Wer ein sparsames Auto sucht, bei E-Autos Reichweitenangst bekommt, der E-Mobilität aber nicht abgeneigt ist, könnte mit einem Plug-in-Hybrid-Fahrzeug genau richtig liegen. Das sind die Top-10 der PHEV mit dem niedrigsten Verbrauch!

Plug-in-Hybride sind nur dann sinnvoll, wenn ihr Akku regelmäßig per Kabel aufgeladen wird. Besteht diese Möglichkeit, wird ein PHEV schnell zur Sparbüchse und zudem auf kurzen Strecken lokal emissionsfrei. Um die sparsamsten Modelle ausfindig machen zu können, muss man den Verbrauch von Verbrennungsmotor und E-Motor zusammenrechnen. Das gelingt, indem man pro verbrauchtem Liter Benzin mit seinem Brennwert von rund 8,5 kWh rechnet. Multipliziert man also die Liter, die der WLTP-Verbrauch angibt mit 8,5, kann man das Ergebnis mit dem WLTP-Verbrauch des Elektroantriebs addieren. Die Summe ist der Gesamtverbrauch des Wagens in Kilowattstunden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota Prius (2023) im Fahrbericht (Video):

Top-10 der sparsamsten PHEV

In unserem Ranking der Plug-in-Hybride mit dem geringsten Verbrauch haben es gleich drei deutsche Marken in die Top-10 geschafft. Darunter Opel, BMW mit gleich zwei Platzierungen und Mercedes ebenfalls mit zwei Platzierungen. Kia kann sogar von drei Modellen behaupten, zu den sparsamsten PHEV zu zählen. Und nicht zuletzt hat sich auch Peugeot zwei Plätze im Ranking gesichert. Alle aufgeführten Modelle weisen eine Systemleistung von mindestens 141 PS (104 kW) bis maximal 245 PS (180 kW) auf. Die Bildergalerie zeigt alle zehn Modelle der sparsamsten Plug-in-Hybride und ihre Verbräuche.

