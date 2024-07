Spanische Ikone

Das erste eigene Modell gilt für die iberischen Marke schon jetzt als Kult-Mobil und hat nach vier Jahren auf dem Markt nun eine Überarbeitung erhalten. Erste Testfahrt mit dem neuen Cupra Formentor Facelift (2024)!

Was braucht ein Auto, um ein Besteller zu werden? Im Fall des Formentor dürfte es eine Kombination aus einem aufregenden Look, kompakten Abmessungen und agilem Fahrverhalten sein. Allein im zweiten Quartal 2024 konnte das SUV-Coupé noch rund 13.000 Zulassungen verzeichnen. An den Erfolg soll auch das neue Cupra Formentor Facelift (2024) anknüpfen, mit dem wir eine erste Testfahrt unternehmen.

In puncto Abmessungen hat sich beim spanischen Temperamentbolzen nicht viel verändert. Es bleibt bei 4,45 m Länge. Der ohnehin schon im Straßenbild auffallende Look wurde aber nochmals geschärft. So trägt der Formentor nun Scheinwerfer mit neuer Tagfahrlicht-Signatur im Dreiecksdesign sowie größere Lufteinlässe an der Front. An Überholprestige im Rückspiegel hat der Spanier damit definitiv gewonnen. Die durchgehende Leuchtleiste am Heck ist zwar für Cupra nichts Neues, doch jetzt darf auch das Marken-Logo leuchten.

Neues Cupra Formentor Facelift (2024) mit bis zu 333 PS

Im Innenraum des neuen Cupra Formentor Facelift (2024) kommt nun serienmäßig ein 12,9-Zoll-Infotainmentdisplay zum Einsatz. Die Optimierung der Hard- und Software führt zu einer deutlich logischeren Bedienung und verbesserten Schnellzugriffen dank einer festen Favoriten- und Klimaleiste. Auch einige Grafiken im Kombiinstrument wurden erneuert. Und wo einst Beats für den richtigen Sound verantwortlich war, besteht jetzt die Möglichkeit auf eine Sennheiser-Anlage. Für die Topversion gibt es zudem neben Sportsitzen auch Schalensitze. Diese bieten dank stark ausgeprägter Sitz- und Seitenwagen perfekten Halt.

Wenn es um den Antrieb geht, setzt Cupra auf Vierzylinder mit 1,5 oder 2,0 l Hubraum. Diese sind immer aufgeladen oder erhalten einen Zusatz-Boost von einem 48-V-Starter-Generator (Mildhybride) – oder nutzen gleich einen zusätzlichen E-Motor (Plug-in-Hybrid). Neben acht Benzinern steht auch ein Dieselantrieb zu Auswahl. Die Leistungsspanne startet bei 150 PS (110 kW) und endet bei 333 PS (245 kW). Die vergangene Topmotorisierung mit Fünfzylinder wird nicht mehr angeboten und war ohnehin auf 700 Stück limitiert.

Erste Testfahrt: Der Formentor ist ein ultimatives Spaßgefährt

Wer mit dem neuen Cupra Formentor Facelift (2024) die maximale Eskalationsstufe des Formentor wählen möchte, um der richtigen DNA des "Cup Racers" maximal nahezukommen, greift zum VZ mit 333 PS (245 kW) und Allradantrieb. VZ steht hier für das spanische Wort "Veloz", was "schnell" bedeutet. Das Kürzel dürfen nur Cupra-Modelle ab 210 PS (154 kW) Systemleistung tragen. Das hier zum Einsatz kommende Fahrwerk hat in 15 Stufen adaptiv einstellbare Dämpfer. Damit wird der Cupra zum komfortabel federnden Reisebegleiter im Alltag oder sportlich-straffen Kurvenräuber. Auch die ohnehin schon verbindlich abgestimmt Lenkung kann auf Knopfdruck nachgeschärft werden.

Vor allem das Kurvensurfen unter Last bereitet bei der ersten Testfahrt viel Spaß, denn der Cupra besitzt einen Torque-Splitter an der Hinterachse. Dieser verteilt das Drehmoment bedarfsgerecht an die jeweiligen Räder der Hinterachse und kann somit Drehmomentunterschiede unabhängig anpassen. Dadurch wird der Formentor VZ 2.0 TSI zum ultimativen Spaßgefährt, das sich agil durch Kurven windet und sogar über einen Drift-Modus verfügt, den man außerhalb öffentlicher Straßen austesten kann. Ein Set-up, das sich der Cupra übrigens mit seinen Konzerngeschwistern VW Golf R und Audi S3/RS 3 teilt.

Im Gegensatz zu diesen bietet das neue Cupra Formentor Facelift (2024) dank seines erhöhten Sitzes aber eine bessere Übersicht auf den Straßenverkehr, ohne stark an Agilität durch seinen Aufbau zu verlieren. Wer möchte, kann übrigens zusätzlich eine Akrapovic-Abgasanlage und eine Sechs-Kolben-Bremsanlage von Akebono bestellen.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 16/2024 Cupra Formentor VZ 2.0 TSI Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1498 cm³ Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung; Allradantrieb, Torque-Splitter (Hinterachse) Systemleistung 245 kW/333 PS Max. Drehmoment 420 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4451/1839 (1992)*/1520 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen 450-1505 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,8 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 8,7 l S CO2-Ausstoß 198 g/km Kaufinformationen Grundpreis 55.345 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel