Die aktuelle Peugeot-Linie ist hübsch anzusehen, ohne Frage. An die scharfen Linien und Proportionen des e-Legend reicht aber selbst sie nicht heran. Details wie die per LED angedeuteten vier Scheinwerfer erinnern an das Peugeot 504 Coupé von 1969. Das "realistische Raumkonzept" kombiniert Oldschool mit Moderne: Highlight ist ein 49-Zoll-Monitor im Fußraum. Das kompakte Coupé fährt rein elektrisch und soll aus autonomer Mobilität ein aufregendes Erlebnis machen. 340 kW (462 PS) und ein Sprint von null auf Tempo 100 in nur vier Sekunden tragen in der Theorie dazu sicherlich bei. Auf die Straße kommt die Studie aber nicht. So viel zur Praxis!

Was für eine Frage: Ja, natürlich wollen wir ein Auto, das von Rennspielen inspiriert ist. Das IDx Nismo Concept hat Nissan 2014 entwickelt. Mit einem Design, so kantig und pur, wie es sonst nur bei virtuellen Racern oder ganz alten Autos zu finden ist. Aber so unerreichbar wie die Fantasie-Renner aus der Spielekonsole sind, so fern ist auch dieses reale Sportgerät, das entfernt an den Skyline GT-R von 1971 erinnert. Schade, oder?

Concept Cars sollen einen Ausblick auf das Automobil der Zukunft geben. Die Realität sieht aber oft weniger spektakulär aus – Designstudien, die wir genau so gerne als Serienmodell gesehen hätten!

Neue Ideen und technische Weiterentwicklungen finden oft zuerst in Gestalt von Studien den Weg in die Öffentlichkeit. Ob das Concept Car realistisch und alltagstauglich ist, spielt dabei meist kaum eine Rolle. Es geht schlicht darum, die Idee sicht- und erlebbar zu machen. Doch gibt es auch Konzeptautos, die schon als Designstudie ein perfektes Serienmodell abgegeben hätten. So erinnern uns Konzeptautos wie das 2013 vorgestellte Opel Monza Concept daran, welch traumhafte Klassiker heutzutage ohne Nachfolger sind. Doch nach ihrer extravaganten Präsentation geraten Konzeptautos nicht selten in Vergessenheit oder sind als Serienmodell nicht einmal halb so aufregend wie die vorherige Designstudie. Wie oft haben wir uns beim Anblick einer Studie schon gewünscht, die Serienversion möge doch bitte genau so aussehen – mit all den spannenden Details, den Spielereien und den gerne auch mal weniger praktischen Eigenschaften. Übrigens, beim BMW 3.0 CSL Hommage scheint eine Kleinserie in Sichtweite zu sein. 2022 will sich die M GmbH zum 50. Geburtstag selbst beschenken. Wir lernen: Automobile Träume können tatsächlich wahr werden. Konzeptautos und Designstudien nach der Jahrtausendwende, bei denen uns die Hersteller ein Serienauto hingegen schuldig geblieben sind, zeigen wir in unserer Bildergalerie! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

