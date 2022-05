Die Preise von Benzin, Diesel und Gas an der Tankstelle schwanken – hängen aber nicht nur vom Ölpreis und der Wirtschaftslage, sondern auch von Tageszeit ab. Doch wann sollte man am besten tanken? Das ist durchschnittlich beste Uhrzeit!

Es gibt viele Apps und Spartipps für Autofahrer:innen. Doch eine der wichtigsten Fragen lautet nach wie vor, wann man am besten tanken sollte. Gerade bei generell hohen Spritpreisen ist es wichtig, den günstigsten Zeitpunkt zum Tanken zu nutzen. Wer mit dem Auto konsequent an die günstigste Tankstelle in der Nähe fährt, die man per App oder online finden kann, und dabei auch noch auf die Uhrzeit achtet, kann mehr als nur wenige Cent sparen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Spar-Tipp: Wann am besten Tanken?

Laut Untersuchungen des ADAC von 2021 ist die Uhrzeit ausschlaggebend dafür, wann man günstiger tanken kann. Generell sind die Benzinpreise und Dieselpreise morgens am höchsten. Am teuersten ist der Sprit gegen 7:15 Uhr. Der Grund ist die steigende Nachfrage, da Pendler:innen zur Arbeit fahren. Nach Abklingen des Pendlerverkehrs sinken auch die Kraftstoffpreise wieder. Im Tagesverlauf steigt der Preis jedoch insgesamt sieben Mal. Die weiteren Preisspitzen erreichen im Regelfall nicht das Niveau des Morgens. Laut ADAC erreichen Benzin und Diesel ihre weiteren Preisspitzen um gegen 10, 13, 15:45, 17:45 und 19.45 Uhr. Nach 21:45 Uhr steigt der Benzin- und Dieselpreis wieder auf ein höheres Niveau an, das während der Nacht bis zirka 5 Uhr relativ konstant bleibt. Die beste Uhrzeit um Diesel oder Benzin zu tanken liegt folglich zwischen 18 und 19 Uhr, mit einem Tiefstwert um 18:45 Uhr. Auch zwischen 20 und 22 Uhr sind die Spritpreise im Durchschnitt niedriger und erreichen gegen 21:45 Uhr einen Tiefpunkt. Die Auswertung des ADAC sämtlicher Preisbewegungen an rund 14.000 Tankstellen in Deutschland im Mai 2021 hat ergeben, dass Fahrer:innen von Autos mit Benzinmotor besonders viel Geld sparen können. Hier beträgt der Unterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten Tagespreis über sieben Cent pro Liter. Bei Diesel liegt der Unterschied bei rund 6,50 Cent pro Liter.

An welchen Wochentagen ist Sprit günstiger?