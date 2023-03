Die potentiellen Verbrennungsmotoren: ein 1,2-Liter-Turbobenziner in den Leistungsstufen 100 (74 kW) und 130 PS (96 KW).

Lange war der Name des 500X-Nachfolger unbekannt, doch jetzt werden Spekulationen laut, dass die Neuauflage als Fiat 600 ins Rennen geht.

Ein Fiat 500X-Nachfolger ist nach rund acht Jahren Bauzeit des aktuellen Modells überfällig: 2023 könnte die nächste Generation unter der neuen Bezeichnung Fiat 600 an den Start gehen. Ob auch wieder als Sport und Cross, ist noch reine Spekulation.

In der zweiten Jahreshälfte 2023 erwarten wir einen Nachfolger für den Fiat 500X. Und mit dem neuen Modell wird auch eine neue Bezeichnung Einzug halten, denn künftig wird das SUV als Fiat 600 über die Straßen rollen. Vermutlich wird er als einer der ersten Fiat-Modelle von der Plattformstrategie der neuen Konzernmutter Stellantis profitieren. Die CMP (Common Modular Platform) ist mittlerweile die Basis für eine Vielzahl von Fahrzeugen aus dem Konzern. Während die ersten Erlkönig-Fotos noch die optischen Parallelen zum Fiat 500 vermissen ließen und eher eine Ähnlichkeit zum Opel Mokka darlegten, zeigt sich der jüngst gesichtete Erlkönig wieder mit etwas runderen Formen. Dabei zeigt sich das kleine SUV sowohl vorne als auch hinten leicht aufgefrischt. Unser Erlkönig-Jäger hat es außerdem geschafft einen Blick in den Innenraum zu erhaschen: Im Zentrum des sehr aufgeräumten Cockpits steht hier ein großes Infotainment-Display in der Mitte des Armaturenbretts. Fahrer:innen blicken zudem auf digitale Instrumente. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

500X-Nachfolger Fiat 600 (2023) auch als E-Auto

Motorseitig erwarten wir eine rein elektrische Version des Fiat 600 (2023). Dabei sind Anleihen beim Elektro-SUV Jeep Avenger wahrscheinlich. Er könnte also den gleichen 400-Volt-E-Motor bekommen wie der Konzernbruder. Das bedeutet eine Leistung von 115 kW (156 PS) und 260 Newtonmeter Drehmoment. Der Akku des Avenger hat eine Kapazität von 54 kWh und schafft eine WLTP-Reichweite von 392 Kilometern. Daneben sind auch Benzin-Aggregate für den Fiat 600 denkbar. Ähnlich wie beim Mokka könnte ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner in den Leistungsstufen 100 (74 KW) und 130 PS (96 kW) zur Wahl stehen. Ob es beim Fiat 600 (2023) eine Fortführung der bekannten Ausstattungen Sport und Cross, die aktuell, je nach Präferenz, den Fokus auf City- oder Offroad-Look legen, geben wird, ist noch nicht bekannt. Auch wo das City-SUV eingepreist werden könnte, bleibt geheim. Der aktuelle Fiat 500 X startet bei 29.990 Euro (Stand: März 2023).

