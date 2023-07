Am Heck rechnen wir mit neuen Grafiken für die Rückleuchten und kleineren Änderungen an der Stoßstange.

Für 2024 kündigt sich das Cupra Formentor Facelift an, das zumindest optisch kein Geheimnis mehr ist – ein Leak zeigte schon 2022, wo die Reise hingeht. Bei den Motoren und den PS-Leistungen erwarten wir allenfalls geringfügige Änderungen. Der Preis und die Gestaltung des Innenraums sind noch spekulativ.

Preis: Cupra Formentor Facelift (2024) könnte teurer werden

Auch wenn die Produktion des Formentor erst im September 2020 begonnen hat, ist es bereits Zeit für das Cupra Formentor Facelift. Denn wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, haben wir bereits das Jahr 2024. Ob sich die Modellpflege auf den Preis auswirken wird, ist noch komplett offen – aber wahrscheinlich. Derzeit steht der sportliche Crossover ab 36.870 Euro (Stand: Juli 2023) im Konfigurator. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Mehr Leistung, weniger CO2?

Belastbare Informationen über mögliche Motoren- und Leistungsänderungen gibt es derzeit noch nicht. Oft gibt es bei einer Modellpflege aber eine entsprechende Anpassung der Software, die einen leichten PS-Zuwachs und eine CO2-Reduktion zur Folge hat. Wahrscheinlich ist, dass auch dem Cupra Formentor Facelift (2024) die Antriebsvielfalt erhalten bleibt. Derzeit ist er als Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid erhältlich. Die Basismotorisierung stellt der 1.5 TSI mit 150 PS (110 kW) und wahlweise Sechsgang-Schaltgetriebe oder Siebengang-DSG dar. Darüber rangiert der 2.0 TSI mit 190 PS (140 kW) und Siebengang-DSG, der VZ 2.0 TSI mit 245 PS (180 kW) und Siebengang-DSG oder der VZ 2.0 TSI 4Drive mit 310 PS (228 kW), Allradantrieb und Siebengang-DSG.

Als einziger Diesel steht der 2.0 TDI mit 150 PS (110 kW) und wahlweise Sechsgang-Schaltgetriebe oder Siebengang-DSG im Konfigurator. Die beiden Optionen auf einen Plug-in-Hybriden stellen der 1.4 e-Hybrid mit 204 PS (150 kW) und Sechsgang-DSG oder der 1.4 e-Hybrid mit 245 PS (180 kW) und Sechsgang-DSG dar. Einzig der beliebte VZ5 mit 2,5-Liter-Fünfzylinder, 390 PS (287 kW) und Siebengang-DSG ist nicht mehr verfügbar. Ob er mit der Modellpflege wieder ins Programm genommen wird oder eine limitierte Ausnahme des Vorfacelifts bleibt, ist unklar. Je nach Motorisierung beträgt die Anhängelast zwischen 1500 und 1800 Kilogramm.

Ex- & Interieur: Leak zeigt bereits die Änderungen

Hätten wir nur die Erlkönigfotos, müssten wir durchaus noch spekulieren. Tatsächlich aber ist 2022 bei einer Markenpräsentation ("Unstoppable Impulse") bereits das Design des Cupra Formentor Facelift (2024) gezeigt worden – und als Leak (siehe Bild oben) an die Öffentlichkeit durchgesickert. Der Prototyp scheint eben jene Änderungen uneingeschränkt zu übernehmen. Wir sprechen also von einer neuen Frontmaske, die auch schon den Cupra Tavascan ziert und bei künftigen Modellpflegen des Cupra Leon und Cupra Born zum Tragen kommt. Neue Scheinwerfer mit einem neuen Tagfahrlicht-Layout flankieren den ebenfalls neu gestalteten Kühlergrill. Die Änderungen am Heck fallen überschaubarer aus: Wir rechnen mit neuen Grafiken für die Rückleuchten und kleineren Änderungen an der Stoßstange. An den Maßen von 4450 Millimeter Länge, 1839 Millimeter Breite und 1510 Millimeter Höhe dürfte sich allenfalls geringfügig etwas ändern.

Welche Änderungen im Innenraum zu erwarten sind, ist noch offen: Üblicherweise enthalten Modellpflegen wie diese neue Stoffe, Dekore und Farben. Auch ein aktualisiertes Infotainmentsystem dürfte Teil des Cupra Formentor Facelift (2024) sein. Am Kofferraumvolumen von aktuell 450 bis 1505 dürfte sich nichts ändern.