Manchmal genügt der Platz im Fahrzeug nicht aus. Dachgepäckträger plus Zubehör gehören deshalb besonders für den Transport sperriger Ladung, wie Fahrrädern, Skier oder Snowboards sowie Extra-Gepäck oder Dachzelten oft dazu. Worauf zu achten ist, klären wir im Vergleich.

Für die allermeisten Transportaufgaben im Alltag genügt der Kofferraum eines Autos aus. Doch manchmal benötigt man zusätzlichen Stauraum. Praktisch, wenn dann die richtigen Dachgepäckträger mit Zubehör für die jeweilige Transportaufgabe bereitstehen. Denn auf den Trägern lassen sich mit Dachboxen, Fahrradträger, Ski-Halterungen, Kajakträger und Co. auch sperrige Güter, Snowboards, Surfboards oder Stand-Up-Paddle-Boards einfach und bequem mit dem eigenen Pkw transportieren. Einige Dachträger sind auch als Fundament für das eigene Feriendomizil auf Rädern geeignet – die Rede ist natürlich von den sehr beliebten Dachzelten, die sogar aus einem Kleinwagen einen Wochenend-Camper machen. So vielseitig die Möglichkeiten, so groß auch die Auswahl an Trägern und Trägersystemen. Wir zeigen einige beliebte Gepäckträger fürs Autodach. Ein Universal-System für Pkw mit werkseitig verbauter Dachreling ist der Dachträger "Tiger" von Menabo. Die Alu-Stangen tragen bis zu 90 Kilogramm und sind einfach und schnell montiert.



Wie findet man den passenden Dachträger?

Dachgepäckträger sind oft ein sehr individuelles Bauteil. Nur wenige Produkte lassen sich universell auf Autos mit Dachreling montieren – und selbst hier ist der Halt nicht immer garantiert. Vor dem Kauf ist es also notwendig, ausreichend Informationen zu sammeln, um das passende Produkt zu finden. Hierzu sind etwa Maße (Breite und Höhe der Relings-Holme, Abstand zwischen den Fixpunkten auf dem Fahrzeugdach) sowie die Möglichkeiten zur Befestigung (Dachreling, Fixpunkt, Dachholm) notwendig. Einige Markenhersteller von Trägern oder Onlineshops bieten auch über eine Fahrzeugsuche sofort passende und lieferbare Sets aus dem eigenen Angebot für den Wagen an. Im Fachhandel kann man sich zudem auch oft zu den verfügbaren Produkten persönlich beraten lassen.

Ratgeber Fahrradträger fürs Auto Das ist die beste Lösung

Übersicht: Beliebte Dachträger im Vergleich

Wer Dachträger für den eigenen Pkw sucht, stellt schnell fest, dass die Auswahl riesig ist. Folgend stellen wir einige beliebte Modelle vor. Achtung: Nicht alle sind für jedes Fahrzeug geeignet. Damit bei der Montage alles passt, muss vor dem Kauf auf die wichtigsten Daten geachtet werden.

Thule WingBar Edge 959500 Dachträger

Der WingBar Edge 959500 von Thule liegt dank der flachen Form besonders nah am Fahrzeugdach und sorgt so für eine bessere Optik. Dank Teleskopfüßen soll die Passform auf Fixpunkten und integrierten Dachrelings universell sein, der Zukauf bestimmter Kits kann jedoch für manche Modelle (besonders mit Fixpunkten) erforderlich sein. Die Webseite von Thule bietet eine fahrzeugspezifische Filterfunktion für passendes oder benötigtes Zubehör an. Dank der Form des Aluminium-Trägers sollen zudem die Fahrgeräusche deutlich leiser als bei herkömmlichen Trägern ausfallen, verspricht der schwedische Hersteller.



Modula Case System Oval Bar

Speziell für Autos mit geschlossener Dachreling ist das Oval Bar-Dachträgersystem von Modula Case Systems gemacht. Dank Teleskophalterungen ist der Träger auf nahezu allen Auto-Modellen mit integrierter Reling und einem Relingsabstand von 78 bis 119 Zentimetern (z. B. für Opel Insignia Sports Tourer, BMW 3er Touring oder VW Passat Variant) montierbar. Abschließbar und mit bis zu 100 Kilogramm belastbar.



Affiliate Link MODULA Case System Oval Bar black Universal Dachträgersystem

Menabo Tiger Dachträger

Ein weiterer Universal-Träger für integrierte Relings ist der "Tiger" von Menabo. Das System – erhältlich in Schwarz und Silber – kann bis zu 90 Kilogramm tragen. Wer etwas mehr ausgeben möchte, erhält die vormontierten Relingträger auch mit integriertem Sicherheitsschloss.



Fischer CrossLine L 120 cm

Auch dieser Basisträger ist speziell für Autos mit integrierter Dachreling gemacht: Der CrossLine L von Fischer lässt sich leicht am Auto befestigen. Erhältlich in den Längen von 120 und 135 Zentimetern (Herstellerempfehlung für Automodelle beachten). Die Träger sind abschließbar und haben eine maximale Tragkraft von 75 Kilogramm.



Affiliate Link Fischer CrossLine L Relingträger 120 cm

Fischer TopLine L 120 cm

Ein weiterer Universal-Dachträger von Fischer, diesmal jedoch für offene Reling-Systeme. Ansonsten bieten CrossLine und TopLine nahezu dieselben Vorzüge: ein integriertes Schloss, hochwertiges Aluminium, erhältlich in zwei Längen (120 und 135 cm, hier die XL-Version kaufen) und vormontiert geliefert. Nur die Tragkraft ist beim TopLine höher. Bis zu 90 Kilogramm dürfen auf den Trägern transportiert werden.



