Das bis zu zehn Zoll große Display des Infotainmentsystems erinnert in Funktion und Design an den Golf 8.

Nach 17 Jahren brachte VW Nutzfahrzeuge Ende 2020 den runderneuerten VW Caddy (Maxi). In seinen Maßen ist der Hochdachkombi nun leicht länger und breiter, dafür niedriger. Seit Juni 2021 gibt es auch den VW Caddy Panamericana. Wir nennen die technischen Daten und den Preis.

Der komplett neue VW Caddy ist seit November 2020 zu einem Preis ab 26.614 Euro (Stand: Juli 2021) erhältlich War der Hochdachkombi bis dato insbesondere für seinen praktischen, dadurch emotionslosen Charakter bekannt, zieht Volkswagen Nutzfahrzeuge mit dem Neuling ganz andere Seiten auf: Ein schmaler Kühlergrill, ein großes Markenlogo und Lufteinlässe im Stile des ID.3 prägen die Frontansicht. Die Lichtgrafik der LED-Frontscheinwerfer (in der Topausstattung serienmäßig) setzt den Kühlergrill optisch bis zur Seitenlinie der Karosserie fort. Auffällig sind darüber hinaus die angedeutet leicht abfallende Dachlinie, die skulptural geformten Seitenflächen sowie die vertikal angeordneten LED-Rückleuchten (ebenfalls in der Topausstattung serienmäßig), die das Heckfenster samt scheinbar freischwebendem VW-Emblem einrahmen. Die hier gezeigte Nutzfahrzeugvariante trägt eine Heckklappe, Flügeltüren werden aber auch wieder zur Ausstattungsliste des VW Caddy (2020) gehören. Das enthält auch das neue, 1,4 Quadratmeter große Panorama-Glasdach – eines der größten in diesem Fahrzeugsegment – und die elektrisch betätigten Schiebetüren und Heckklappe.

Technische Daten des 2020er VW Caddy (Maxi)

Technisch basiert der VW Caddy (2020) erstmalig auf dem Modularen Querbaukasten (MQB), der wie beim Vorgänger verschiedenen Radstände und Längen ermöglicht. In seinen Maßen ist der Hochdachkombi 1855 Millimeter breit, 1797 Millimeter hoch und 4501 Millimeter lang. Als beliebte Langversion Maxi wächst der Caddy auf 4853 Millimeter an. Der Radstand beträgt nun 2755 Millimeter (70 Millimeter mehr). Das ergibt Ladevolumina von 3,3 bis 4,0 (Maxi) Kubikmeter. Der Lieferwagen Caddy Cargo rundet das Angebot, das übrigens die drei neuen Ausstattungsvarianten Caddy, Life und Style vorsieht, ab. Die MQB-Plattform bringt den Caddy auch technisch in das Hier und Heute: Es beginnt beim erstmalig schlüssellosen Einsteigen und Starten (Keyless Access), setzt sich beim ebenfalls erstmalig erhältlichen digitalen Cockpit fort, führt über die nun digitalen Touch-Flächen anstelle von Knöpfen und Drehschaltern und das bis zu zehn Zoll große Display des Infotainmentsystems bis hin zu den 19, teils optionalen Assistenzsystemen. Zu ihnen gehören unter anderem der Travel Assist, der über den gesamten Geschwindigkeitsbereich dem:der Fahrer:in des VW Caddy (2020) assistiert (teilautonomes Fahren Level 2) und der Trailer Assist, der das Rangieren mit dem Anhänger unterstützt.

Maße des VW Caddy (2020) und Preis

Kommen wir zu den technischen Daten des VW Caddy (2020): Volkswagen Nutzfahrzeuge sieht für seinen Hochdachkombi zwei Antriebsvarianten mit verschiedenen Leistungsstufen vor. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel hat wahlweise 75, 102 oder 122 PS. Die stärkste Variante ist mit Allradantrieb oder Siebengang-DSG erhältlich. Der 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner leistet 116 PS und ist optional an ein Doppelkupplungsgetriebe (DSG) gekoppelt. Alle Motoren erfüllen die Euro-6d-Abgasnorm. Die Dieselmotoren, verspricht VW, sind dank des sogenannten Twindosing-Prinzips besonders sauber. Das sieht die doppelte Einspritzung von Adblue zur Reduktion der Stickoxide vor. Zusätzlich sind eine Erdgas- und eine Plug-in-Hybrid-Variante in Planung. Der Grundpreis für den VW Caddy (2020) als Kastenwagen (Cargo) liegt bei 21.753 Euro (Stand: Juli 2021). Mehr zum Thema: Das ist der VW ID.4

Den VW Caddy gibt es seit Juni 2021 auch als Lifestyle-Offroader Panamericana Foto: VW

