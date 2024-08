Staria bald auch rein elektrisch

In der Premiumvariante sind die Sitze in der zweiten Reihe optional um 180 Grad dreh- und in eine Liegeposition verstellbar.

Der 2021 auf den Markt gekommene Hyundai Staria ist als 7- und 9-Sitzer erhältlich. Wir zeigen den Innenraum, nennen die technischen Daten sowie die Maße und den Preis.

Preis: Hyundai Staria (2021) ab 48.100 Euro

Der Hyundai Staria kam 2021 wie Kai aus der Kiste: ein cool designter Familienvan, der in direkte Konkurrenz zu VW T7 Multivan & Co. tritt. Er ist als 7- und 9-Sitzer erhältlich, die Preise starten bei 48.100 Euro (Stand: August 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den VW ID. Buzz (2022) im Video:

Antriebe: Neben 2,2-l-Diesel bald auch eine Hybrid- und Elektro-Variante?

Der Hyundai Staria (2021) ist derzeit ausschließlich mit einem 2,2 l großen Dieselmotor mit Achtstufen-Automatik erhältlich. Die technischen Daten: 177 PS (130 kW) und 431 Nm Drehmoment. Gegen Aufpreis ist Allradantrieb erhältlich. Alternative Antriebe, ein Plug-in-Hybrid oder gar rein elektrisch fahrend, waren bis dato nicht erhältlich – das könnte sich aber der Korea Economy Daily zufolge ändern. Diese berichtet, dass Hyundai seinen Van um einen elektrischen Antrieb ergänzen möchte. Der Produktionsstart solle demnach 2026 sein. Interessant sind die kolportierten technischen Daten: Demnach verfügte der Staria EV über eine 84-kWh-Batterie, die für eine Reichweite von rund 320 km stehen sollte. Ebenfalls Teil der Planung ist ein Staria mit Hybridantrieb, wie er bereits auf dem Heimatmarkt in Südkorea erhältlich ist. Ob die Anhängelast von bis zu 1500 kg (gebremst) auch für die E-Varianten gilt, bleibt offen.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Mutig gestylter Multivan-Konkurrent (Maße)

Dass das Design des Hyundai Staria an ein Ufo erinnert, ist gewollt. Der futuristische Eindruck entsteht vor allem durch das Tagfahrlicht, das sich als durchgehendes Leuchtband über die komplette Breite der kurzen Fronthaube zieht. Im Stoßfänger darunter befinden sich die aufrecht stehenden Frontscheinwerfer. Ein schwarz glänzendes Band trägt das Kennzeichen. Abgesehen von diesem verspielten Detail zeigt sich der Van klar und schnörkellos. Das Heck ist ebenfalls auf wenige Designelemente reduziert. Auffällig sind die aufrecht positionierten Heckleuchten, die sich aus vielen einzelnen LED-Pixeln zusammensetzen. Große, tief ansetzende Seitenfenster kommen nicht nur der Rundumsicht, sondern auch dem luftigen Raumgefühl zugute. Maße (Abmessungen) betragen 5,2 m Länge, knapp zwei Metern Breite und rund zwei Metern Höhe.

Interieur: als 7- & 9-Sitzer & Kofferraumvolumen

Foto: Hyundai

Überhaupt liegt das Hauptaugenmerk auf dem Innenraum – der Hyundai Staria (2021) wurde nämlich konsequent von innen nach außen gestaltet. Den Einstieg in den hinteren Teil des geräumigen Fahrgastraumes ermöglichen Schiebetüren. In der Premiumvariante (Signature) kann in zweiter Reihe auf Einzelsitzen mit Armlehnen und ausfahrbaren Fußstützen Platz genommen werden. Die Sitze sind außerdem optional um 180 Grad dreh- und in eine Liegeposition verstellbar.

Seit Dezember 2022 ist der Van auch mit neun Sitzplätzen erhältlich. Die mittlere Sitzreihe kann um 20 mm, die dritte Sitzreihe um 400 mm in Längsrichtung verschoben werden. Durch die jeweils umklappbaren Rückenlehnen entsteht eine ebene Ladefläche von bis zu 1447 mm Länge. Besonders praktisch: Die Sitzfläche der dritten Sitzreihe ist platzsparend nach oben klappbar. Das Kofferraumvolumen fasst – gemessen bis zur Fensterunterkante – bis zu 1303 l, ohne Bestuhlung bis zu 5000 l. Das Armaturenbrett weist mittig einen großen Zentralbildschirm auf, hinter dem Lenkrad ist ein weiteres, 10,25 Zoll großes Display für die Instrumente platziert.

Transporter: Hyundai Staria Load (2021) nicht bei uns erhältlich

Foto: Hyundai

Der kommerzielle Hyundai Staria Load (2021) bleibt eng an der Pkw-Variante, verzichtet aber auf einige Features. An der Front fallen am Staria Van bereits die fehlenden LED-Scheinwerfer auf – diese werden durch günstigere Halogen-Leuchten ersetzt. Die Tagfahrlichtleiste über dem Markenlogo verkommt zu einer Dekorleiste. Der Innenraum ist mit einem Digitaltacho, einer Handyladeschale und einem kleineren 10,25-Zoll-Zentraldisplay samt Apple CarPlay und Android Auto-Anbindung auf dem aktuellen Stand. Auf dem australischen Markt bietet der Van eine Zuladung von 1090 kg, was ein zulässiges Gesamtgewicht von knapp drei Tonnen ergibt. Die Anhängelast gibt Hyundai in Down Under mit bis zu 2,5 t an. In Südkorea kann die Kundschaft den Transporter mit verschiedenen Konfigurationen ordern, etwa als Zwei- oder Dreisitzer mit bis zu 4935 l Stauraum oder mit bis zu sechs Plätzen und entsprechend reduziertem Laderaum. In Deutschland ist die Transportervariante bislang nicht erhältlich.

Das sind die Assistenzsysteme

Eine Kamera überblickt den rückwärtigen Passagierraum – praktisch für Eltern, die ein Auge auf ihre Kinder haben möchten. Auch ein autonomer Notbrems- und aktiver Totwinkelassistent sowie ein Ausstiegs- und Insassenalarm stehen in der Ausstattungsliste. Letzterer soll verhindern, dass Personen oder Haustiere ungewollt im Hyundai Staria (2021) eingeschlossen werden.

Fahreindruck: Haben-Wollen-Faktor dank Design & pfiffigen Details

Der Hyundai Staria schafft das, was viele Vans vergeblich versuchen. Er hat dank seines außergewöhnlichen Designs einen gewissen Haben-Wollen-Faktor. Doch er ist keineswegs ein Blender – der 9-Sitzer verwöhnt vielmehr mit Platz und pfiffigen Funktionen.

Von Sven Kötter