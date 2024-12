Rollerfahren ab 15 in ganz Deutschland erlaubt

Moped- oder Rollerfahren ab 15 – was zuvor nur für einige Bundesländer galt, ist seit 28. Juli 2021 in ganz Deutschland erlaubt.

Der Bundestag hat im Oktober 2019 eine Gesetzesänderung für einen Rollerführerschein ab 15 Jahren beschlossen. Die Entscheidung lag erst bei den Ländern. Doch seit Juli 2021 gilt das Gesetz bundesweit.

Jugendliche dürfen bereits ab dem Alter von 15 Jahren – und nicht wie zuvor ab 16 – einen Rollerführerschein machen. Das hatte der Bundestag Ende Oktober 2019 beschlossen. Nach einer entsprechenden Änderung des Straßenverkehrsgesetzes konnten die einzelnen Bundesländer jedoch selbst entscheiden, ob sie das Mindestalter fürs Mopedfahren auch tatsächlich senken. Das erzeugte eine unübersichtliche Situation. Seit 28. Juli 2021 gilt die Erlaubnis für Jugendliche ab 15 Jahren Moped fahren zu dürfen einheitlich in ganz Deutschland. Konkret geht es dabei um das Fahren von Kleinkrafträdern mit maximal 50 Kubikzentimetern Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h. Entsprechende Zweiräder sind in Deutschland zulassungsfrei und benötigen auf öffentlichen Straßen eine Betriebserlaubnis sowie ein Versicherungszeichen. Um die Roller beziehungsweise Mopeds fahren zu dürfen, ist ein Führerschein der Klasse AM erforderlich. Bis Oktober 2019 konnten 15-Jährige lediglich die Mofa-Prüfbescheinigung für Kleinkrafträder mit maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h erwerben. Mehr zum Thema: Führerschein nochmal bestehen?

Gesetzesänderung: Rollerführerschein ab 15 Jahren (Moped)