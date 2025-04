Peugeot e-Legend

Die aktuelle Peugeot-Linie ist hübsch anzusehen, ohne Frage. An die scharfen Linien und Proportionen des e-Legend reicht aber selbst sie nicht heran. Details wie die per LED angedeuteten vier Scheinwerfer erinnern an das Peugeot 504 Coupé von 1969. Das "realistische Raumkonzept" kombiniert Oldschool mit Moderne: Highlight ist ein 49-Zoll-Monitor im Fußraum. Das kompakte Coupé fährt rein elektrisch und soll aus autonomer Mobilität ein aufregendes Erlebnis machen. 340 kW (462 PS) und ein Sprint von null auf Tempo 100 in nur vier Sekunden tragen in der Theorie dazu sicherlich bei. Auf die Straße kommt die Studie aber nicht. So viel zur Praxis!

Foto: Peugeot