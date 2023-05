Moderner Oldtimer: Unter der Haube glänzt der Morgan Plus Six mit neuester BMW-Technik.

Morgan Plus Six

Alle Cabrios 2023 in der Übersicht

Das Angebot an Cabrios auf dem Neuwagen-Markt wird immer kleiner. Welche Modelle es 2023 zu kaufen gibt, zeigen wir in der Übersichtstabelle.

Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln auf der Haut, die Temperaturen steigen – Zeit, das Cabrio aus der Garage zu holen und das Verdeck zu öffnen. Wer allerdings noch kein Open-Air-Modell besitzt, sollte schnell sein, denn der Trend ist längst vorbei. Immer mehr Autohersteller nehmen ihre Cabrios aus dem Sortiment. So gab zuletzt Audi bekannt, auf den TT Roadster zu verzichten. Und waren vor einigen Jahren noch sechs offene Modelle von Mercedes auf dem Markt, ist es jetzt nur noch eines, das Mercedes E-Klasse als Cabrio. Es gibt also noch ein paar sehr schöne Exemplare. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und noch "schnell" ein Cabrio kaufen möchte, findet in unserer Übersicht alle Modelle, die 2023 bestellbar sind. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt das Mini Cooper SE Cabrio (2023) im Video:

Übersicht aller Cabrios 2023 (Tabelle)

Marke Modell Leistung in kW/PS Grundpreis ab Abarth 959C 121/165 31.490 € Abarth 695C 132/180 34.490 € Aston Martin Vantage Roadster 375/510 bis 515/700 160.900 € Aston Martin DB11 Volante 393/535 216.400 € Audi A5 Cabrio 110/150 bis 195/265 49.400 € Audi R8 Spyder 419/570 bis 456/620 162.000 € Bentley Continental GTC 404/550 bis 485/659 277.343 € BMW 4er Cabrio 135/184 bis 357/510 58.600 € BMW 8er Cabrio 245/333 bis 460/625 114.700 € BMW Z4 Roadster 145/197 bis 250/340 50.200 € Chevrolet Corvette Cabrio 354/482 109.622 € Ferrari Portofino M 456/620 k.A. Ferrari F8 Spider 530/720 k.A. Ferrari 296 GTS 610/830 k.A. Ferrari 812 GTS 588/800 k.A. Ferrari SF90 Spider 735/1000 k.A. Fiat 500e Cabrio 51/70 bis 87/118 20.490 € Ford Mustang Convertible 330/449 60.000 € Jaguar F-Type Cabrio 221/300 bis 423/575 79.600 € Lamborghini Huracán Evo Spyder 449/610 bis 470/640 251.191 € Lexus LC Cabrio 341/464 126.550 Maserati MC20 Cielo 463/630 k.A. Mazda MX-5 97/132 bis 135/184 30.990 € McLaren 750S Spider 550/750 k.A. McLaren 765LT Spider 563/765 369.000 € Mercedes E-Klasse Cabrio 143/194 bis 320+16/435+22 65.629 € Mercedes AMG SL 280+10/381+14 bis 430/585 127.618 € Mini Cabrio 100/136 bis 170/231 31.800 € Morgan Plus Four 190/258 85.500 € Morgan Plus Six 250/340 107.500 € Porsche 718 Boxster/Spyder 220/300 bis 309/420 65.968 € Porsche 911 Carrera Cabriolet 283/385 bis 353/480 136.773 € VW T-Roc Cabriolet 81/110 bis 110/150 34.635 €

Von Jennifer Campen