Aus dem Kadett Olympia Coupé wurde der Opel Manta. Vielleicht wäre dem Manta, wenn er Olympia gehießen hätte, tatsächlich jenes tiefe Tal der Tränen erspart geblieben, in das er vor rund 20 Jahren fiel. Zwar waren all die Witze und Filme auf das ab 1975 gebaute kantige Nachfolgemodell gemünzt, doch so feine Unterschiede machten die Lacher nicht.