Mini als starker City-Flitzer

Wer fast nur in der Stadt und meist zu zweit unterwegs ist, aber derzeit ein Elektroauto noch scheut, ist mit einem flotten Mini bestens bedient. Die Preise für Mini als Gebrauchtwagen sind moderat.

Positiv Sehr agil und auch fahrdynamisch, angemessenes Platzangebot, gut verarbeitet, moderate Preise Negativ Wichtige Sicherheitshelfer nur optional an Bord, magere serienmäßige Basisausstattung

Von wegen Retrocars sind out: Der 2001 neu aufgelegte Mini genießt bis heute Kultstatus. Vom britischen BMW-Ableger ist inzwischen die dritte Generation am Start. Bei jedem Modellwechsel setzte der Mini zwar einige Pfunde an, gibt mit 3,85 m Länge als Dreitürer aber immer noch den idealen City-Flitzer. Der Bonsai-Sportler bietet sich als Alternative für alle an, die vorwiegend auf Kurzstrecken unterwegs sind und mit Elektroautos aus praktischen oder grundsätzlichen Gründen nichts anfangen können. Beim Ampelsprint kann man jedenfalls mit vielen drehmomentstarken Stromern mithalten. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Ratgeber: Gebrauchter Mini ist sportlich und alltagstauglich

Bei den leistungsstärkeren Varianten sind die Vierzylinder-Benziner die bessere Wahl. Bis vor Kurzem gab es den Briten auch mit 75 PS (55 kW) und 102 PS (75 kW) leistenden Dreizylinder-Benzinern, die nur bescheidenen Fahrspaß bieten. Gefragter ist der Mini Cooper mit 136 PS (100 kW) starkem Dreizylinder von BMW, empfehlenswerter sind allerdings die kultivierteren Vierzylinder mit zwei Liter Hubraum und 192 PS (141 kW) respektive 231 PS (170 kW). Die Sportsitze in den starken Versionen sind besser und verfügen teilweise über ausziehbare Beinauflagen, sodass auch großgewachsene Personen manierlich unterwegs sind. Dazu trägt obendrein die größere Innenbreite bei. Der Mini Dreitürer wuchs von Generation zu Generation und stellt auch im Fond ertragbare Platzverhältnisse bereit. Der Fahrkomfort überzeugt beim alltagstauglichen Sportler. Radikaler ist der Mini John Cooper Works mit seinen 231 PS ausgelegt.

Der Mini ist modern, was sich besonders an den serienmäßigen und optionalen Sicherheitsassistenten zeigt. Auch in puncto Verarbeitung hat Mini im Lauf der Jahre deutlich zugelegt. Bei den Preisen auf dem Gebrauchtwagenmarkt schlägt sich das allerdings nicht so deutlich nieder. Fünf Jahre alte Mini Cooper sind nach Beobachtungen der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) schon ab 11.600 Euro zu haben. Der Mini fällt bei der Hauptuntersuchung eher seltener negativ auf, was unter anderem für die bessere Pflege durch die Eigentümer:innen spricht.