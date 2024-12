Frühlingsgefühle im neuen Open-Air-Mini?

Das neue Mini Cooper Cabrio (2025) ist eigentlich nur ein umfangreiches Facelift? Geschenkt, denn bei der ersten Testfahrt glänzt es mit altbewährten Qualitäten.

In den Straßen der Stadt regiert das Einerlei der SUV bis hinunter zum Kleinwagen. Kein Wunder also, dass die Zahl der Cabrios (Übersicht aller aktuell verfügbaren Cabrios) immer kleiner wird. Doch Mini trotzt dem Trend, hält der ältesten aller Fahrzeuggattungen die Treue und baut auch den neuen Mini Cooper wieder als Cabrio. Mit mindestens 32.150 Euro glatte 4000 Euro teurer als das geschlossene Pendant, setzt das Open-Air-Modell eine textile Schiebemütze auf.

Wie früher öffnet das Dach in zwei Etappen – anfangs nur ein großes Schiebedach mit Seitenführung für die Fenster, faltet es sich erst im zweiten Schritt ganz in den Nacken und legt sich als Kragen hinter die Sitze. Obwohl es dann deutlich und fast schon in klassischer Manier über die Brüstung ragt, schluckt es dabei auch noch Platz im ohnehin schon knappen Kofferraum. Statt 215 passen dann nur noch 160 l hinter die kleine Klappe. Aber wer interessiert sich schon fürs Laden, wenn einem die Luft an den Haarspitzen zupft.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Mini Cooper SE (2024) im Video:

Neues Mini Cabrio (2025): Dividende in Form ausgesprochen vergnüglicher Fahrdynamik

Dafür sorgen vom Start weg drei Motoren: Es gibt das neue Mini Cabrio (2025) als Cooper mit 163 PS (120 kW), als Cooper S mit 204 PS (150 kW) und als John Cooper Works mit 231 PS (170 kW). Und wie so oft ist die Mitte dabei golden. Denn wer mindestens 35.650 Euro investiert, dem überweist der offene "2+einbisschenwas-Sitzer" die Dividende in Form ausgesprochen vergnüglicher Fahrdynamik, beschleunigt in 6,9 s aus dem Stand auf Tempo 100, strapaziert mit bis zu 237 km/h die Föhnfrisur.

Und egal ob geschlossen oder offen, mit Blechdeckel oder Stoffmütze, immer ist der Mini vergnüglicher abgestimmt als die meisten anderen Konkurrenten, lenkt bei unserer Testfahrt schärfer, federt strammer und geht schneller ums Eck – und erinnert so zumindest in den Augen des Marketings an das immer wieder gern zitierte Go-Kart. Die Stadt wird so zum Rummelplatz und jede Landstraße macht gleich ein bisschen mehr Laune – erst recht im Cooper S.

Die Konkurrenten:

Verspielter zentraler Touchscreen

Fast alles wird über das runde OLED-Display mit 24 cm Durchmesser gesteuert. Das Mini Operating System 9 läuft auf Android-Basis und reagiert ausreichend schnell. Viele Funktionen lassen sich am besten durch Ausprobieren entdecken. Einfach drauflos tippen und wischen ist hier die richtige Herangehensweise. Drückt man auf die km/h-Angabe, wechselt die Anzeige in einen Tachometer. Wischt man mit vier Fingern bei der Musikwiedergabe von rechts nach links, erscheint eine Schallplattenansicht und man kann sich als DJ im Scratchen üben. Mini ist eben eine verspielte Marke.

Klar ist die Geschichte mit dem Go-Kart ein bisschen weit hergeholt, aber wenn es ein Auto gibt in der Mini-Palette, das dieses Gefühl halbwegs glaubwürdig transportiert, dann ist es das Cabrio. Oder hat schon mal jemand ein Go-Kart mit Dach gesehen? Schon die Basis taugt für eilige Einsteiger:innen, der Cooper S ist eine stürmische Angelegenheit und das Topmodell eine wahre Windmaschine – so bedient Mini bereits mit drei Varianten viele Bedürfnisse. Möglicherweise werden es in Zukunft auch vier, weil noch ein elektrisches Cabrio hinzukommt (Alles zum Mini Cooper SE Cabrio der Vorgänger-Generation). Eine Entscheidung, so die offizielle Sprachregelung, steht allerdings noch aus.

Technische Daten des neuen Mini Cooper Cabrio S (2025)