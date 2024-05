Obacht beim Gebraucht-Bulli

Hohe Laufleistungen und teils schlechte Pflege gehen an die Substanz: Unabhängig vom Alter hat die GTÜ bei der HU in fast allen Bereichen überdurchschnittlich viele Mängel zu beanstanden. Die häufigsten Mängel: defekte Leuchten, ölfeuchte Motoren, beschädigte Gelenkmanschetten, verschlissene Bremsen, ausgeschlagene Spurstangenköpfe.

Das Angebot an Gebrauchtwagen umfasst beim VW T6 Multivan nahezu nur Dieselmotoren. Die durstigen Benziner mit 115 bis 235 PS (85 bis 173 kW) spielten auf dem deutschen Markt kaum eine Rolle.

Trotz seiner Größe gibt sich der VW Multivan fast so handlich und agil wie ein gewöhnlicher Pkw.

Der VW Multivan ist ein Universaltalent mit riesigem, variablem Innenraum. Will man ihn gebraucht kaufen, sind die jüngeren Baureihen T5, T6 und T6.1 teuer, weil sehr begehrt. Darauf bei Gebrauchtwagen achten!

Positiv Sehr viel Platz im variablen Innenraum, komfortabel, große Auswahl an Gebrauchtwagen Negativ Sehr hohes Preisniveau, im Unterhalt teuer, oft schlecht gepflegt, hohe Laufleistungen

Seit Jahrzehnten steht der VW Multivan bei Großfamilien, Campingfans, Sportler:innen und Geschäftsleuten neu und gebraucht gleichermaßen hoch im Kurs. Die flexible, aber schwergewichtige Bestuhlung bietet je nach Modell bis zu neun Personen viel Bewegungsfreiheit und Langstreckenkomfort. Die fünfte Generation startete bereits 2005 unter dem Namen T5, seither wurde der Bulli mehrfach überarbeitet und nach einer tiefgreifenden Modellpflege ab 2015 als VW T6 angeboten. Das letzte Facelift erfolgte im Sommer 2019 und trägt den Namen T6.1.

Vollständig ungetrübt ist die Bilanz des Dauerbrenners jedoch nicht: Die Mängelliste (siehe Prüferfahrung, Bild 6) ist – typisch für Modelle mit Transporter-Genen – lang, das Preisniveau bei Neuen und Gebrauchten dennoch hoch, die Werkstatt- und Unterhaltsbilanz beachtlich. Auch nach dem Start des T7 im November 2021 konnte man den VW T6.1 zumindest noch als Neuwagen bestellen, im Sommer 2024 läuft er jedoch aus. Es folgt der in Kooperation mit Ford gebaute VW T7 Caravelle.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars fährt den VW ID. Buzz (2022) im Video:

Den VW T5, T6 & T6.1 Multivan grebraucht kaufen: Ratgeber

Das Angebot an Gebrauchtwagen umfasst beim VW Multivan nahezu nur Dieselmotoren. Die durstigen, zur Einführung des T 6.1 aus dem Programm gestrichenen Benziner mit 115 bis 235 PS (85 bis 173 kW) spielten auf dem deutschen Markt kaum eine Rolle. Fahrzeuge ab 2015 fahren mit den Zweiliter-Common-Rail-Dieseln mit 84, 102, 114, 150 und 204 PS (62, 75, 84, 110 und 150 kW) und erfüllen damit die Euro-6-Abgasnorm, was relevant ist für die strengen Fahrverbote in Stuttgart oder Darmstadt.

Auch interessant:

Das Platzangebot des VW Multivan ist mit 657 bis 5800 l Stauvolumen riesig. Die Sitzanlage hat ein Schienensystem, die Fauteuils der zweiten Reihe lassen sich bei Bedarf mit wenigen Handgriffen nach hinten drehen. Die Verarbeitung geht in Ordnung, die Spaltmaße sind gleichmäßig und schmal. Das Armaturenbrett besteht unverändert vollständig aus hartem Kunststoff. Neuere Modelle sind mit sinnvollen Fahrerassistenzsystemen wie Abstandsradar, Notbrems- oder Stauassistenten ausgerüstet. Trotz seiner Größe gibt sich der VW Multivan fast so handlich und agil wie ein gewöhnlicher Pkw, der Komfort ist gut. Leer wie beladen fährt er zudem stets sicher und ist gut beherrschbar.