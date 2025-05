Im Mai 2025 erweitert VWN das Angebot um eine achtsitzige Version. Als Achtsitzer hat der Multivan jeweils drei Einzelsitze in der zweiten und dritten Reihe an Bord.

Die zugehörigen Schalter finden nun im Armaturenbrett Platz. Das Bulli-Layout erinnert insgesamt stark an den Golf 8, so überraschen die Touchfelder und -slider zur Bedienung nicht.

Preis: VW Multivan (2021) ab 55.025 Euro

2021 feierte der nur umgangssprachlich VW T7 genannte VW Multivan seine Premiere, seit Spätherbst desselben Jahres ist er zum Preis ab 55.025 Euro (Stand: Mai 2025) erhältlich.

Und mit ihm gab es eine gänzlich neue Strategie: Anstatt der einen Lösung gibt es mit dem Multivan, dem rein elektrisch fahrenden ID. Buzz sowie ID. Cargo seit 2022 und dem auf Ford-Basis aufbauenden VW Bus/Caravelle seit 2024 gleich drei Angebote. Damit will VW Nutzfahrzeuge einen alten Zielkonflikt dieser Baureihe auflösen. Der Bulli, der im Kern ein Transporter ist, musste stets sowohl robust als auch günstig und zugleich sehr komfortabel sein und obendrein Pkw-ähnliche Qualitäten bieten.

Als Lösung dieses Problems zielt der klar auf den Personentransport zugeschnittene VW Multivan gegen Mercedes V-Klasse & Co. zu Felde. Der VW ID. Buzz wiederum deckt als rein elektrisch konzipierter Van nicht nur die elektrisch fahrende Zielgruppe an, sondern auch jene, die sich für Retro-Autos begeistern können. Der dritte im Bunde, der T6.1-Nachfolger auf Ford-Tourneo- und Transit-Custom-Basis, wiederum bringt klassische Nutzfahrzeug-Tugenden mit, darf also am stärksten belastet werden und bietet die größte Aufbauvielfalt. Die Unterschiede aller drei Bulli-Baureihen Multivan, ID. Buzz/Cargo und VW Bus/Caravelle arbeiten wir in diesem Vergleich heraus.

Und wer Fan des Campings ist, kann seit 2024 die neue California-Variante kaufen.

Antriebe: Diesel & Plug-in-Hybride (Anhängelast)

Der VW Multivan (2021) macht sich nicht nur die Kostenvorteile des Modularen Querbaukastens (MQB) zunutze, auf dem ein Großteiler aller VW-Modelle basieren. Mit ihm kommen auch neue technische Möglichkeiten: Das gilt etwa für das Fahrwerk, das mit an McPherson-Federbeinen und Querlenkern geführten Vorderrädern und einer Mehrfachlenkerachse hinten ähnlich wie bei Passat & Co. aufgebaut ist. Letztere bietet Komfort-Vorteile gegenüber der aktuellen Schräglenkerkonstruktion.

Neben dem Vierzylinder-Turbobenziner mit 204 PS (150 kW) stehen auch ein Selbstzünder mit 150 PS (110 kW) sowie der eHybrid genannte Plug-in-Hybrid mit 218 PS (160 kW) oder 245 PS (180 kW) Systemleistung zur Auswahl. Mit seiner je nach Leistungsstufe 10,4 respektive 19,7 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie, die im Unterboden sitzt und über eine Schnittstelle im vorderen rechten Kotflügel geladen wird, soll der elektrifizierte Bulli typische Pendlerstrecken elektrisch absolvieren können – nach NEFZ bis zu 95 km. Im rein elektrischen Modus schaltet sich der Verbrenner ab 130 km/h zu.

Grundsätzlich fährt der VW Multivan mit Doppelkupplungsgetriebe vor, die TSI- und TDI-Varianten verfügen über sieben Gänge und der Hybrid über sechs. Eine rein elektrische Variante ist nicht vorgesehen. Die Anhängelast gibt VW Nutzfahrzeuge mit bis zu 2000 kg (gebremst) an.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Reminiszenzen an T3 & T4 + Maße

Mit der rundum verlaufenden Kante soll der VW Bulli, übrigens ein Kunstwort aus Bus und Lieferwagen, den T3 zitieren, während das Designteam die prägnante Motorhaube über den serienmäßig aus LED-Technik erstrahlenden Scheinwerfern als Reminiszenz an den VW T4 wertet. An den Maßen ändert sich nicht viel: Mit einer Breite von 1941 mm wächst der VW Multian (2021) gegenüber dem 2024 ausgelaufenen T6.1 um 37 mm in die Breite. In der Länge gewinnt der neue Bulli 69 mm hinzu (4973 mm), beim Radstand gar 124 mm (3124 mm). Dafür fällt der VW Multivan mit 1903 mm satte 47 mm niedriger aus, womit er sich für noch mehr Tiefgaragen qualifiziert. Es ist auch eine längere Version erhältlich, die bei gleichem Radstand 5173 mm lang ist.

Interieur: Bis zu acht Sitzplätze & Golf 8-Cockpit

Foto: VW Nutzfahrzeuge

Kommen wir zum Innenraum des VW Multivan (2021), der übrigens als Standardversion 469 l (hinter sieben Sitzen), 1844 l (hinter vier Sitzen) oder 3672 l Kofferraumvolumen vorhält. Die Langversion bietet 763, 2171 oder 4005 l Fassungsvermögen. Was flexibel klingt, soll nach Ansinnen von VW Nutzfahrzeuge auch flexibel sein: So wurde bewusst auf eine Mittelkonsole verzichtet, um einen Durchstieg von der ersten Reihe nach hinten zu ermöglichen – der Platz entsteht durch elektronische Gangwahl und Parkbremse. Die zugehörigen Schalter finden nun im Armaturenbrett Platz

Apropos: Hier blickt man auf das serienmäßig digital ausgeführte Cockpit. Das Bulli-Layout erinnert insgesamt stark an den Golf 8, so überraschen die Touchfelder und -slider zur Bedienung nicht. Das Infotainmentsystem bietet grundsätzlich eine Online-Anbindung. Ebenfalls neu ist die erstmalig bei einem VW Bus elektrisch ausgeführte Heckklappe, die sich wie die ebenfalls optionalen, elektrischen Schiebetüren per Gestensteuerung mit dem Fuß öffnen lassen.

Es bleibt bei fünf verschieb- und herausnehmbaren Einzelsitze im Fond (bis dato optional), eine durchgängige Rückbank in der dritten Sitzreihe gibt es hingegen nicht mehr. Mit einem Gewicht von je 23 bis 29 kg sollen die Einzelsitze leicht verschieb- sowie ein- und ausbaubar sein. Das zugehörige Schienensystem hat VW Nutzfahrzeuge ebenfalls überarbeitet. Die Leisten verlaufen durchgängig durch den Innenraum vom Fond bis zur zweiten Sitzreihe.

Foto: VW Nutzfahrzeuge

Stichwort "zweite Sitzreihe": Im Mai 2025 erweitert VWN das Angebot um eine achtsitzige Version. Sie ergänzt die fünf-, sechs- und siebensitzigen Konfigurationen. Als Achtsitzer hat der Multivan jeweils drei Einzelsitze in der zweiten und dritten Reihe an Bord. Wie gehabt sind alle Fondsitze einzeln entnehm- und verschiebbar. Bei voller Bestuhlung bleibt ein Stauraum 763 l übrig.

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

Serienmäßig verfügt der VW Multivan (2021) unter anderem über ein Umfeldbeobachtungssystem inklusive City-Notbremsfunktion, eine Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistenten, einen Spurhalteassistenten, eine Geschwindigkeitsregelanlage und eine Verkehrsschilderkennung. Zu den weiteren Assistenzsystemen des VW Multivan gehört beispielsweise der "IQ.DRIVE Travel Assist", der das teilautomatisierte Fahren bis 210 km/h ermöglicht. Das System regelt das Tempo, die Distanz zum vorfahrenden Auto und die Querführung in der Fahrspur.

Fünf von fünf Sternen: So bewertet der Euro NCAP den VW Multivan (2021) im Crashtest. Hierbei weiß der VW Multivan besonders beim Insassenschutz von Erwachsenen (90 %) und Kindern (89 %) zu überzeugen. Einer ebenfalls sehr guten Bewertung bei den Assistenzsystemen (87 %) steht ein eher mäßig ausgeprägter Fußgängerschutz in Höhe von 69 Prozent entgegen.

Fahreindruck: VW Multivan mit Pkw-Qualitäten

Die Kombination aus langem Überhang und sparsamem Dieselantrieb unterstreicht die Stärken des VW Multivan 2.0 TDI, der mit scheinbar grenzenloser Variabilität glänzt und ein gigantisches Raumangebot zur Verfügung stellt. Der TDI-Motor liefert mehr als genug Temperament, läuft kultiviert und bleibt stets genügsam. Das prädestiniert den VW Multivan geradezu für Gruppenreisen, zumal Fahrkomfort und Fahrsicherheit auf Pkw-Niveau liegen.

Von Martin Urbanke