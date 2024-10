Der Panamera GTS zielt direkt ins Petrol-Herz

Das Interieur-Paket in Karminrot ist exklusiv dem GTS vorbehalten.

Die Endrohre der Sportabgasanlage des GTS sind in Dunkelbronze ausgeführt.

Rund ein Jahr nach dem Start kommt der neue Porsche Panamera GTS (2024) für alle Petrolheads mit V8 ohne Hybrid-Unterstützung. Doch Nostalgie gibts nur unter der Haube, wie die erste Testfahrt zeigt.

Bisher gab es den Achtzylinder im Panamera nur in Kombination mit einem Elektromotor als Turbo E-Hybrid. Das ändert sich nun mit dem neuen Porsche Panamera GTS (2024). Dieser setzt auf den vier Liter großen V8 seines Vorgängers. Allerdings hat Porsche den Biturbo umfassend überarbeitet und ihm 20 PS (15 kW) mehr Leistung entlockt. 500 PS (368 kW) sind zwar deutlich weniger, als die beiden Turbo E-Hybride des Panamera auffahren, aber mehr als die 353 PS (260 kW) des V6-Basistriebwerks. Das Drehmoment steigert sich um 40 auf 660 Nm. Eine gute Rezeptur für unsere erste Testfahrt!

Die Fahrleistungen des neuer Porsche Panamera GTS (2024) überzeugen auf der ersten Testfahrt

Obwohl der neue Porsche Panamera GTS (2024) satte 295 kg weniger auf die Waage bringt als der Turbo E-Hybrid, sticht ihn dieser bei den Fahrleistungen aus. Bei der ersten Testfahrt sind die Unterschiede jedoch kaum wahrnehmbar. Der V8 bietet eine wunderbar lineare Kraftentfaltung, die auch bei Drehzahlen jenseits von 6000 Umdrehungen noch deutlich spürbar ist. Das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe wird dabei kaum gefordert. Auch der Sound dürfte Petrolheads begeistern: Die Porsche-Techniker:innen konnten der serienmäßigen Sportabgasanlage des GTS ein kraftvolles Klangbild entlocken.

Wie die E-Hybride verfügt der GTS über das neue Aktivfahrwerk: Mit Zweiventil-Stoßdämpfern und Einkammer-Luftfedern reguliert das System die Kräfte jedes einzelnen Dämpfers aktiv und blitzschnell. Beim Bremsen, Lenken und Beschleunigen hält es den Panamera stets horizontal und unterdrückt Nick- sowie Wankbewegungen. Im Vergleich zu den Turbo E-Hybriden hat Porsche den GTS um zehn Millimeter tiefergelegt. Dies sowie die verstärkten Stabis führen zu einem spürbar direkteren Fahrerlebnis. Und im Komfortmodus bekommen die Personen im Fahrzeug von unebenen Straßen noch weniger mit. Von außen lässt sich der GTS an seinen Karosserie-Anbauteilen in Schwarz Seidenmatt sowie den roten Bremssätteln erkennen. Auch die HD-Matrix-LED-Frontscheinwerfer und -Heckleuchten sind abgedunkelt.

Moderne Zeiten: Smartphone statt Wählhebel

Gibt sich der neue Porsche Panamera GTS (2024) unter der Haube als den Traditionalisten unter den Panamera-Modellen, treffen die Personen im Innenraum auf das moderne Cockpit der Sportlimousine. Die Bildschirme reichen fast über die gesamte Breite des Armaturenbretts. Auch für die Beifahrerseite bietet Porsche nun einen Touchscreen an. Beim Blick auf den Mitteltunnel müssen traditionelle Menschen ebenfalls stark sein: Den dominanten Getriebewählhebel ersetzt nun ein kleiner Schalter zwischen Cockpit- und Mittel-Display. Den dadurch frei gewordenen, Zugriff-freundlichen Platz in der Mittelkonsole nimmt jetzt eine Smartphone-Ablage ein.

Zur Serienausstattung des GTS gehören ein Bose-Soundsystem sowie das Sport-Chrono-Paket mit der prominent auf dem Armaturenbrett platzierten Stoppuhr. Für das Verbrenner-Topmodell gibt es zudem zwei exklusive Interieur-Pakete in Karminrot und Schiefergrau neo. Zum dynamischen Fahrgefühl des Panamera passen die 18-fach einstellbaren Sportsitze. Diese sind mittig mit dem Rauleder-ähnlichen Material Race-Tex bezogen, dass sich im GTS auch am Dachhimmel, an den Armauflagen und den Türverkleidungen findet. Der Panamera GTS ist ab sofort bestellbar, die Preise starten bei 165.300 Euro (Stand: Oktober 2024). Damit ist er üppige 32.700 Euro günstiger als der Turbo E-Hybrid. Noch ein Argument, dass Verbrenner-Freunde lächeln lässt.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 23/2024 Porsche Panamera GTS (2024) Technische Daten Motor V8-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo; 3996 cm³ Antrieb 8-Gang Doppelkupplung; Allrad Leistung 500 PS/368 kW Max. Drehmoment 660 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5052/1937 (2165)*/1415 mm Leergewicht/Zuladung 2065/620 kg Kofferraumvolumen 478-1312 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,8 s Höchstgeschwindigkeit 302 km/h Verbrauch auf 100 km 12,0 l Super Kaufinformationen Grundpreis 165.300 € Marktstart 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel