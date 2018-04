Ein Auto lässt sich nicht auf den ersten Blick bewerten. Deswegen durchlaufen bei AUTO ZEITUNG Neuheiten sowie beliebte Modelle eine ganze Reihe von Tests. Am Anfang einer solchen Testreihe steht der Fahrbericht und am Ende der Dauertest und der Vergleichstest mit den Modellen der Konkurrenz. In dieser Kategorie treten zwei oder mehr Fahrzeuge aus einer Klasse – wie Kleinwagen oder Mittelklasse-Limousine – gegeneinander an und werden in den Kategorien Karosserie, Fahrkomfort, Motor/Getriebe, Fahrdynamik und Umwelt/Kosten getestet. Am Ende jedes Vergleichs wird das Testergebnis von unserem Redakteur in einem Test-Fazit zusammengefasst. Oder sie wollen selbst vergleichen? Kein Problem! Natürlich finden Sie am Ende unseres Tests auch immer eine Tabelle mit den wichtigsten technischen Daten. Hier sind nüchterne Zahlen über Leistung, Geschwindigkeit und Kaufpreis übersichtlich dargestellt.