenen Langstreckenkomfort dank adaptiver Dämpfer und einem fein abgestimmten, verbindlichen Komfort-Modus.

Der Audi Q3 markiert hier so etwas wie den besten Kompromiss. Leer nicht ganz so komfortabel wie der Citroën, bietet er beladen einen ähnlichen guten Federungskomfort. Ein Vorteil für den Bayern sind die optionalen, adaptiven Dämpfer. Das höchste Geräuschniveau im Innenraum fällt subjektiv deutlich weniger dramatisch ins Gewicht. Über alle Zweifel erhaben sind zudem die vielfach verstellbaren Sportsitze des Q3. Herausragend sind die gute Abstützung im Schulterbereich und die angenehm straffe Polsterung, welche die Personen auch auf langen Etappen nicht ermüdet.

Gänzlich anders präsentieren sich die Sessel im Citroën C5 Aircross – ein durchaus passender Begriff für die weichen Fauteuils, die wenig konturiert ausfallen. Auf Langstrecken würde man sich mehr Unterstützung für Rücken und Beine wünschen. Die Sitze in Cupra und Honda geizen jeweils mit Einstellmöglichkeiten. Eine Spur bequemer ist es im Spanier. Der Japaner irritiert im Fond zudem mit einer weniger komfortablen Sitzposition durch den hohen Boden.

Motor/Getriebe: Der Antrieb des Honda ZR-V e:HEV überzeugt

Obwohl optisch mit eher dezentem Auftritt unterwegs, hat es der Honda ZR-V e:HEV in Sachen Antrieb faustdick unter der Haube, denn hier hat die Marke alle Register gezogen. Etwa bei dem 2,0-l-Vierzylinder mit Benzin-Direkteinspritzung, der nach dem Atkinson-Prinzip arbeitet. Dabei werden die Einlassventile später geschlossen als bei einem konventionellen Hubkolbenmotor. Infolgedessen wird ein Teil des Gemischs wieder aus dem Zylinder gedrückt. Damit wird die Füllung vermindert, die Expansion des Kraftstoff-Luftgemischs aber erhöht, was den Wirkungsgrad verbessert. Das Verbrenner-Aggregat treibt im ZR-V wiederum einen Generator an, der den Strom für die Hauptantriebseinheit liefert, eine Permanent-Magnet-Synchronmaschine, die über eine Konstantübersetzung mit den Vorderrädern verbunden ist.

Je nach Lastzustand wird die Verbrenner-Generator-Einheit über eine Kupplung mit der Hauptantriebseinheit verbunden. Auf diese Weise kann der Honda sowohl als serieller wie auch als Parallel-Hybrid unterwegs sein. Von den jeweiligen Wechseln bekommt die Person am Steuer nichts mit, freut sich stattdessen aber über den kultivierten Lauf des Verbrenners und registriert, dass Drehzahländerungen und simulierte Schaltpunkte ein Fahrgefühl wie in einem konventionellen Verbrenner generieren. Zu registrieren ist aber auch, dass der Honda im Vergleichstest oberhalb der Richtgeschwindigkeit deutlich zäher beschleunigt als die Konkurrenten. Außerdem ist in Sachen Höchstgeschwindigkeit bereits bei 173 km/h Schluss. An der Tankstelle überholt der Honda ZR-V e:HEV seine Konkurrenten dagegen mit dem niedrigsten Testverbrauch von nur 5,8 l Super auf 100 km.

Der Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid 180 kommt dagegen in der Plug-in Hybrid-Variante mit einer Systemleistung von 181 PS (144 kW) zum Test, die mit Hilfe einer 11,3-kWh-Batterie (Netto-Kapazität) im Test maximal 39 km lokal Emissions-frei, weil rein elektrisch, zurücklegte. Der Antrieb wirkt an sich recht munter, der Vierzylinder-Turbobenziner, der noch aus der Kooperation mit BMW stammt, gefällt ebenfalls mit Laufruhe. Bei den Fahrleistungen drückt jedoch das höchste Leergewicht im Test (1793 kg) spürbar auf das Temperament. Das Gewicht wirkte sich auch auf den Testverbrauch aus, was an 6,3 l Super auf 100 km plus 5,65 kWh Strom abzulesen ist. Die 190 PS (140 kW) starken, ohne Hybrid-Technik arbeitenden Motoren von Audi Q3 40 TFSI quattro und Cupra Ateca 2.0 TFSI 4Drive sind identisch und speziell in höheren Drehzahlbereichen deutlich lebhafter unterwegs. Mit Testverbräuchen oberhalb der 8,0-l-Marke fallen sie gegenüber ihren Rivalen allerdings deutlich zurück.

Fahrdynamik: Citroën C5 Aircross ein gelassener Gleiter

Dass der Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid 180 mit dem Thema Fahrdynamik rein gar nichts am Doppelwinkel hat, stellt er auf dem Handling-Parcours unter Beweis. Kurven durchmisst der Franzose mit deutlicher Seitenneigung, Wechselkurven arten in eine ziemliche Schaukelei aus, Während sich die Lenkung im Vergleichstest alles andere als rückmelde, freudig zeigt. Im Grenzbereich setzt der C5 Aircross voll auf Gemütlichkeit und lässt das ESP früh eingreifen, bevor es den Insass:innen zu blümerant zu werden droht. Die Bremswege sind akzeptabel, die Pedalwege sind allerdings gewöhnungsbedürftig lang. In der Summe ist schnell erkennbar, dass sich der Citroën eher in der Rolle eines gelassenen Gleiters sieht

Der Honda ZR-V e:HEV wirkt gemessen an der Konkurrenz etwas schwerfällig bei der Umsetzung der Richtungsvorgaben, obwohl er auf der Waage das zweitniedrigste Gewicht (1587 kg) zeigt. Seine Lenkung bietet zwar mehr Fahrbahnkontakt als jene seines gallischen Gegners, erfordert aber ähnlich viel Lenkarbeit. Bei forcierterer Gangart kommen ausgeprägte Aufbaubewegungen ins Spiel. Die Bremsprüfung fördert mit fast 39 m (Kaltbremswert) beziehungsweise fast 38 m (Warmbremswert) die längsten Bremswege innerhalb des Testquartetts zutage. Auffällig dabei: Gerät der Japaner bei starken Bremsungen aus hohen Tempi in den Regelbereich des ABS, neigt die Vorderachse vereinzelt zum Stempeln.

Deutlich wird in diesem Kapitel, dass die Modelle aus dem Volkswagen-Konzern das Thema Fahrdynamik eindeutig besser beherrschen. Der Audi Q3 40 TFSI quattro zum Beispiel verlangt mit seiner optionalen Progressiv-Lenkung (280 Euro) im Dynamic-Modus zwar wesentlich höhere Lenkkräfte, erspart aber eine ausgeprägte Lenkarbeit nach Art der vorgenannten Konkurrenten. Sein bedarfsabhängig zuschaltender Allradantrieb (die getestete Motorvariante gibt es ausschließlich als "quattro") sichert ihm deutliche Traktionsvorteile und garantiert überdies ein sehr hohes Fahrsicherheitsniveau.

Das gilt in gleichem Maße für den in der 190-PS-Variante (140 kW) ebenfalls nur mit Allradantrieb erhältlichen Cupra Ateca 2.0 TFSI 4Drive. Allerdings vermittelt der kompakte Spanier im Gegensatz zu seinem Konzern-Konkurrenten Q3 das Gefühl, statt in einem Kompakt-SUV eher in einem üppig motorisierten Kleinwagen zu sitzen. Er lässt sich mit Verve in Radien aller Art werfen, fühlt sich auch in den vertracktesten Kurvenkombinationen wohl, weil er Befehle mit einer Direktheit umsetzt, die in diesem Quartett ihresgleichen sucht. Prima: Auch vorsätzlich provozierte, grobe Fahrfehler führen am Steuer des Cupra und im Rahmen der physikalischen Grenzen nicht zu unmittelbarem Kontrollverlust, was ausdrücklich für die Güte der Fahrwerksabstimmung spricht.

Umwelt/Kosten: Beim Wertverlust der Citroen C5 Aircross schlechtesten

Während sich die Kandidaten des Vergleichtest im Grundpreis mit Ausnahme des Cupra Ateca mit Aufrufen um die 43.000 Euro nicht viel nehmen, sind die Automobile aus dem VW-Konzern einschließlich gewerteter, punkterelevanter Extras bis zu 2670 Euro teurer als ihre Gegner. Was die Unterhaltskosten angeht, liegen noch nicht alle Karten auf dem Tisch. Wie teuer nämlich die Wartung der aufwendigen Honda-Hybrid-Technik tatsächlich ist, wusste der ADAC wegen mangelnder Datenlage bis zum Redaktionsschluss nicht zu beziffern. Deshalb wurden die Werkstattkosten in diesem Vergleichstest nicht gewertet. Bei den übrigen Kandidaten liegen die Kosten für die Wartung und übliche Verschleißteile auf vergleichbarem Niveau: Zwischen 642 Euro beim Audi Q3 40 TSFI und 611 Euro beim Cupra Ateca 2.0 TSI.

