Mit dem BYD Dolphin Surf schickt der chinesische Autogigant seinen Kleinsten (dort BYD Seagull genannt) nach Europa. Was der kleine Elektroflitzer so alles bietet, zu welchen Preisen wir ihn erwarten können und wann er hier bei uns verfügbar sein wird, sagen wir hier!

Als Stadtflitzer konzipiert, misst der BYD Dolphin Surf kompakte 3,78 m in der Länge, 1,72 m in der Breite und 1,54 m in der Höhe.

Preis: BYD Dolphin Surf (2025) ab rund 20.000 Euro

2025 ist es so weit: Dann kommt der Kleinste aus dem Hause BYD auch nach Europa. Während das Modell auf dem chinesischen Heimatmarkt bereits seit 2023 unter dem Namen BYD Seagull vertrieben wird, heißt es in Mexiko BYD Dolphin Mini. In Europa wiederum soll ein neuer Name her. Die Gerüchte verdichten sich beim Namen BYD Dolphin Surf, wenn auch der Name von Seiten des Herstellers noch nicht fest steht. Um Verwirrungen zu vermeiden, werden wir in diesem Artikel vom Dolphin Surf sprechen.

Der Hersteller bestätigt dagegen, dass der Marktstart des elektrischen Kleinstwagens in Europa für 2025 angesetzt ist. Preislich dürfte sich der BYD bei einem Startpreis von rund 20.000 Euro ansiedeln. Damit liegt er noch oberhalb des Dacia Spring (ab 16.900 Euro), unterbietet aber die Konkurrenz in Gestalt des Citroën ë-C3 und Fiat Grande Panda (ab 23.300 und 24.990 Euro). Preislich gleichauf liegen voraussichtlich die 2026 erscheinenden Modelle VW ID.1 und Renault Twingo, die ebenfalls bei 20.000 Euro starten sollen (Alle Preise Stand: April 2025).

Antriebe: Mindestens 300 km Reichweite

Der BYD Dolphin Surf (2025) wird von einem 55 kW (75 PS) starken Elektromotor angetrieben. Ursprünglich sollte auch eine 75 kW (105 PS) starke Variante kommen, diese lässt aber selbst auf dem Heimatmarkt in China noch auf sich warten. Zwei Batterien kommen im kleinen Delfin zum Einsatz. Das 38-kWh-Energiepaket besteht aus Lithium-Eisenphosphat-Zellen und soll für Reichweiten von bis zu 405 km reichen nach chinesischem Prüfzyklus CLTC. Die kleinere, 30 kWh fassende Batterie setzt auf Natrium-Ionen-Akkus, die ohne seltene Erden wie Kobalt, Nickel oder Lithium auskommen. Neben niedrigeren Produktionskosten ist die bessere Umweltverträglichkeit ein weiterer Vorteil, den man gerne mitnimmt. 305 km Reichweite sollen mit diesem Batteriepaket möglich sein.

Exterieur: Stadtflitzer mit kompakten Maßen

Als Stadtflitzer konzipiert, misst der BYD Dolphin Surf (2025) kompakte 3,78 m in der Länge, 1,72 m in der Breite und 1,54 m in der Höhe. Front und Heck zeichnen sich durch kurze Überhänge aus. Zusätzlich wird die Frontpartie ironischerweise, weil ein E-Auto, eine große Kühlöffnung im Bereich der Schürze dominiert. Im Profil setzen sich die Radkästen und der Schweller farblich von der Karosserie ab. Auch die C-Säule ziert sich mit einem dunklen Element, das die Fensterlinie künstlich bis zur Heckscheibe weiterzieht. Die ungewöhnlich flache Hechscheibe steht wortwörtlich im Schatten des ausladenden Dachkantenspoilers.

Interieur: Simples, aber modernes Cockpit

Foto: BYD

Der Innenraum des BYD Dolphin Surf (2025) steht in Kontrast zum Exterieurdesign: Während außen zackige Linien das Erscheinungsbild prägen, zeigt sich der Innenraum eher rundlich, fließend gestaltet. Die entschleunigende Formsprache wird gepaart mit einem reduzierten Cockpit. Soll heißen: Zwei Bildschirme treffen auf klassische Tasten – auf Touch- und Slide-Funktionen verzichtet BYD überraschenderweise. Der digitale Tacho wird auf einem sieben Zoll großen Bildschirm hinter dem Lenkrad abgebildet, während ein 10,1-Zoll-Display über der Mittelkonsole den Zugang zum Bordmenü herstellt.