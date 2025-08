Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Als Ergänzung: Die Modellpaletten einiger Hersteller umfassen Leichtfahrzeuge wie den Fiat Topolino (links), seinen technischen Stellantis-Bruder Citroën Ami (rechts oben) oder den Elaris Dyo , die stellenweise günstiger sind als die im Ranking gelisteten Fahrzeuge. Solche zweisitzigen City-Konzepte haben wir in unserem Ranking der Fairness halber nicht berücksichtigt.

Platz 1: Mit dem viertürigen Mini-SUV Dacia Spring macht der rumänische Hersteller seinen Anspruch, die günstigsten Modelle der jeweiligen Klasse anzubieten, auch weiterhin geltend. In Zahlen ausgedrückt: 16.900 Euro Grundpreis, bis zu 225 km Reichweite und 33 kW (44 PS) Spitzenleistung.

Platz 4: Der Hyundai Inster wird auf dem Heimatmarkt Südkorea als Casper EV vermarktet und kostet in Deutschland 23.900 Euro. Mit 71 kW (97 PS) unterm Hintern stromert man im kleinen Hyundai laut Hersteller bis zu 327 km weit.

Platz 6: Der Citroën ë-C3 Aircross geht mit 83 kW (113 PS) an den Start. Ab einem Preis von 26.490 Euro schafft er rund 300 km Reichweite.

Platz 7: Der Fiat 500 wird seit 2020 in neuer Generation ausschließlich elektrisch angetrieben (eine Mildhybrid-Planung ist aber bereits bestätigt). In der günstigsten Ausstattung startet er bei 26.990 Euro. Auf der Habenseite stehen 70 kW (95 PS) und eine Reichweite von 190 km.

Platz 9: Mini ist eigentlich nicht unbedingt für Kampfpreise bekannt und doch hat es ein Modell in die Top-11 geschafft – der elektrisierte Klassiker Mini Cooper E . Interessierte bekommen hier gegen 28.150 Euro ebenfalls 135 kW (184 PS) und sollen bis zu 300 km weit stromern können.

Platz 10: Mit 4,39 m Außenlänge stößt der Opel Frontera Electric nicht nur in die Kompaktklasse vor, sondern ist auch der längste Vertreter des Rankings. Trotzdem startet er mit 83 kW (113 PS) bereits bei 28.990 Euro und soll bis zu 305 km weit surren.

Nur langweilige Kleinwagen? Ganz und gar nicht – so bunt sind die Top-11 der günstigsten Elektroautos, die es Stand August 2025 neu auf dem deutschen Markt zu kaufen gibt!

Dass Stromer nicht immer teuer sein müssen, beweisen die von der AUTO ZEITUNG zusammengestellten Top-11 der günstigsten Elektroautos in Deutschland: Mangelt es vielen E-Autos im Vergleich zu Verbrennern immer noch an Reichweite, fällt das bei Kleinwagen und Citycars weniger ins Gewicht. Im Stadtgewusel legt niemand wirklich viele Kilometer zurück. Mit 327 km ist der Hyundai Inster der Reichweitenkönig in diesem Ranking, der teuerste kommt hingegen rund 300 km weit und heißt Renault 4. Leistungstechnisch gewinnt der Mini Cooper E mit 135 kW (184 PS).

Der Dacia Spring (2024) im Video:

Highlights & Überraschung: Chinesen nicht vertreten

Entgegen der an vielen Stammtischen verbreiteten Meinung sind die chinesischen Elektroautos auf dem deutschen Markt (noch) nicht unschlagbar günstig, zumindest nicht bei den Einstiegsautos. Mit dem jüngsten Ranking-Update im August 2025 übertrifft der Preis der günstigeren China-Modelle wie BYD Dolphin Surf und GWM Ora 03 nach wie vor die Preise anderer E-Autos auf dem deutschen Markt. Lediglich der über Stellantis vermarktete Leapmotor T03 aus China schafft es in die Top-11 und vertritt zusammen mit dem Inster die nicht-europäischen Hersteller. Wer sich für die günstigsten Hybridautos interessiert, wird hier in unseren Top-9 fündig.

Die Top-11 der günstigsten Elektroautos

In der Bildergalerie stellen wir die Top-11 der günstigsten E-Autos vor und nennen dabei auch Motorleistung sowie die Herstellerangabe zur Reichweite. Maßgeblich sind der deutsche Einstiegspreis im August 2025 sowie Einstiegsmotorisierung und -batterie. Hier sind die Top-11 der günstigsten Elektroautos in der Übersicht: