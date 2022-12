Eine geglättete Front trifft auf neue Lichtsignaturen an Front und Heck sowie neu gestaltete 18-Zoll-Leichtmetallräder.

Das Citroën C5 Aircross Facelift rollt seit Sommer 2022 zur Kundschaft. Während die Motoren und der Plug-in-Hybrid unverändert bleiben, zeigen sich Exterieur und Innenraum deutlich gestrafft. Das ist der Preis.

2019 kam der C5 Aircross auf den Markt und erwies sich mit bislang über 260.000 verkauften Exemplaren als Volltreffer. Da man Eisen schmieden muss, solange sie heiß sind, gab es im Frühsommer 2022 das Citroën C5 Aircross Facelift – zum Preis ab 32.670 Euro (Stand: Dezember 2022). Die Modellpflege ist erkennbar an der geglätteten Front, die nun von eher geraden Linien dominiert wird. Das Logo ist jetzt schwarz lackiert und von Chrom eingefasst. Das Spiel mit dem Doppelwinkel führen die Franzosen im unteren Lufteinlass fort, wo es die Form der Gitterstruktur bestimmt. Hinzu kommen neue Lichtsignaturen an Front und Heck sowie neu gestaltete 18-Zoll-Leichtmetallräder. Zum Innenraum: Die erste Sitzprobe auf den neu gepolsterten und mit optionaler Massagefunktion ausgestatteten Advanced Comfort-Sitzen lässt einen guten Langstreckenkomfort erwarten, während der Blick auf das Armaturenbrett ein Déjà-vu-Erlebnis auslöst: Der 10,0-Zoll-Touchscreen stammt aus dem C4. Eine bestmögliche Variabilität garantieren jetzt übrigens drei verschiebbare, klappbare und versenkbare Einzelsitze im Fond. Die Größe des Kofferraums von 460 bis 600 (Hybrid) sowie 580 bis 720 Liter (Benzin/Diesel) tangiert das nicht. Einstiegsmotorisierung bleibt der bekannte 131 PS (96 kW) starke 1,2-Liter-Turbobenziner neben dem leistungsgleichen Turbodiesel mit 1,5 Liter Hubraum. Plug-in-Hybrid-Fans können nach wie vor den Hybrid 225 ordern, der mit 224 PS Systemleistung (165 kW) die Topmotorisierung des Citroën C5 Aircross Facelifts (2022) darstellt und seit Dezember 2022 mit einer erhöhten elektrischen Reichweite von 64 Kilometern (bisher 61 km) vorfährt. Grund dafür ist die neue Batteriegeneration mit 14,2 kWh statt zuvor 13,2 kWh Speicherkapazität. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

