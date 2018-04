Mit dem mittelgroßen Opel Antara stiegen die Rüsselsheimer 2006 in das SUV-Segment ein. Im Frühjahr 2011 zeigten sie auf dem Autosalon in Genf den überarbeiteten Antara. Wahlweise gibt es ihn mit Front- oder Allradantrieb und mit 167 PS starken 2,4-Liter-Benziner sowie mit 163-PS-Diesel. Geschaltet wird per Sechsgangschaltgetriebe oder mit Sechsstufen-Automatik. Der Grundpreis liegt bei 26.780 Euro.