Affiliate Link Fischer TopLine L Relingträger 120 cm

Amazon Basics Dachträger

Besonders günstig sind die Dachträger der Eigenmarke Amazon Basics. Erhältlich sind die Träger im Doppelpack mit je 132 Zentimetern oder 142 Zentimetern Länge. Die Montage der Universal-Träger soll auf vielen Autos mit offener Dachreling (etwa Vans, Transporter, SUV, Geländewagen und Kombis) möglich sein, die maximale Tragkraft liegt bei 75 Kilogramm. Dank Schließmechanismus sind die Träger diebstahlsicher. Material: Aluminium.



Wie viel Gewicht darf auf einen Dachgepäckträger?

Wie viel Gewicht auf den Dachgepäckträgern mitgenommen werden darf, ist von zwei Faktoren abhängig: wie viel Gewicht verträgt der Träger, und wie hoch ist die Dachlast des Fahrzeugs. Der niedrigere Wert muss dabei zwingend eingehalten werden! Ist die Dachlast des Autos etwa niedriger als die mögliche Last der Dachträger, gilt die Dachlast. Das dient der Sicherheit, denn mehr Gewicht auf dem Dach verlagert den Schwerpunkt des Autos und beeinflusst so das Fahrverhalten immens. Meistens liegt die Dachlast im Bereich zwischen 50 und 100 Kilogramm. Hier muss jedoch das Gewicht von Trägern und Zubehör mitbedacht werden. Autodächer und werkseitig verbaute Relings halten oft deutlich mehr Gewicht und dürfen im Stand auch – je nach Modell – mit bis zu 400 Kilogramm belastet werden. Hier kommen jedoch die Dachträger und deren Trägerfüße ins Spiel: Wer ein Dachzelt aufs Auto packen möchte, muss auf stabile Träger mit hoher Traglast achten. Die Tragfähigkeit ist bei Trägern als Maximalwert zu betrachten.

Ratgeber Anhängerkupplung nachrüsten: Kosten Das kostet eine Anhängerkupplung nachrüsten

Muss ein Dachgepäckträger eingetragen werden?

Nein, Dachgepäckträger müssen nicht eingetragen werden. Auch eine Allgemeine-Betriebs-Erlaubnis (ABE) ist nicht notwendig. Grund: Dachgepäckträger werden vom Gesetzgeber als Ladung betrachtet. Denn die Teile sind nicht fest mit dem Auto verschraubt und können jederzeit abgenommen werden. Dasselbe gilt auch für eine Dachbox. Dennoch gilt: Die Träger müssen passen, die Ladung auf ihnen auch bei Autobahngeschwindigkeit halten. Wenn Ladung verloren geht, die nicht ordnungsgemäß gesichert wurde, haftet der:die Fahrer:in des Fahrzeugs.

Wie schnell darf man mit Dachgepäckträger fahren?

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) gibt es keine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit mit Aufbauten, wie etwa Dachgepäckträgern, Dachboxen oder selbst Fahrradträgern. Verkehrsclubs sprechen sich jedoch für ein Tempolimit von 120 bis 130 km/h mit Dachaufbauten aus. Und auch die Hersteller geben eine Höchstgeschwindigkeit an, die für die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer:innen zwingend einzuhalten ist. Übrigens: Schon die relativ flachen Dachträger ohne Dachbox, Ski- oder Fahrradträger können die Fahreigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten beeinflussen und erhöhen den Verbrauch (etwa 0,4 Liter/100km). Deshalb sollten die Träger auch wieder abmontiert werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Test Dachzelt fürs Auto: Autodachzelt kaufen & Test Dachzelte im ADAC-Test

Sind Dachgepäckträger universal einsetzbar?

Oft lautet die Antwort: nein! Denn neben verschiedensten Maßen unterscheiden sich auch die Befestigungsarten von Auto zu Auto immens. Doch es gibt auch universelle Dachträger. Diese sind meistens nur für Fahrzeuge mit einer offenen Dachreling – heißt: zwischen Reling und Autodach ist ein Spalt. Einige Systeme sind auch für eine geschlossene Reling gemacht und können bei frei verstellbaren Klammern auch auf die individuellen Maße angepasst werden. Schwieriger sieht es dagegen bei Autos ohne Reling aus. Hier bleiben je nach Fahrzeug-Modell nur Träger mit Steck-Halterungen in Fixpunkten in den Dachleisten oder Klammerhalterungen für die Dachholme als Option übrig. Diese müssen jedoch zwingend zum Auto passen. Sicherer und passgenauer, oft aber auch teuer, sind fahrzeugspezifische Komplett-Sätze, entweder von Markenherstellern oder aus dem Originalzubehör des Autoherstellers. Eine Nutzung auf einem anderen Pkw-Modell ist dann nicht möglich.

Ratgeber Ski-Transport Dachbox ist am sichersten

Was kostet ein Dachgepäckträger?

Während günstige Universal-Träger bereits für knapp über 50 Euro erhältlich sind, ist die Grenze nach oben offen. Je nachdem, ob das Auto bereits über eine Dachreling verfügt oder Fixpunkte hat, ändern sich auch die Ansprüche an die Halterungen der Träger. Bei manchen Fahrzeugen sind dann spezielle Stützfüße notwendig, die den Preis inklusive Aluminium-Querträger auf über 200 bis 300 Euro erhöhen können. Wer mehr Stabilität und Traglast benötigt, etwa für ein Dachzelt, muss ebenfalls mit höheren Preisen rechnen.

Auch interessant: