Gut integriert ist halb gecampt

Reisen statt Rasen! Diese Devise ist bei vielen Campingfans fast schon zum Lebensmotto geworden. Das kompakte Wohnmobil Hymer Exsis-i 474 (2024) will sie auf komfortable Weise umzusetzen. Was es bietet, was es kann und was es kostet, hier!

Preis: Hymer Exsis-i 474 (2024) ab 112.000 Euro

Behaglichkeit wie im heimischen Wohnzimmer, nur auf vier Rädern. Und zwar so, dass es nicht auf Kosten der Agilität beim Rangieren in engen Altstadtgassen spanischer oder italienischer Urlaubsorte geht? Passt! Möchte man zumindest spontan beim Blick aufs Datenblatt der Hymer-Wohnmobile aus der Exsis-Serie ausrufen, das als Außenabmessungen eine Breite von gerade einmal 2200 mm und einer Länge von 6640 mm nennt. Erhältlich ist der Hymer-Camper jeweils als integriertes Wohnmobil Exsis-i 474 (2024) ab 112.000 Euro (Stand: Juli 2024) oder als teilintegrierte Variante Exsis-t 474. Beide stehen auf Basis der aktuellen Generation des Fiat Ducato. Bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg ist der Exsis-i 474 (2024) gerade noch mit einem Führerschein der Klasse B zu fahren. Das dürfte das Fahrzeug, das insgesamt vier zugelassene Sitzplätze bietet, auch für jüngere Campingfans interessant machen.

Innenraum: Zwei geräumige Einzelbetten

Beide Versionen bieten Einzelbetten mit einer Liegefläche von je 190 x 80 cm. Die integrierte Variante verfügt zusätzlich über ein Hubbett in der Dimension 199 x 150 cm. Wer einen Platz im Einzelbett ergattert, kommt im Hymer Exsis über einer großformatigen, doppeltürigen Heckgarage zu liegen. Diese verfügt serienmäßig über eine Traglast von bis zu 350 kg, optional bis zu 450 kg. In jedem Fall genug, um auch schwere E-Bikes oder einem 50-ccm-Roller oder E-Scooter mit in den Urlaub zu nehmen. So können Wohnmobilist:innen vor Ort auch dann noch mobil sein, wenn die finale Parkposition auf dem Campingplatz bereits erreicht ist.

Foto: Hymer

Größerer Beliebtheit auf dem deutschen Markt dürfte sich vermutlich die integrierte Variante Exsis-i 474 (2024) erfreuen, die durch den weniger hohen Aufbau aerodynamische Vorteile und bessere Fahrverhalten verspricht. Wie ihr teilintegriertes Pendant punktet sie mit einer umfangreichen Serienausstattung, viel Stauraum und Zuladung bei vergleichsweise niedrigem Eigengewicht. Dazu setzt Hymer konsequent auf die Leichtbaukarte.

Dank eigens entwickelter Materialien, wie beim Boden, der aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt ist, der den Hymer Exsis immun gegen Schäden durch Streusalz und Steinschlag machen soll, Innen- und Außenwände aus dem markentypischen Material "PUAL", einer Mixtur aus PU-Schaum und Aluminium, sollen sie auch bei frostigen Außentemperaturen warm-, und den Innenraum im Sommer erträglich kühl halten. Unterm Strich stehen nach der Leichtbaudiät 2934 kg Masse in fahrbereitem Zustand, "ohne dass Abstriche bei Ausstattung und Komfort gemacht werden" müssten. Das verspricht zumindest Hersteller Hymer.

Die Einrichtung des Hymer Exsis-i 474 löst das Komfortversprechen auf den ersten Blick ein, besonders abends: Begrüßt wird der Campingfan dann von einer heimelig wirkender LED-Innenbeleuchtung, die laut Hersteller nur ein Viertel so viel Strom verbraucht wie sonst üblich, was die Ausdauer der Bordbatterie signifikant erhöhen soll. Tagsüber sorgt ein Panorama-Kurbeldachlüfter für viel Licht im Innenraum. Gekocht wird auf drei Gasflammen. Die schmal ausgeführte Kühl-Gefrierkombi fasst 142 l, inklusive einer praktischen Getränkeschublade im Fuß des "Kühlturms". In den beheizbaren Tank, der unter anderem das eher konventionell gezeichnete Badezimmer mit Frischwasser versorgt, passen standardmäßig 120 l. Eine pfiffige Detaillösung ist hier die wegschwenkbare Wand, durch die sich im Bad ein separater Mini-Duschraum abtrennen lässt, ohne dass das gesamte Camping-Bad am Ende der Bezeichnung "Nasszelle" alle Ehre macht.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug für den Exsis-i 474 (2024) dient der Fiat Ducato mit 140 PS (103 kW), der als 2,2-l-Multjet-Diesel an ein Acht-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt ist und der Schadstoffnorm Euro 6e entspricht. Ein umfassendes Sicherheitspaket mit Airbags auf allen Plätzen, ESP und die "Hill Holder" genannten Berganfahrhilfe bringen den Hymer Exsis auch sicherheitstechnisch auf die Höhe der Zeit.

Preis-Leistungs-Liebhaber:innen dürften auf das vergleichbar dimensionierte, aber mit 6990 mm etwas länge Editionsmodell Hymer Exsis-i 580 Pure (2024) abfahren, das ebenfalls auf dem Chassis des Fiat Ducato mit 140 PS (103 kW) aufbaut. Serienmäßig hält es für einen Basispreis von 109.100 Euro (Stand: Juli 2024) zahlreiche Extras wie Rückfahrkamera, Klimaanlage, Tempomat, Ambiente-Beleuchtung, Panoramadach oder 32-Zoll-LED-Flachbildschirm bereit.