Komfortables Wohnmobil unter sieben Metern

In der V-Baureihe sind Carado V337 Pro und V339 Pro (2024) Vertreter der längeren Versionen, bleiben aber unter sieben Metern. An Ausstattung mangelt es nicht. Das ist der Preis.

Preis: Carado V337 Pro (2024) ab 57.399 Euro

Viel unterscheidet die beiden Grundrisse des Carado V337 Pro und des Carado V339 Pro auf Citroën Jumper-Basis nicht. In der Länge sind es rund 20 cm (V337: 6,64 m, V339 6,85 m), beim Preis 300 Euro. Konkret: Der Carado V337 Pro kostet 57.399 Euro und der Carado V339 Pro ist ab 57.699 Euro erhältlich. (Stand: Juli 2024). In der Breite messen beide Versionen 214 cm und in der Höhe 274 cm. Die Heckgarage trägt bis zu 150 kg und bietet Verzurrösen und Innenbeleuchtung. Lediglich die Stauraumklappen unterscheiden sich in der Größe.

Einzelbetten, Liegewiese oder Queensbett

Beim Grundriss der beiden Wohnmobile gibt es einen erheblichen Unterschied: das Heckbett. Während sich im Carado V337 Pro (2024) zwei Einzelbetten mit den Maßen 200 x 70 cm und 195 x 80 cm optional zu einer 194 cm breiten Liegewiese umbauen lassen, gibt es im Carado V339 Pro (2024) ein festes, 195 x 140 cm großes Queensbett mit Zugängen von beiden Seiten. Stauraum, der hier durch den Wegfall der Hängeschränke über den beiden Fenstern verloren geht, findet in Hochschränke an der Heckwand links und rechts neben dem Bett wieder.

Bei der weiteren Ausstattung gleichen sich die beiden Wohnmobile V337 und V339 bis ins Detail. So haben die zwei Carado-Bewohner:innen in der Dinette Platz für zwei weitere Personen, die dank vier eingetragenen Sitzplätzen auch mitfahren dürfen. Zudem sind zwei Plätze mit Isofix ausgestattet. Gegen Aufpreis lässt sich die Sitzgruppe zu einem weiteren Bett umbauen.

Großzügige Ausstattung für zwei

Gekocht wird im Carado V337 Pro (2024) wie im Cardao V339 Pro (2024) auf einem Zweiflamm-Gaskocher, der Edelstahleinsatz des Herds beinhaltet auch die Spüle. Für die Gasversorgung steht Stauraum für zwei 11-kg-Flaschen bereit, für den Vorrat frischer Lebensmittel hält der Kühlschrank 78 l bereit. Der Frischwassertank mit Platz für 116 l versorgt natürlich nicht nur in der Küche, sondern auch das Variobad. Dieses bietet ein Waschbecken, Spiegelflächen, eine Toilette und eine Duschraumverkleidung und eine Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo. Der isolierte Abwassertank fasst 92 l. Wer nicht nur im Sommer mit dem Carado-Van unterwegs sein möchte, kann den Wohnraum mit einer Combi 4-Gasheizung auf Temperatur bringen.

Basisfahrzeug: Citroën Jumper

Die Standardmotorisierung des Citroën Jumper als Carado-Camper der V-Baureihe ist der 2,2-l-BlueHDI mit 140 PS (103 kW). Der 165-PS-Motor (121 kW) kostet extra. Kombiniert ist der Diesel mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Serienmäßig ist unter anderem ein Tempomat, ESP, ABS, eine Start-Stopp-Funktion und eine manuelle Klimaanlage an Bord. Optional kommt mit dem Chassis Safety Paket ein Spurhalteassistent, ein Regen- und Lichtsensor, eine Verkehrszeichen- und Fernlichterkennung und ein Matrix-Kombiinstrument hinzu.