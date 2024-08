Neuer Swift jetzt auch mit Allradantrieb verfügbar

Die an den Mini erinnernde Designlinie führt der kleine Japaner seit 2005 konsequent fort.

Im Innenraum will die japanische Marke nichts wissen von der schönen neuen Welt und all dem digitalen Mummenschanz.

Im April 2024 startete die neue Generation des Suzuki Swift. Wir haben den Preis sowie die neuesten Informationen zum Mildhybrid- und 4x4-Antrieb. Eine Neuauflage des Sport gibt es hingegen nicht!

Preis: Suzuki Swift (2024) weiterhin ab unter 20.000 Euro

Der Suzuki Swift ist ein echter Dauerbrenner im überschaubaren Portfolio des japanischen Kleinwagen-Spezis – 2024 folgte die nächste Generation, die auch weiterhin mit Allradantrieb erhältlich ist. Der Preis startet bei 18.900 Euro (Stand: August 2024). Für den optionalen Allradantrieb werden jeweils 1800 Euro Aufpreis verlangt. Seit Ende April 2024 steht die neue Generation beim Händler, die allradgetriebenen Fahrzeuge rollen ab Oktober 2024 in die Showrooms.

Antriebe: Mildhybridisiert & 4x4-Option; "Sport" entfällt

Weil der Suzuki Swift (2024) seit jeher zu den Leichtgewichten seiner Klasse zählt – das aktuelle Modell wiegt leer nur rund 1000 bis 1100 kg – braucht es keine starken Motoren, um flink unterwegs zu sein. 82 PS (61 kW) und maximal 112 Nm reichen dem mildhybridisierten 1,2-l-Benziner, um mit Durchschnittsverbräuchen von bestenfalls 4,6 l auf 100 km im Verkehr mitzuschwimmen. Einzig mit optionalem CVT-Getriebe oder mit Allradantrieb (4x4) ausgerüstet, verbraucht der Swift etwas mehr. Letztere stießen im Sommer 2024 ins Angebot: Dabei beginnen die Allrad-Basismodelle ab einer Ausstattung, die jener der "Club"-Variante entspricht. Eine Neuauflage des "Sport" ist genauso wie ein vollelektrisches Modell nicht in Sicht.

Exterieur: Dezent weiterentwickelt

Seit 2017 gibt es den Suzuki Swift nur noch als Fünftürer. Die an den Mini erinnernde Designlinie führt der kleine Japaner seit 2005 konsequent fort. Und auch der Suzuki Swift (2024) knüpft daran an. Die Abmessungen bleiben mit knapp 3,90 m Länge und 2,45 m Radstand also kompakt und die Überhänge kurz. Breite C-Säulen betonen das knackige Heck. Radikale Änderungen hat sich Suzuki beim Swift verkniffen.

Interieur: Swift bleibt weitestgehend analog

Foto: Suzuki

Im Innenraum gibt es mit dem neuen Suzuki Swift (2024) einen neun Zoll großen Touchscreen für Radio und Infotainment, aber die Instrumente sind noch analog und die Kernfunktionen sind auch weiterhin mit klassischen Schaltern zu bedienen. Der Kofferraum fasst 265 l. Der Swift ist serienmäßig mit einer Vielzahl an Assistenzsystemen ausgestattet, darunter ein Spurhaltewarnsystem und eine Bremsunterstützung mit Frontalaufprall- und Querverkehrswarnung.

Fahreindruck: Alternative zur überdrehten Digitalisierung

Klassisches Design, konventionelle Technik und analoges Ambiente – auf der einen Seite wirkt der Swift im Feld der hippen Kleinwagen damit etwas veraltet. Auf der anderen Seite ist genau das seine Chance in einer Zeit, in der viele verunsichert sind und mehr denn je aufs Geld schauen müssen.