So erkennen wir an der Front schwarz lackierte Kühlerschutzgitter, an den Seiten schwarze Steinschlagschutzfolie sowie Seitenschwelleraufsätze und einen angedeuteten Unterfahrschutz vorne wie hinten.

Sie ist an der kuppelartigeren Haube und einem unten breiteren Lufteinlass zu erkennen, in seinen Grundzügen bleibt sich der Transporter aber treu.

Das VW T6.1 genannte Facelift steht seit Herbst 2019 bei den Händlern. Die Maße haben sich nicht verändert, ganz im Gegensatz zum digitalisierten Innenraum. Neben Multivan, Caravelle und Kombi steht seit Ende 2020 auch der VW T6.1 Panamericana zur Auswahl. Wir nennen den Preis und die technischen Daten!

Mit dem VW T6.1 erhielt die Bulli-Baureihe 2019 ein großes Update. In der Basisausstattung "Kombi" startet der Preis bei 38.384 Euro (Stand: November 2020), darüber rangieren die Varianten Multivan (Preis: 40.484 Euro) und Caravelle ab 44.341 Euro. Das Facelift umfasst eine technische und optische Modellpflege parallel zur Entwicklung des kommenden T7. Drei Gründe führen dazu, dass sich mit der Einführung des rein elektrischen I.D. Buzz 2022 gleich drei Bus- und Transporterlösungen im VW-Programm finden werden: Erstens, derzeit werden 98 Prozent der Transporter mit Diesel bestellt. Gleichzeitig gerät der Selbstzünder immer weiter unter Druck, politisch ist das Elektroauto die bevorzugte Lösung im Kampf gegen die innerstädtische Abgas-Belastung. Zweitens, verschärfte Crashnormen machen den Umstieg auf die Pkw-Plattform Modularer Querbaukasten (MQB) notwendig, die – drittens – ihrerseits für die gewichtlich hohen Anforderungen eines Handwerkerautos nicht ausgelegt ist. Somit bleibt das VW T6.1 (2019) genannte Facelift als Nutzfahrzeug-Lösung einschließlich der bewährten Komfort-Varianten (Multivan, Caravelle, California) im Programm, erhält für die weitere Laufzeit aber die nötige Modellpflege. Mehr zum Thema: Der VW T6.1 im Test

Der VW T6.1 (2019) im Video:

Preis, technische Daten & Maße des VW T6.1 (2019)

Der VW T6.1 (2019) ist am neuen Design der Frontpartie mit kuppelartiger Haube, einem Kühlergrill im Stile des Arteon und einem breiten Lufteinlass unten zu erkennen. In seinen Grundzügen sowie Maßen (4904 Millimeter Länge, 1904 Millimeter Breite, 1990 Millimeter Höhe und 3000 Millimeter Radstand) bleibt sich der Transporter aber auch nach der Modellpflege treu. Da der Transporter zuletzt Probleme mit der Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte hatte, kommen im Zuge der neuen WLTP-Zulassungsnorm überarbeitete und effizientere Motoren zum Einsatz. So steht der VW T6.1 (2019) mit 2,0-Liter-Turbodieselmotoren mit einem Leistungsspektrum von 90 bis 199 PS in der Ausstattungsliste. Alle Aggregate erfüllen die Abgasnorm Euro-6d-Temp-EVAP. Außerdem gibt es das Bulli-Facelift auch als elektrische Variante: Der VW T6.1 (2019) als Zero-Emission-Vehicle entstand in Zusammenarbeit mit dem Allgäuer Tuner Abt. Für den Antrieb von Transporter, Multivan, Caravelle und California sorgen ein 112 PS starker E-Motor und Batterien mit einem Energiegehalt von 38,8 oder 77,6 kWh, die Reichweiten von bis zu 400 Kilometer ermöglichen sollen. Mehr zum Thema: Der VW T6.1 im Vergleichstest

VW T6.1 (2019): Digitales Cockpit im Innenraum

Auch beim Komfort legt das VW T6.1 (2019) genannte Bulli-Facelift nach. Hinzu kommt eine elektro-mechanische statt der bisherigen hydraulischen Lenkunterstützung, die den Einsatz neuer Assistenzsysteme ermöglicht. So stabilisiert sich der Bulli bei Seitenwind selbst und es steht eine aktive Spurführungshilfe sowie ein Parkassistent zur Verfügung. Auch der optionale Trailer-Assist, der das Manövrieren mit dem Anhänger übernimmt, ist neu im Programm. Im Innenraum gibt es zudem ein komplett neues Cockpit: Auf Wunsch informieren hinter dem Lenkrad digitale Instrumente und daneben prangt der große Touchscreen des Bedien- und Infotainment-Systems, das mit eingebauter SIM-Karte online gehen und Inhalte streamen kann. Auch eine neue Sprachsteuerung kommt zum Einsatz. Bewährt und bekannt ist der höchst variable und bis zu 5800 Liter große Kofferraum. Bis 2025 soll der VW T6.1 (2019) weitergebaut werden, auch als Wohnmobillösung California. Mehr zum Thema: Der Abt e-Transporter im Fahrbericht

Der Panamericana hebt sich insbesondere durch seine robuste Optik ab. Foto: VW

VW T6.1 (2019) auch als Panamericana