Das genaue Leergewicht des BMW XM ist derzeit noch nicht bekannt. Dass das Riesen-SUV rund 2,7 Tonnen wiegt, wissen wir aber bereits. Somit setzen wir es an die Schwelle der 2700-Kilo-Autos auf Platz sechs – und zeigen die Studie, solange sich der Serien-XM noch in Erlkönigtarnung hüllt.

Viele Automodelle werden mit jeder neuen Generation immer schwerer. Wir haben die Top-15 der schwersten Neuwagen aufgelistet, die es aktuell oder demnächst zu kaufen gibt. Diese Autos haben das höchste Leergewicht!

Ein hohes Leergewicht bedeutet nicht immer, dass es sich um ein elektrisches XXL-SUV handeln muss. Doch der Antrieb spielt in unserer Top-15 der Autos mit dem höchsten Gewicht natürlich trotzdem oft eine entscheidende Rolle. Batteriepakete sind nicht nur schwer, sondern kommen im Falle von Hybriden auf das Gewicht des herkömmlichen Antriebsstrangs mit Verbrennungsmotor obendrauf. Hier bedeuten die auch sonst vergleichsweise leichten Elektromotoren zusätzlichen Ballast. Elektroautos wiederum brauchen noch größere und somit schwerere Batterien, um attraktive Reichweiten bieten zu können. Unabhängig vom Antrieb wachsen die Abmessungen in allen Klassen fast ausnahmslos mit jeder neuen Generation weiter an, was mehr Material und somit mehr Gewicht bedeutet. Gleiches gilt für die immer umfangreicheren Ausstattungen – hier Massage-, dort Belüftungsfunktionen oder elektrische Stellmotoren für die Luftausströmer. Ein weiterer Grund für schwere Neuwagen: die steigende Zahl an Assistenzsystemen, die nicht nur Software, sondern auch die entsprechende Hardware benötigen. Ähnliches Spiel bei der aufwändigen Abgasnachbehandlung mit doppelten Partikelfilter- oder AdBlue-Einspritzsystemen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die Top-15 der Autos mit dem höchsten Leergewicht