Die Überweisungen ans Finanzamt sind dagegen beim Spanier mit 255 Euro pro Jahr die höchsten. Dank des nach WLTP-Norm geringsten CO2-Ausstoßes und der Tatsache, dass Fahrzeuge unter 90 gr pro Kilometer für fünf Jahre einen Bonus von 30 Euro pro Jahr erhalten, zahlt man beim Citroën C5 Aircross Plug-in-Hybrid 180 lediglich zwei Euro Kfz-Steuer pro Jahr. Die Steuerersparnis kann man gut gebrauchen, denn im Wertverlust schneidet der C5 binnen vier Jahren und nach 80.000 km laut DAT mit 25.777 Euro am schlechtesten ab. Beim Audi Q3 muss man wiederum wegen des höchsten Verbrauchs am tiefsten in die Tasche greifen, für den Honda hingegen zahlt man die höchsten Versicherungsprämien. Was darauf schließen lässt, dass die Assekuranzen bei Unfällen mit dem Honda ZR-V e:HEV mit hohen Reparaturkosten rechnen. So oder so: Diese Charakter-Wagen auf die Straße zu bewegen, kostet.

Technische Daten & Messwerte von Audi Q3 40 TFSI quattro, Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid 180, Cupra Ateca 2.0 TFSI 4Drive & Honda ZR-V e:HEV

AUTO ZEITUNG 23/2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid 180 Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; turbo 4/4; turbo Hubraum 1984 cm³ 1598 cm³ Gesamtleistung 190 PS/140 kW 181 PS/133 kW Leistung Verbrenner/E-Motor 140 kW (190 PS)/ - 110 kW (150 PS)/81 kW (110 PS) Max. Gesamtdrehmoment 320 Nm 360 Nm Batterie - Lithium-Ionen Spannung/Kapazität netto (brutto) - 400 V/11,3 kWh (12,4 kWh) Getriebe/Antrieb 7-Gang-Doppelkupplung/Allrad 8-Stufen-Automatik/Vorderrad Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1620/1662 kg 1770/1793 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 7,3 s 8,5 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 222 km/h 215 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 34,4/33,8 m 36,2/36,1 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 8,3 l S/7,3 l S 6,3 l S + 5,65 kWh/1,56 l S + 18,1 kWh CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 197/174 g/km 149+24/35 g/km Reichweite 723 km 683 km Preise Grundpreis 43.700 € 43.690 € Testwagenpreis 46.560 € 43.890 €





AUTO ZEITUNG 23/2023 Cupra Ateca 2.0 TFSI 4Drive Honda ZR-V e:HEV Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; turbo 4/4; turbo Hubraum 1984 cm³ 1993 cm³ Gesamtleistung 190 PS/140 kW 184 PS/135 kW

Leistung Verbrenner/E-Motor 140 kW (190 PS)/ - 105 kW (143 PS)/135 kW (184 PS) Max. Gesamtdrehmoment 320 Nm 315 Nm Batterie - Lithium-Ionen Spannung/Kapazität netto (brutto) - 360 V/1,05 kWh (k.A) Getriebe/Antrieb 7-Gang-Doppelkupplung/Allrad Konstantübersetzung/Vorderrad Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1333/1567 kg 1600/1587 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 7,1 s 7,4 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 212km/h 173 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 34,8/34,7 m 38,8/37,7 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 8,2 l S/8,0 l S 5,8 l S/5,5 l S CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 194/176 g/km 137/131 g/km Reichweite 671 km 983 km Preise Grundpreis 45.150 € 43.900 € Testwagenpreis 46.170 € 43.900 €

Ergebnis in Punkten

Gesamtbewertung (max. Punkte) Audi Q3 Citroën C5 Aircross Cupra Ateca Honda ZR-V Karosserie (1000) 665 607 627 593 Fahrkomfort (1000) 723 725 724 710 Motor/Getriebe (1000) 658 658 651 710 Fahrdynamik (1000) 711 581 720 539 Eigenschaftswertung (4000) 2757 2571 2722 2552 Kosten/Umwelt (1000) 313 333 323 337 Gesamtwertung (5000) 3070 2904 3045 2889 Platzierung 1 3 2 4