Ist die Autobatterie leer, geht nicht mehr. Ein Erhaltungsladegerät kann vor der Panne bewahren. Wir stellen in unserem Vergleich geeignete Geräte für Auto, Wohnmobil und Co. vor.

Nach wie vor ist sie der häufigste Grund, warum der Pannendienst ausrücken muss: Die Batterie ist leer. Laut ADAC sind nahezu die Hälfte aller Einsätze auf einen platten Starterbatterien zurückzuführen – 2021 waren es 46,2 Prozent aller Einsätze. Dieses Szenario spielt sich bevorzugt im Winter ab. Niedrige Temperaturen, häufige Kurzfahrstrecken und viele elektronische Verbraucher, wie Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Gebläse und Co. können dazu führen, dass sich die Batterie entlädt. Kommt es zu einer Tiefenentladung, kann das ernsthafte Schäden an der Autobatterie verursachen. Vermeiden lässt sich das mit einem Erhaltungsladegerät. Wir stellen in unserem Vergleich passende Ladegeräte für die meisten Modelle vor. Das Modell CTEK XS 0.8 besticht bereits mit Vielseitigkeit zu einem vernünftigen Preis von 45 Euro. Das Erhaltungsladegerät 12 V verfügt über eine intelligente Ladetechnologie und eignet sich zum Laden von Standard-Zwölf-Volt-Batterien von Pkws, aber auch Motorrädern oder Booten. Hervorzuheben ist die simple Bedienung: Ladegerät einfach an die Batterie anschließen und fertig! Das vollautomatische Erhaltungsladegerät ist für Bleisäure-Batterien geeignet. Ladestrom: 0,8 A, Betriebskapazität: 5 bis 25 Ah.



Was ist ein Erhaltungsladegerät?

Ein Erhaltungsladegerät sorgt dafür, dass die angeschlossene Batterie entweder kontinuierlich sehr schwach oder regelmäßig für einen kurzen Zeitraum mit Strom geladen wird. Die Batterie bleibt dadurch jederzeit einsatzbereit. Gleichzeitig wird verhindert, dass es zu einer Tiefentladung kommt, die Schäden an der Batterie verursachen kann. Dabei muss der Ladevorgang nicht zwingend im Auge behalten werden, denn ein gutes Batterie-Erhaltungsladegerät arbeitet vollautomatisch und schaltet sich eigenständig ab, wenn die Batterie komplett geladen ist.

Kaufratgeber: Batterie-Erhaltungsladegeräte im Check

Wer auf der Suche nach einem Erhaltungsladegerät für die Batterie des eigenen Autos oder Motorrads ist, kann schnell die Übersicht verlieren. Es gibt nicht nur verschiedene Batterie-Typen (Blei-Säure-Batterie, Gel-Batterie, AGM-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie), sondern auch verschiedene Ladespannungen (6 Volt, 12 Volt, 24 Volt), intelligente und automatische Geräte, welche mit LED-Anzeige, viel oder wenig Zubehör. Wir stellen in unserem Vergleich die besten Erhaltungsladegerät-Modelle vor und helfen so, das passende Produkt für jedes Fahrzeug zu finden.

Mehrfachladegerät 6 V/12 V von NOCO

Ein Batterieladegerät für alle Gelegenheiten ist das GENIUS2X2 von NOCO zum Preis von knapp 135 Euro. Es handelt sich um ein intelligentes Mehrfachladegerät für alle gängigen Batterietypen (Blei, Lithium, Gel, AGM), mit dem sich zwei Akkus gleichzeitig laden und erhalten lassen. Alle wichtigen Details auf einen Blick:

zwei Ladeanschlüsse (6/12 Volt)

Schutz gegen Über- und Unterladung

lädt auch fast leere Batterien mit nur einem Volt Restspannung wieder auf

erkennt Sulfatierung und Säureschichtung

Yomao Autobatterie-Ladegerät mit LCD-Touchscreen

Das günstige Batterieladegerät und Erhaltungsladegerät 12 V/24 V von Yomao denkt mit. Es bietet eine automatische Erkennung der Batteriespannung und schaltet bei voller Ladung automatisch ab. Mit Hilfe der Hoch- und Niederfrequenz-Impulstechnologie können alte, seit langem nicht mehr benutzte, beschädigte und vulkanisierte Batterien repariert werden. Das Gerät bietet einen Funken-, Kurzschluss-, Verpolungs-, Überstrom-, Übertemperatur-, und Niederspannungsschutz. Über die Touchscreen-Tasten können mehrere Modi umgeschaltet werden. Die LED-Anzeige liefert gut sichtbare Infos zum Ladestatus. Hinweis: Dieses Erhaltungsladegerät ist nicht zum Laden von Lithium-Batterien geeignet.



