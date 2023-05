2023 will Maserati mit dem GranCabrio Folgore in der spannenden Nische der E-Cabrios mitmischen. Viel ist noch nicht zum kommenden Modell bekannt. Der E-Sportler könnte mit einem 83-kWh-Akku (netto) ausgestattet werden und eine Systemleistung von 560 kW (761 PS) an den Tag legen. Die Vmax soll Medienberichten zufolge bei 320 km/h liegen.

Elektro-Cabrios und elektrische Roadster sind (noch) eine echte Seltenheit auf dem Neuwagen-Markt. Wir zeigen, welche Modelle aktuell erhältlich sind oder demnächst auf den Markt kommen.

Welche Elektro-Cabrios oder E-Roadster gibt es derzeit?

Wer ein elektrisches Cabrio kaufen möchte, hat aktuell nur eine sehr geringe Auswahl an Neufahrzeugen. Stand Mai 2023 sind lediglich sechs Modelle bestellbar. Diese sechs Modelle setzen sich zudem aus Luxusfahrzeugen, die weit über 100.000 Euro kosten, limitierten Kleinserien, Spaßmobile im Buggy-Style und Kleinstwagen zusammen. Ein sportlicher E-Roadster für Ottonormalverbraucher:innen lässt weiter auf sich warten. Spätestens Mitte 2024 mischt dann der Roadster von MG mit, der womöglich genau in diese Nische treffen könnte – eine attraktive Einpreisung vorausgesetzt. Welche elektrischen Open-Air-Modelle bereits bestellbar sind und was die Hersteller in Sachen Elektro-Cabrio sonst noch so in Petto haben, zeigt die AUTO ZEITUNG in der Bildergalerie. Achtung Kalauer: Es wird spannend!

Cabrio-Pflegetipps im Video: