Pampersbomber mit der meisten Power

Langstreckenkomfort sowie viel Platz für Mitfahrende und ihr Gepäck – das ist es, worauf die Kombi-Kundschaft Wert legt. Das Segment bietet aber auch Modelle mit sportlichen Fahrleistungen und starken Sprintzeiten: die Top-11 der aktuell stärksten Serien-Kombis!

Eines Tages ist es bei den meisten so weit: Wer Partner:in und Kinder hat, mit denen regelmäßig Ausflüge oder Urlaubsfahrten unternommen werden, kann sich kein schnittiges Sportcoupé oder Cabrio für maximalen Fahrspaß vor die Tür stellen. Platz muss her, der Komfort muss stimmen – und die Wahl beim nächsten Autokauf fällt in vielen Fällen auf ein praktisches Kombimodell. Dabei sind Sportlichkeit und Raumangebot längst kein Gegensatz mehr, denn echte Sprintstars sind auch im Kombi-Segment zu finden. Grund genug, die Top-11 der stärksten in Deutschland erhältlichen Serien-Kombis aufzustellen (Stand: September 2024). Der Fairness halber haben wir von jedem Hersteller nur das jeweils stärkste Modell gewählt. Das bedeutet beispielsweise, dass der 680 PS (500 kW) starke Mercedes-AMG C 63 S E Performance den 585 PS (430 kW) leistenden E 53 sticht.

Top-11 der stärksten Serien-Kombis

Zahlreiche Kandidaten aus unserer Top-11 der stärksten Serien-Kombis bewegen sich in Sphären, die bis vor wenigen Jahren noch reinen Sportwagen vorbehalten waren – egal, ob es die reine Motorleistung ist, der Beschleunigungswert auf Tempo 100 oder die Performance als Ganzes betrachtet wird. So löste 2022 etwa der BMW M3 Touring den Mercedes-AMG E 63 S T-Modell mit einer notariell beglaubigten Zeit von 7:35,06 min als schnellsten Kombi auf der Nordschleife ab. Aber auch Familienfrachter von Porsche, Audi oder Nio überzeugen mit hohen PS-Leistungen und beachtlichen Sprintzeiten. Welches Modell auf welchem Platz unserer Top-11 der stärksten Serien-Kombis landet, zeigt die Bildergalerie.