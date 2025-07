Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Multimedia-System überzeugt bei der ersten Testfahrt mit seiner intuitiven Bedienung: Das Touchdisplay reagiert schnell, die Menüführung ist klar strukturiert. Kein Frust, kein Gefummel – einfach an Bord gehen und losfahren.

Ist der Akku mit 19,7 kWh Nettokapazität leer, lässt er sich mit bis zu 50 kW Schnellladeleistung zügig wieder aufladen. So kommt man insgesamt auf eine maximale Reichweite von rund 700 km.

Der VW Multivan ist wahrlich kein Neuling mehr – seit 2021 rollt die aktuelle Generation auf der MQB-Plattform. Was aber neu ist, ist der Plug-in-Hybrid mit elektrischem Allradantrieb. Der "eHybrid 4Motion", der seit Ende 2024 erhältlich ist. Hier kann man wählen, ob die Hinterachse permanent oder nur bedarfsorientiert zugeschaltet wird. Mit einer Systemleistung von 245 PS (180 kW) auf dem Papier solide ausgestattet, kombiniert der Allrad-Plug-in einen E-Motor für die Hinterachse mit einem 1,5-l-Turbobenziner und einem zweiten E-Motor an der Vorderachse.

Im reinen Elektromodus gleitet der neue VW Multivan eHybrid 4Motion (2025) bei unserer ersten Testfahrt rund um Amsterdam angenehm ruhig dahin – ideal für die Stadt oder entspannte Landstraßenfahrten. Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 95 km. Nur: Wenn alles still ist, verrät das sonst sehr komfortable Fahrwerk seine Unzufriedenheit über tiefe Schlaglöcher durch hörbare Geräusche. Ist der Akku mit 19,7 kWh Nettokapazität leer, lässt er sich mit bis zu 50 kW Schnellladeleistung zügig wieder aufladen. So kommt man insgesamt auf eine maximale Reichweite von rund 700 km.

Erste Testfahrt: VW Multivan eHybrid 4Motion tritt kräftig an, neigt aber zu Rucklern

Der Hybrid-Modus entfesselt den kleinen Benziner, wenn er benötigt wird. Nur bei spontanem Kickdown merkt man bei der ersten Testfahrt manchmal, dass das System kurz überlegen muss, wie es reagieren soll. Der Verbrenner kommt dann mit leichtem Ruck hinzu – spürbar, nicht störend, aber eben nicht ganz nahtlos. Teilweise aber laut, weil für die anliegende Geschwindigkeit ein zu niedriger Gang gewählt wurde. Wer es ruhiger mag, kann mit den Schaltpaddles nachhelfen und ihn gezielt in höhere Gänge zwingen – das bringt spürbar mehr Harmonie ins Fahrerlebnis.

Während die elektrische Hinterachse im Normalbetrieb nur bei Bedarf zugeschaltet wird, lässt sich im Sportmodus dauerhafte Kraft auf die Hinterräder legen. Angesichts der Größe und des Gewichts des neuen VW Multivan eHybrid 4Motion (2025) überrascht der kräftige Antritt aus dem Stand am Ampelstart positiv. So verbindet der Bulli Fahrspaß mit Reisekomfort – dank Allrad sind auch Fahrten in leichtem Gelände möglich.

Großzügig, variabel, einfach zu händeln – der Innenraum

Der Innenraum ist ein Highlight – hell und luftig, besonders mit dem Panoramadach. Die Sitze gleiten auf einem Schienensystem, das ein müheloses Verschieben oder Herausnehmen erlaubt – fast wie Plug-and-play. In rund einer Minute lassen sich alle Rücksitze ausbauen, um Platz für sperrige Ladung zu schaffen. Die verschiebbare Mittelkonsole mit Tischfunktion ist ebenso durchdacht wie praktisch. Wer möchte, kann Vis-à-Vis-Sitze bestellen, die sich samt Sicherheitsgurten entgegen der Fahrtrichtung montieren lassen. Die äußeren Rücksitze sind optional beheizbar.

Technische Daten des VW Multivan eHybrid 4Motion

AUTO ZEITUNG 16/2025 VW Multivan eHybrid 4Motion Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1499 cm³;

permanenterregte Synchronmaschine Antrieb 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe; Allradantrieb Systemleistung 180 kW/245 PS Systemdrehmoment 350 Nm Kapazität 19,7 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4973/1941/1909 mm Leergewicht/Zuladung 2406 – 2380/4550 kg Kofferraumvolumen 1316 – 4005 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,9 s Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 0,9 – 0,8 l + 22,8 – 21,9 kWh Elektrische Reichweite 95 km Kaufinformationen Grundpreis 72.994,60 € Marktstart Ende 2024 Alle Daten Werksangaben