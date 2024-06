Digitale Unterhaltung im Auto

Kaum auf der Autobahn, fragen Kinder gern vom Rücksitz aus: "Wie lange noch?" oder "Wann sind wir endlich daaa?" und machen eine entspannte Fahrt damit schwierig. Nicht ganz pädagogisch wertvoll, dafür effektiv: Displays oder Monitore fürs Kind im Auto. So kann man sie nachrüsten.

Die Auswahl an Auto-Bildschirmen mit integrierten Video-Playern ist groß und die Montage meist einfach. Günstige Geräte gibt es in Onlineshops schon für unter 100 Euro. Viele Monitore bieten Montage-Hilfen für Kopfstützen, damit sie an der Rückseite der Vordersitze montiert werden können. Über USB-Anschluss, SD-Karten-Slot oder DVD-Laufwerk lassen sich Filme abspielen. Bei den meisten Modellen läuft der Ton über Kopfhörer. Gute Monitore fürs Auto bieten viele Funktionen, einen ausreichend großen Akku, aber auch einen Anschluss für ein Netzteil. Wichtig ist, dass die Person am Steuer während der Film-Vorführung im Fond des Fahrzeugs nicht gestört wird.

Diese Bildschirme fürs Auto gibt es

Neben den Auto-Monitoren für Navigationssysteme, die an der Mittelkonsole oder auf dem Armaturenbrett angebracht werden können, gibt es auch Bildschirme, die als Fernseher für die Rücksitzbank dienen und auch weitere Funktionen für die digitale Unterhaltung bieten können. Sie ermöglichen den Passagier:innen im Fond während der Fahrt, sich Filme, Videos oder Serien anzusehen oder kleine, einfache Spiele zu spielen.

Die besten Bildschirme für die Rückbank

Die Auswahl an Auto-DVD-Playern, tragbaren Blu-ray-Playern mit Bildschirm und externen Displays oder Monitoren für die Installation im Auto ist so groß wie die Unterschiede der einzelnen Geräte. Entscheidend ist nicht nur die Bildschirmgröße (meist in Zoll angegeben) oder eine Touchscreen und Memory-Funktion, sondern auch die sichere Befestigung an den Kopfstützen sowie das Abspielen unterschiedlicher Datenträger und Video-Formate. Dazu zählen unter anderem Blu-ray, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-9 und DVD-RW. Auch USB-Anschlüsse für USB-Sticks oder Slots für SD-Speicherkarten helfen bei der Übertragung von Filmen. Manche Screens oder kombinierte DVD-Spieler mit Bildschirmen oder Auto-DVD-Player bieten auch einen HDMI-Eingang oder lassen sich mit einem Smartphone verbinden und steuern. Nicht jeder Bildschirm passt in jedes Fahrzeug. Unser Preis-Leistungs-Sieger kann daher unter Umständen zwar eine sehr gute Wahl sein, muss aber eben auch passen.

NAVISKAUTO Blu-ray-DVD-Player

Einer unserer Favoriten ist der Naviskauto Blu-ray-DVD-Player mit zwei Screens, die einfach an die Kopfstütze montiert werden. Integrierte Lautsprecher mit Dolby Audio sollen im Fond zum Kind schallen und vordere Passagier:innen nicht stören. Mit dem integrierten 4000-mAh-Akkus laufen die Displays bis zu fünf Stunden ohne Netzteil, können aber auch über 220 V oder 12 V geladen werden. Der Auto-DVD-Player von Naviskauto unterstützt USB-Sticks und SD-Karten in vielen Formaten und kann DVD und Blu-ray-Discs abspielen. Für den sicheren Halt an den meisten Kopfstützen liegen vier verschieden Gurte bei.



Pumpkin 10,1-Zoll-DVD-Player

Einen leicht zu bedienenden, tragbaren DVD-Player bietet Pumpkin an. Der 10,1 Zoll große Bildschirm mit Disc-Laufwerk und Kopfhörer-Ausgang soll sich leicht an Kopfstützen montieren lassen. Über einen HDMI-Anschluss lassen sich auch Spielekonsolen oder andere Geräte mit dem Bildschirm verbinden und spiegeln.



Tragbarer DVD-Player mit 12,5-Zoll-HD-Bildschirm

Für rund 85 Euro bietet Mydash einen kompakten tragbaren DVD-Player mit einem 12,5 Zoll großen drehbaren HD-Display als Kopfstützen-Monitor an. Der DVD-Player kommt mit verschiedenen Anschlüssen bzw Slots für USB, SD-Karten, Kopfhörer, AV-out und AV-in sowie einem Netzteil. Der DVD-Player lässt sich auch mit einem externen Monitor verbinden. Im Auto wird das integrierte Display um 180 Grad gedreht und mit dem gesamten Gerät an der Kopfstütze montiert. Der Kopfstützen-Monitor bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Xtrons Android-HD-Monitor

Als 12-Zoll-HD-Monitor mit Android-Betriebssystem bietet das Gerät von Xtrons 4k-Videokodierung, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Rom. Der Monitor lässt sich schwenken und hat einen eingebauten HDMI-, USB- und Kopfhörer-Anschluss. Über den eingebauten FM-Empfänger lässt sich entweder über die integrierten Lautsprecher oder mit Kopfhörern (via Kabel oder Bluetooth) Radio hören. Kosten: rund 270 Euro.



Lenco DVP-939

Zwei Kopfstützen-Monitore gehören zum Paket des Lenco DVP-939-Systems. Die Screens messen 9 Zoll und bieten Anschlüsse für SUB, SD, MMC und Kopfhörer, in beiden Gehäuse sind DVD-Player integriert. Über zwei Fernbedienungen lassen sich die Systeme steuern und es ist möglich, einen Film auf beiden Monitoren synchron anschauen. Mit im Paket sind zwei Kopfhörer, zwei Fernbedienungen und zwei Netzteile. Kosten: rund 255 Euro.



Was muss ein guter Auto-Bildschirm können?

Gute Bildschirme für Autos müssen vor allem sicher sein. Das heißt, sie müssen sich fest an der Kopfstütze befestigen lassen, damit bei einem Unfall das Gerät nicht durch den Innenraum schleudert. Außerdem dürfen die Screens Fahrer:innen nicht stören oder ablenken, weder bei Tag noch bei Dunkelheit. Gute Systeme bieten zu einem integrierten DVD-Player auch Anschlüsse für USB-Sticks, SD-Karten und AV-Kabel. Auch ist es praktisch, wenn sich der Monitor über eine Fernbedienung bedienen lässt. Bei größeren Bildschirmen eignet sich auch ein Touchscreen zur einfachen Bedienung. Bietet das Abspielgerät eine Memory-Funktion, so speichert es die exakte Stelle des Videos auch bei längeren Pausen. Lassen sich die Kopfhörer per Bluetooth verbinden, muss man nicht mit störenden Kabeln hantieren.

Wie werden Bildschirme fürs Auto an den Rücksitzen befestigt?

Je nach Marke und Modell werden die Displays über spezielle Klammern oder Bügel mit den Kopfstützen verbunden. Einige Geräte setzen auf Spanngurte oder Überzüge. Wichtig ist bei allen Systemen, dass sie auch bei einem Unfall nicht durchs Auto schleudern, sondern fest mit der Kopfstütze verbunden bleiben.

Sind Bildschirme fürs Auto sicher?

Wenn die Bildschirme korrekt befestigt sind und die Person am Steuer nicht stören, sind Bildschirme im Auto eine sichere Angelegenheit.