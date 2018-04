Platz 1: Porsche 956 in 6:11:13 Minuten über 20,832 Kilometer.

Platz 2: Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003 in 6:42:00 Minuten – Distanz unbekannt.

Platz 3: NextEV Nio EP9 in 7:05,12 Minuten, dann mit 6:45,9 Minuten – Distanz unbekannt.

Platz 5: Radical SR8LM in 6:48:00 Minuten über 20,6 Kilometer!

Platz 6: Lamborghini Huracán Performante in 6:52:01 Minuten – Distanz unbekannt.

Platz 7: Radical SR8 in 6:55:00 Minuten über 20,6 Kilometer!

Platz 8: Porsche 911 GT3 RS in 6:56:4 Minuten über 20,6 Kilometer!

Platz 9: Porsche 918 Spyder mit Weissach-Package in 6:57:00 Minuten über 20,832 Kilometer!

Platz 10: Lamborghini Aventador SV in 6:59:73 Minuten – Distanz unbekannt.

Platz 11: McLaren P1 in 6:59:90 Minuten – Distanz unbekannt.

PLatz 12: Nissan GT-R Nismo in 7:08:68 Minuten über 20,6 Kilometer!

Platz 13: Gumpert Apollo Sport in 7:11:57 Minuten über 20,6 Kilometer!

Platz 14: Dodge Viper SRT-10 ACR in 7:12:13 Minuten über 20,6 Kilometer!

Die Nordschleife ist der heilige Gral, das Mekka der Motorsportfans. Wer hier besteht – ob Mensch oder Maschine – darf sich zurecht feiern lassen. Hier folgt die Top-15 der Rekorde auf der Nürburgring-Nordschleife! Platz 15: Lexus LFA Nürburgring Package in 7:14:64 Minuten über 20,6 Kilometer!

Die Nordschleife ist der heilige Gral, das Mekka der Motorsportfans. Wer hier besteht – ob Mensch oder Maschine – darf sich zurecht feiern lassen. Schließlich hat er oder sie 73 Rechts- und Linkskurven, Steigungen von bis zu 17 Prozent und Gefälle bis zu 11 Prozent sowie ein Höhenunterschied von rund 300 Metern absolviert. Genau das macht nämlich die Nürburgring-Nordschleife, auch die Grüne Hölle genann, zur Herausforderung. Und Herausforderungen bergen immer die Suche nach dem einen Rekord. Und war noch vor Jahrzehnten die 10-Minuten-Marke für die Umrundung der 20,832 Kilometer langen Strecke das Nonplus-Ultra, haben sich Rekordfahrer bis an die heutigen Bestzeiten von unter den sieben Minuten herangetastet.

Rekorde auf der Nordschleife im Video:

Top-15 der Rekorde auf Nürburgring-Nordschleife

Oftmals aber haben die Rekordfahrten an unterschiedlichen Punkten gestartet und dadurch unterschiedliche Renndistanzen absolviert. So hat Nürburgring-Nordschleife – vom Touristenfahrten-Einlass gesehen – eine Gesamtlänge von 20,832 Kilometern, von der GP-Strecke aus aber nur 20,6 Kilometer. Auch wurde längt nicht jede Rekordfahrt von unabhängigen Kontrolleuren begleitet, sodass auch hier – nennen wir es mal – Raum für Interpretationen und Verbesserungen am Auto bleiben. Und nicht zuletzt: Einige Zeiten aus den Top-14 der Nürburgring-Nordschleifen-Rekorde sind offiziell nie bestätigt worden. Doch ob offiziell oder nicht, jede einzelne Zeit aus unserer aktuellen Top-15 der Rundenrekorde auf der Nürburgring-Nordschleife ist eine Sensation. Und wir verraten, wann welches Auto welchen Rekord über welche Distanz aufgestellt hat!

Um Tabelle zu lesen, bitte Endgerät quer halten: