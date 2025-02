Das Ingenieursteam in Weissach arrangiert die PPE-Komponenten hier in einem verkürzten, zweisitzigen Mittelmotor-Layout mit Hinterradantrieb – samt zweimotoriger Allrad-Option.

2025 fällt der Startschuss für den Porsche 718 Cayman Electric und logischerweise damit auch für die offene Variante Porsche 718 Boxster Electric. Die Generation 983 wird auf der verkürzten PPE-Plattform aufbauen und damit zum Elektro-Sportler.

Preis: Porsche 718 Boxster & Cayman Electric (2025) ab rund 80.000 Euro?

Während der Cayman und der Boxster in modifizierter Form mit Vierzylinder-Boxermotoren weitergebaut werden, entsteht für voraussichtlich 2025 mit dem Porsche 718 Boxster Electric und dem Porsche 718 Cayman Electric parallel die nächste Generation (983). Eigentlich sollten der elektrische Cayman und Boxster bereits 2024 debütieren. Doch neueste Erlkönigfotos der Elektrovarianten legen nahe, dass deren Debüt nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wie auch der elektrische Porsche Macan bauen der Porsche 718 Cayman Electric und der Porsche 718 Boxster Electric auf der "Premium Platform Electric" auf. Während der Porsche Macan ab einem Preis von 80.700 Euro im Konfigurator steht, erwarten wir für die elektrischen Sportwagen einen ähnlich hohen Preis (Stand: Februar 2025).

Antrieb: Mehrere Leistungsstufen erwartet

Wie bereits erwähnt, basieren der Porsche 718 Boxster Electric (2025) und der Porsche 718 Cayman Electric auf dem PPE-Unterbau und zeigen, wie wandelbar die Architektur von Porsche und Audi ist: Das Ingenieursteam in Weissach arrangiert die PPE-Komponenten hier in einem verkürzten, zweisitzigen Mittelmotor-Layout mit Hinterradantrieb – samt zweimotoriger Allrad-Option. Serienmäßig sollen der elektrifizierte Cayman und Boxster die Hinterräder antreiben, Allrad könnte die Topversion bieten und leistungstechnisch auf 911er-Niveau mitspielen. Wir erwarten mehrere Leistungsstufen in Form eines Basismodells, einem darüber positionierten S-Modell und ein GTS als (vorläufiges) Topmodell. Weitere Varianten wie ein elektrischer GT4 oder ein E-Spyder bleiben abzuwarten.

Da die Sportwagenikone 911 zumindest mittelfristig ein Verbrenner bleiben soll, scheint eine interne Konkurrenz vorerst ausgeschlossen. Eine Reichweite ist zwar noch nicht bekannt, doch möchte Porsche Medienberichten zufolge mindestens 400 km und mehr ermöglichen. Mit Blick auf den elektrischen Porsche Macan, der durch die Bank hinweg mit Reichweiten von gut 600 km auftrumpft, erscheint das doch mehr als realistisch. Schnelle Etappen mit einem hohen Verbrauch sollten kein Problem darstellen, lädt die neue PPE doch mit über 270 kW, sodass die Batterie innerhalb von weniger als 25 min von fünf auf 80 Prozent geladen sein soll.

Exterieur: Deutliche Einflüsse vom Taycan und 911

Wie das finale Design des Porsche 718 Boxster Electric und des Porsche 718 Cayman Electric (2025) im Detail aussieht, verraten die bereits gesichteten Erlkönige nicht vollumfänglich. Doch die wesentlichen Designzüge sind bereits deutlich sichtbar: Die Front wird von großen, seitlichen Kühlöffnungen und den Scheinwerfern dominiert, die sehr an jene des Taycan erinnern. Die bei den Erlkönigen sichtbare Schürze ist offensichtlich eine Abdeckung und wird so nicht final in das Design einfließen.

Das Profil des Porsche 718 Boxster Electric ist gar nicht so weit von den noch aktuellen 718 Boxster-Modellen entfernt, und auch der Cayman scheint sich in der Hinsicht nicht allzu weit abzusetzen. Die Fensterlinie möchte Porsche aber noch geheim halten: Auf dem Erlkönig sind Abdeckungen zu sehen, welche die Fensterlinie des Porsche 911 imitieren. Apropos Elfer: Das Heck von Boxster und Cayman scheint in Teilen vom großen Bruder inspiriert zu sein. So zeigen sich neue Heckleuchten und ein Formabschluss im Stile des 992.

Interieur: Der Gangwahlhebel bleibt in der Mittelkonsole

Unsere Erlkönigfotograf:innen konnten sogar schon einen ersten, kurzen Blick in den Innenraum des Porsche 718 Boxster und Cayman Electric (2025) werfen. Dieser zeigt sich mit einem neuen Armaturenbrett mit digitalen Anzeigen und mit einem hervorgehobenen Mittenbildschirm im Stile des Porsche 911 Facelifts. Wie beim Elfer bleibt der Gangwahlhebel in der Mittelkonsole und wandert nicht auf das Armaturenbrett. Zu sehen ist auch, dass Porsche auch bei den elektrischen "Mittelmotor"-Sportwagen auf haptische Knöpfe setzt, die sich (geordnet) im Innenraum verteilen.