Seit Ende 2020 ist mit der Mercedes-Maybach S-Klasse die nobelste Version der Stuttgarter Luxuslimousine auf dem Markt. 2023 ergänzt der Plug-in-Hybrid Mercedes-Maybach S 580 e das luxuriöse Angebot. Die Preise fallen höchst unterschiedlich aus.

Mit Erscheinen der Neuauflage der S-Klasse ließ auch die Mercedes-Maybach S-Klasse (2020) zu einem Preis ab 175.418 Euro (Stand: Februar 2023) nicht lange auf sich warten. Das Flaggschiff legt in allen Belangen noch mal ein paar Schippen Luxus darauf, beginnend bei den Maßen im Innenraum: Dank eines um 18 Zentimeter verlängerten Radstands im Vergleich zur normalen Langversion sitzt es sich besonders in der zweiten Reihe kommod. Dort aus können sich Passagier:innen von der neuen Massagefunktion in den Wadenauflagen verwöhnen lassen, während sie auf die Vordersitzschalen aus Holz blicken. Die auf den Bildern gezeigte Zweifarblackierung verleiht der S-Klasse ein exklusives wie expressives Aussehen und ist auf Wunsch in mehreren Farbkombinationen verfügbar. Ebenfalls optional sind elektronisch öffnende Hintertüren, die sich auch vom Fahrersitz aus betätigen lassen. Besonders stolz sind die Mercedes-Mitarbeitenden auf das sogenannte "Digital Light", das mit 2,6 Millionen Pixeln Auflösung Hilfsmarkierungen oder Warnsymbole auf die Fahrbahn projizieren kann. Um das Gefühl einer Wellness-Oase in der Mercedes-Maybach S-Klasse (2020) zu perfektionieren, unterdrücken die Bass-Lautsprecher der Burmester-Soundanlage Fahrgeräusche mit gegenphasigen Schallwellen. Der Vorgang ist vergleichbar mit Geräusch-unterdrückenden Kopfhörern. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Mercedes-Maybach S-Klasse (2020): Testfahrt Schwelgen im Maybach-Luxus

Die Mercedes-Maybach S-Klasse (2020) im Video:

S 580, S 680 4Matic & S 580 e: Preise der Mercedes-Maybach S-Klasse (2020)

Neu bei der Mercedes-Maybach S-Klasse (2020) ist die zweite Generation des MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Sie treibt die Vernetzung der einzelnen Komponenten im Auto weiter voran. Das System erkennt die Blickrichtungen, die Handbewegungen und sogar die Körpersprache der Personen im Auto und kann dadurch mit bestimmten Funktionen reagieren. So fährt zum Beispiel der Gurtbringer automatisch aus, wenn man beginnt, nach dem Gurt zu greifen. Seit 2022 ist der "Drive Pilot" verfügbar, der bei bis zu 60 km/h das Steuer selbst übernimmt. Dabei hat man dank der Hinterachslenkung und des aktiven Fahrwerks gute Gründe, selbst ins Steuer zu greifen. Neben dynamischen Vorteilen bieten die um zehn Grad mitlenkende Hinterachse und das Fahrwerk noch weitere Vorteile: Dank ersterer verringert sich der Wendekreis der S-Klasse um zwei Meter, während letzteres sich beim Seitencrash anheben kann, um den Innenraum zu schützen. Bei den Motoren bedient sich die Mercedes-Maybach S-Klasse (2020) bei der normalen S-Klasse: Als S 580 4Matic fährt die S-Klasse von Maybach mit mild-hybridisiertem und 503 PS (370 kW) starkem 4,0-Liter-V8 vor. Die Topmotorisierung S 680 4Matic hat einen 612 PS (450 kW) starken 6,0-Liter-V12-Zylinder und einen Preis von mindestens 230.557 Euro (Stand: Februar 2023). Auch interessant: Das ist die Mercedes S-Klasse

Neuheiten Mercedes-Maybach GLS 600 (2020): Preis Maybach veredelt den Mercedes GLS

Mercedes-Maybach S 580 e (2023) als erster Plug-in-Hybrid

Mit dem Mercedes-Maybach S 580 e präsentiert die Stuttgarter Edeltochter im Februar 2023 ihr erstes, umfassend elektrifiziertes Modell. Während der vollelektrische Maybach EQS SUV weiterhin auf sich warten lässt, darf die Luxuslimousine nun zumindest in Teilzeit stromern. Dafür kombiniert die Marke den 367 PS (270 kW) starken Reihensechszylinder des chinesischen S 480 mit einem 110 kW (150 PS) starken E-Motor für eine Systemleistung von 510 PS (375 kW). Nach WLTP-Norm kann der S 580 e bis zu 100 Kilometer rein elektrisch zurücklegen und erreicht dabei Höchstgeschwindigkeiten von 140 km/h. Mit zugeschaltetem Verbrenner schreitet der Begrenzer erst bei 250 Sachen ein. Trotz des Elektro-Schubs und nominell mehr Leistung beschleuningt der Kabel-Maybach mit 5,1 Sekunden auf 100 km/h etwas langsamer als sein klassischer Verbrenner-Bruder S 580. Optisch unterscheidet sich der Teilzeitstrmomer nur durch den zusätzlichen Ladeanschluss und blau hinterlegte Frontscheinwerfer. Das Modell soll zuerst in China erhätlich sein und etwas später dann auch in Europa. Einen Preis für den Mercedes-Maybach S 580 e (2023) gibt es noch nicht.

Auch interessant: