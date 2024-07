Campervan für Anspruchsvolle

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Anschluss für die externe Stromversorgung befindet sich in der Heckgarage.

Gesessen und gegessen wird im Nova klassisch an einem kleinen Tisch ...

Mit dem kompakten Sprinter als La Strada Nova (2020) müssen Campingfans auf nichts verzichten. Diese Ausstattung ist für einen Preis ab 134.505 Euro im Flaggschiff der Marke inklusive!

Preis: La Strada Nova (2020) ab 134.505 Euro

Luxuscamper gibt es nicht nur mit den Ausmaßen eines Lkw-Wohnmobils. Der kompakte Camper La Strada Nova (2020) auf Mercedes Sprinter-Basis bietet eine hochwertige Ausstattung auf einer handlichen Grundfläche. Der Preis startet bei 134.505 Euro für den Nova M und bei 136.504 Euro für den Nova EB (Stand: Juli 2024). Der größte Unterschied der beiden Grundrisse: Im 646 cm langen M können drei Personen übernachten (Heckbett: 205 x 97 cm, Hubbett: 205 x 140 cm), der 699 cm lange EB sieht zwei Schlafplätze vor (Einzelbetten: 205 x 85 cm & 185 x 85 cm, als Doppelbett: 205 x 170 cm). Für ausreichend Komfort sollen ein Froli-Tellerfedersystem und die Kaltschaummatratzen sorgen. Eingetragene Sitzplätze bieten beide Versionen für vier.

Ausstattungsqualität auf Luxusniveau

Die Gemeinsamkeiten zwischen La Strada Nova M und EB finden sich unter anderem bei der Küchenausstattung. Hier wird direkt neben dem Waschbecken auf einem Zweiflamm-Gasherd mit elektrischer Piezozündung gekocht, den zwei 11-kg-Gasflaschen versorgen. Der Absorberkühlschrank fasst 80 l, wer den optionalen Kompressorkühlschrank ordert, hat Platz für 90 l. Ist der Frischwassertank voll, so haben Camper:innen 100 l vorrätig, der maximale Füllstand des Abwassertanks ist bei 95 l erreicht. Gesessen und gegessen wird im Nova klassisch an einem kleinen Tisch zwischen L-Sitzgruppe und den drehbaren Vordersitzen.

Damit der Camper auch bei niedrigen Temperaturen wohnlich bleibt, sorgt eine Truma Combi 6-Heizung für Wärme. Das Bad ist mit einem GFK-Klappwaschtisch, einem Spiegelschrank, einer Toilette und Duscharmaturen ausgestattet. Zugang zum Strom aus der zusätzlichen 100-Ah-Gelbatterie bieten neben 230-V- auch USB-Steckdosen. In der Heckgarage befindet sich der Anschluss für Landstrom. Mit den Daten alleine setzt sich der Nova zwar nicht unbedingt von der günstigeren Konkurrenz ab, doch ein Blick auf die wählbaren Materialien zeigt den Luxusanspruch: Echtholz, weiches Leder, edle Stoffdesigns. Zudem betont der Hersteller die überaus hochwertige Verarbeitung.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Mit dem Mercedes Sprinter als Basis treibt den La Strada Nova (2020) standardmäßig ein 2,0-l-CDI-Dieselmotor mit 170 PS (125 kW) an. Auch das Neunstufen-Automatikgetriebe ist Serie. Gegen Aufpreis gibt es 190 PS (140 kW) unter der Haube. Anstelle der 71 l erhält der La Strada ab Werk einen 93 l großen Tank. Zudem sind ein aktiver Bremsassistent, ein aktiver Spurhalteassistent, ein Müdigkeitswarner und ein Verkehrszeichen-Assistent mit dabei. Die Klimaanlage funktioniert manuell und das Kombiinstrument ist digital.

Das MBUX Multimediasystem inklusive DAB-Radio, aber ohne Navi lässt sich über den 10,25-Zoll-Touchscreen steuern. Eine Rückfahrkamera ist im Technikpaket 1 (3590 Euro) enthalten, die Komfortsitze mit elektrischer Lordosenunterstützung kommen mit dem Komfortpaket (2300 Euro). Für die abnehmbare Anhängerkupplung werden 2241 Euro extra fällig. Die Anhängelast liegt bei 2,5 t (M) und 2,8 t (EB).

Fahreindruck: Qualität ein zentraler Begriff

Zwei Reisende kommen an Bord des La Strada Nova M gut zurecht. Wenn eine Person auf den Cockpitsitzen Platz nimmt, genügt der Zweiten die nur 84 cm schmale Sitzbank, ohne dass es eng wird. Den Nova bietet La Strada alternativ auch in einer geräumigeren Sieben-Meter-Version mit Einzelbetten an. Doch bei beiden wollen beispielsweise große Flachbildschirme nirgendwo passen, und auch ein paar andere Gimmicks fehlen.

Von Christian Steiger