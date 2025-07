Mit einem variablen Schlaf- und Sitzplatzkonzept will der Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026) vor allem Einsteiger:innen den Weg in die Welt des Campings erleichtern. Und das für unter 50.000 Euro! Alles zum neuen Urban Camper der Dethleffs-Tochter.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Grundriss des Crosscamp EXPLR 5.0 F verdeutlicht das Raumkonzept im Campingbetrieb, also mit umgedrehten Vordersitzen und ohne Mittelbestuhlung.

Der auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf vorgestellte Crosscamp EXPLR 5.0 F tritt die Nachfolge des viel beachteten Urban Camper der Dethleffs-Tochter an.

Preis: Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026) ab 49.999 Euro

Der brandneue Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026), der nach seiner Premiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf in die Fußstapfen des Vorgängers Crosscamp Urban Camper (2024) treten soll, wird ab 2026 ausgeliefert. Der nur 4960 mm lange Camper der Tochter des zum Hymer-Konzern gehörenden Wohnmobil-Herstellers Dethleffs startet mit einem Grundpreis von 49.999 Euro. Der innovativ gestaltete Mini-Campingbus richtet sich an alle, die einen vielseitigen und wendigen Urban Camper mit flexiblem Querbett suchen. Damit bietet der Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026) ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und ist besonders für Neueinsteiger im Segment der Campervans und kompakten Kastenwagen interessant (die verschiedenen Wohnmobil-Bauarten im Überblick).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Vier Schlaf- und sieben Sitzplätze

Mit einer kompakten Fahrzeuglänge von 4,96 Metern und einer Außenhöhe von 1990 mm ist der Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026) nicht nur geeignet für die meisten Standard-Parkhäuser, sondern punktet auch mit einem flexiblen Innenraumkonzept. Bis zu sieben Sitzplätze sind möglich, wobei das Fahrzeug stets die Reisemobilzulassung behält (was ein Fahrzeug für die Wohnmobilzulassung mitbringen muss).

Foto: Crosscamp

Für die Nacht bietet der neue Urban Camper vier Schlafplätze: Zwei Personen finden im serienmäßigen Aufstelldach mit einer Liegefläche von 1,20 x 2,00 m Platz. Zwei weitere entstehen über der umbaubaren Sitzgruppe, die dann ein Nachtlager im Querformat von 1,14 x 2,00 m bietet. Die Sitzgruppe lässt sich dank selbstverriegelnder Rollen leicht verschieben und sicher arretieren. Das Flexboard hinter der Sitzbank dient als Bettverlängerung und wurde für mehr Stauraum und Ladehöhe optimiert. Ist das Dach geöffnet, ergibt sich eine Stehhöhe von bis zu 2,27 m.

Neues Möbelbaukonzept: Mehr Flexibilität und Stauraum

Der neu entworfene Innenausbau mit einem neuen Möbelkonzept soll unter anderem für mehr Stauraum und Flexibilität sorgen. Bei der Neuausrichtung hat man laut den Markenverantwortlichen auf Erfahrungen der Kund:innen mit den bisherigen Modellen der jungen Marke vertraut, zu denen neben dem erwähnten Urban Camper (2024) auch die größeren Crosscamp EXPDN (2025) und der Crosscamp ADVTR (2025) gehören. "Wir haben uns auf das Kernprodukt konzentriert und den Urban Camper komplett überarbeitet, wobei viele Kundenwünsche und Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind", sagt Pascal Schmutz, Vertriebsleiter bei Crosscamp. Der Innenausbau des Crosscamp EXPLR (2026) überzeugt mit zahlreichen Neuerungen und cleveren Detaillösungen. Zu den Highlights zählen Schiebetüren an allen Stauräumen, die auch auf engem Raum optimal bedienbar sind. Eine dimmbare Ambientebeleuchtung soll für stimmungsvollen Ausklang langer Campingtage sorgen.

Foto: Crosscamp

Das Küchenmodul ist entnehmbar und mit Außenanschlüssen für Wasser, Gas und Strom ausgestattet, sodass sie auch außerhalb des Fahrzeugs genutzt werden kann. Der fest installierte Frischwassertank (so den richtigen Wassertank fürs Wohnmobil finden) fasst 22 l – mehr als doppelt so viel wie beim direkten Vorgänger. Das Abwasser wird in einem 13-l-Kanister gesammelt.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Die 2,8-kg-Gasflasche ist platzsparend im Heck verstaut (alles zum Gasflaschen-Kauf in unserem Ratgeber). Eine der größten Kompressor-Kühlboxen dieser Fahrzeugklasse (36 l) hält genügend Vorräte für kürzere Reisen oder Städtetrips parat. Für eine smarte Steuerung der Bordsysteme ist das digitale "Revotion"-System zuständig, das auch per App gesteuert werden kann. Dank des neuen Möbelkonzepts bietet der EXPLR mehr Stauraum und Flexibilität als bisher. Trotz herausnehmbarer Küche bleibt durch einen kompakten Induktionskocher, der unter dem Beifahrersitz einen festen Platz findet, der Status als Reisemobil erhalten, der unter anderem eine fest eingebaute Kochgelegenheit voraussetzt.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeuge: Opel Zafira Life oder Peugeot Traveller

Der Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026) wird wahlweise auf Basis des Opel Zafira Life oder des Peugeot Traveller angeboten. Beide Basisfahrzeug-Varianten verfügen als Hochdachkombis über eine technisch zulässige maximale Gesamtmasse von 3,1 Tonnen, punkten mit wendigen Abmessungen unter fünf Meter Länge und hohe Alltagstauglichkeit. Bereits in der Serienausstattung ist der Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026) mit einem 145 PS (107 kW) starken Zweiliter-Vierzylindermotor und Sechsgangschaltgetriebe erhältlich.

Wer mehr Leistung oder Fahrkomfort möchte, kann auf den 177 PS (130 kW) Motor mit Achtstufen-Automatikgetriebe zurückgreifen. Zur Serienausstattung gehören zwei Schiebetüren für bequemen Aus- und Zustieg sowie zahlreiche Ausstattungsoptionen wie eine spezielle Crosscamp-Folierung, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen (die Vor- und Nachteile von Leichtmetallfelgen in unserem Vergleich) und getönte Scheiben. Neben dem klassischen Weiß stehen für den Crosscamp EXPLR 5.0 F (2026) gegen 799 Euro Aufpreis verschiedene Sonderfarben zur Auswahl, darunter Kapari Grün, Karbon Schwarz, Kontrast Grau und Merkur Grau.

Das "Drive Kit", das unter anderem Totwinkel-Assistent sowie adaptiver Geschwindigkeitsregler enthält, ist nur in Kombination mit der höheren Motorisierung und dem 4000 Euro teuren "Camp Kit" erhältlich. Letzteres Paket, das unter anderem an sich absolut unverzichtbare Camping-Basics wie die erwähnte, im Heckschrank eingebaute Kompressor-Kühlbox und Standheizung umfasst, kostet in beiden Basisfahrzeug-Varianten jeweils 2000 Euro Aufpreis.