URAQT Batterie Erhaltungsladegerät für Blei-Säure

Das intelligente Ladegerät für Autobatterie von URAQT kann zwei verschiedene Spannungen (12 V oder 24 V) laden und eignet sich für alle Arten von Blei-Säure-Batterien. Achtung: Das Gerät darf nicht für Lithium-Akkus verwendet werden! Weitere Details:

automatischer Stopp bei voller Ladung

LED-Anzeige für Ladespannung, Ladestrom, Batterieladung, Temperatur

Reparatur von leeren und sulfatierten Batterien

Mehrfachschutz (Kurzschluss, Überstrom, Überhitzung, Niederspannung, Verpolung)

Winter- und Sommermodus

Vollautomatisches Erhaltungsladegerät 12 V von CTEK

Das intelligente Batterie-Ladeerhaltungsgerät CTEK XS 0.8 eignet sich perfekt zum Laden und Warten kleinerer 12 Volt Batterien von Motorrad, Auto (auch Oldtimer), Quad und Rasenmäher. Folgende Batterietypen werden unterstützt: AGM, Nass, GEL, MF, Ca/Ca, EFB. Besonderheit: Die Batterie muss nicht abgeklemmt werden! Auf das Gerät gewährt der Hersteller fünf Jahre Garantie.



Bosch Mikroprozessor Batterieladegerät

Das Ladegerät Bosch C3 zum Preis von unter 50 Euro sorgt intelligent und automatisch für eine zuverlässige Startkraft und höhere Lebensdauer der Batterie. Eingesetzt werden kann es für Kfz, Motorräder, Transporter, Camper etc. Ein Schutz gegen falschen Gebrauch, Überhitzung und Kurzschluss ist gegeben. Zudem ist das Erhaltungsladegerät staub- und spritzwassergeschützt. Praktisch: Das Gerät behält die eingegebene Einstellung, auch wenn es zwischendurch vom Stromnetz getrennt wird. Im Lieferumfang enthalten sind ein Haltehaken und Schnellkupplungen für unzugängliche Batterien oder häufigen Gebrauch. Unser Preis-Leistungs-Sieger im Vergleich.



Worauf sollte man beim Kauf eines Erhaltungsladegeräts achten?

Ganz wichtig: Das Ladegerät muss zur Batterie passen! Ein gutes Batterie-Erhaltungsladegerät verfügt über mehrere Ladezyklen, in denen Spannung und Stromstärke variieren. Außerdem ist ein intelligentes Gerät meist in der Lage, die jeweilige Spannung der Batterie zu messen und nur bei Bedarf einen Ladeimpuls zu senden. Funktionen wie Verpolungs- und Überspannungsschutz dienen der Sicherheit.

Praktisch ist ein Ladegerät, das sich an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen lässt. Es erspart das etwas mühsame Hantieren mit den Klemmen des Ladegerätes im Motorraum. Dazu muss dieser allerdings so angeschlossen sein, dass er auch ohne Einschalten der Zündung mit dem Bordnetz des Fahrzeugs verbunden ist. Ist das nicht der Fall, lässt sich die Autobatterie nicht über den Zigarettenanzünder aufladen. Auch wichtig: Da Zigarettenanzünder üblicherweise über eine 10-Ampere-Sicherung verfügen, darf der Ladestrom auf keinen Fall darüber liegen.

Info: Bei der Erhaltungsladung entsteht ein Standby-Verbrauch. Es sollte deshalb darauf geachtet werden, dass das Batterieladegerät für einen niedrigen Standby-Verbrauch entwickelt wurde.

Wie schließt man ein Erhaltungsladegerät an?

Genaue Anweisungen zum korrekten Anschließen findet man in den Herstellerangaben der Batterie und der Anleitung für das Ladegerät. Wichtig: Die Zündung, der Motor und sonstige Stromquellen müssen während des Ladens ausgeschaltet sein. Außerdem müssen alle Belüftungsschlitze der Batterie frei sein. Anderenfalls kann das Gerät überhitzen.

Hier eine Kurzeinweisung:

Klemmen an der Autobatterie entfernen (erst Minus-; dann Plusklemme)

Ladegerät anschließen (Die rote Klemme für den Pluspol, die blaue Klemme für den Minuspol)

Netzstecker in die Steckdose stecken

Ladevorgang starten

Welches Erhaltungsladegerät eignet sich für Wohnmobile?

Die meisten Batterieladegeräte sind für Pkw und Camper geeignet. Wichtig ist nur, dass das Erhaltungsladegerät zur Batterie passt. Hier zwei Beispiele im Vergleich:

Das Erhaltungsladegerät Bosch C3 (6 V bis 12 V /3.8 A) arbeitet intelligent und automatisch und eignet sich für jedes Fahrzeug, auch für Wohnmobile und Kleintransporter, sofern sie über eine 12-Volt-Batterie verfügen. Passt für folgende Batterie-Typen: Blei-Säure, GEL, EFB, AGM-Standard, Start/Stopp-Batterie. Der Ladezustand der Batterie lässt sich bequem per LED-Anzeige verfolgen.



Das Bosch Automotive C7 ist ein starkes Batterieladegerät für 12 bis 24 Volt /7 A und ist der perfekte Helfer für Transporter und Wohnmobile. Geeignet für Blei-Säure, GEL, EFB, AGM-Standard und Start/Stopp-Batterien. Der Ladevorgang wird an den Zustand der Batterie angepasst und auf Knopfdruck gestartet. Das Erhaltungsladegerät Bosch C7 ermöglicht eine schnelle und sichere Ladung und ist einfach zu bedienen.



