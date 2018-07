Auch in Italien dieselt man auf fünf Zylindern. Der Alfa 159 2.4 JTD leistete 2005 runde 200 PS. Der Motor kam auch in diversen Fiat-Modellen zum Einsatz.

Auch in der G-Klasse kamen Anfang der 00er Jahre Fünfzylinder-Diesel zum Einsatz. So liefen unter anderem verschiedene Militär-Varianten mit fünf Zylindern.

Fünfzylinder-Motoren haben in der Auto-Welt schon immer eine gewisse Faszination ausgeübt. Ob Diesel oder Benziner – wir präsentieren die wichtigsten Modelle von gestern und heute in einer Bildergalerie!

Wer vom Fünfzylinder-Motor hört, denkt wohl zunächst mal an Audi. Kein Wunder, schließlich haben die Ingolstädter dem Fünfender zu Rang und Namen verholfen und sind aktuell die einzigen, die überhaupt noch einen Motor mit fünf Töpfen im Programm haben. Aber der erste Fünfzylinder-Motor in einem Serienauto kam nicht etwa im Audi 100 zum Einsatz, sondern im Mercedes 240 D 3.0 ("Strich Acht"). Dort war er 1974 der stärkste Serien-Diesel der Welt, der immerhin auf eine Leistung von 80 PS und 175 Newtonmeter Drehmoment kommt. Doch leider schafften es die Fünfender nie so richtig aus ihrem Nischen-Dasein und fallen mittlerweile ganz allmählich der allgemeinen Downsizing-Welle zum Opfer. Lediglich Audi bietet momentan mit RS 3, RS Q3 und TT RS noch Fünfzylinder in Serie an. Dabei verbreiten die ungeraden Reihenmotoren eine ganz besondere Faszination: Schließlich können sie mit ihrem rauhen, blubbernden Klang V6 und V8 mit Leichtigkeit das Wasser reichen, während sie im Motorraum Platz sparen. Das war übrigens auch der Grund, warum Audi beim 100 5E auf den Fünfzylinder-Motor umgesattelt ist: Man musste Mercedes und BMW etwas entgegenhalten und brauchte mehr Zylinder. Aber weder V6 noch R6 wollten so richtig unter die Haube passen. Also wurde dem Vierzylinder EA 827 einfach ein weiterer Zylinder hinzugefügt.

Wichtigste Modelle mit Fünfzylinder-Motor