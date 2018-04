Der Opel Grandland X (2017) ist eines von drei neuen SUV- beziehungsweise Crossover-Modellen, mit denen die Rüsselsheimer im Modelljahr 2017 punkten wollen. Als Soft-SUV muss und soll der völlig neu geschaffene Grandland X gar nicht in das grobe Gelände, sondern soll von vornherein die Vorteile eines Kompaktmodells mit der Übersichtlichkeit und dem Platzangebot eines SUV verknüpfen. Noch sind die Informationen zum Opel Grandland X dürftig, doch ist bekannt, dass der Rüsselsheimer in Kooperation mit dem französischen PSA-Konzern entwickelt und produziert wird. Gemäß seines Schwestermodells 3008 könnte sich der Preis des neuen Grandland auf rund 23.000 Euro belaufen – was den Erfolg des neuen Opel garantieren soll.