X2 nun auch als xDrive20d verfügbar

Die Abmessungen sind gegenüber denen des Vorgängers deutlich gewachsen – in der Länge um satte 194 mm, in der Breite um 21 mm und in der Höhe um 64 mm.

Mit der neuen Generation wird der BMW X2 (2024) zum "waschechten" SUV-Coupé. Wie seine größeren Brüder X4 und X6 erhält das Kompakt-SUV also ein Fließheck – und mit dem iX2 auch erstmals einen rein elektrischen Antrieb. So steht es um den Preis, den Innenraum und den M35i!

Preis: BMW X2 (2024) ab 47.500 Euro

Die Neuauflage des BMW X2 (2024) emanzipiert sich erheblich stärker vom X1 als dies noch bei der vorherigen Generation der Fall war. Das betrifft vor allem die deutlich dynamischere Optik. Technisch wiederum bildet die Frontantriebs-Architektur FAAR, eine Evolutionsstufe der UKL-Plattform, die Grundlage. Sie ermöglicht neben quer eingebauten Motoren und Vorder- oder Allradantrieb auch den vollelektrischen iX2, der mit dieser Generation erstmals eingeführt wird. Der Marktstart erfolgte im März 2024. Die Preise starten bei 47.500 Euro (Stand: Juni 2024).

Antriebe: X2 als Benziner, Diesel, Mildhybrid & M35i

Der BMW X2 (2024) ist verbrennerseitig mit aufgeladenen Benzinern samt 48-V-Technik und Dieseln, ebenfalls optional als Mildhybrid, zu haben. Das Otto-Einstiegsmodell ist der X2 sDrive20i mit Vorderradantrieb und 170 PS (125 kW) starkem Dreizylinder. Die Selbstzünder beginnen mit dem X2 sDrive18d, dessen Vierzylinder-Turbodiesel 150 PS (110 kW) mobilisiert, die ebenfalls auf die Vorderräder übertragen werden. Etwas verspätet folgt ein weiterer Dieselmotor (xDrive20d) mit Allradantrieb, 163 PS (120 kW) und 400 Nm, der als Mildhybrid arbeitet und seit Juni 2024 das Angebot bereichert. Das Topmodell, der 300 PS (221 kW) leistende X2 M35i xDrive, verspricht mit seiner konsequent sportlichen Ausrichtung inklusive M Sportfahrwerk und Allradantrieb reichlich Fahrfreude. Sämtliche Verbrenner-Varianten beinhalten serienmäßig ein optimiertes Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Exterieur: Stärkere Coupé-Linie

Gerade das flach auslaufende Dach und der dynamische Heckabschluss samt Blickfang-Rückleuchten verleihen dem BMW X2 (2024) eine große Eigenständigkeit. Auch der Heckspoiler, der in abgemilderter Form die Varianten diesseits des M35i schmückt, weiß zu beeindrucken. Die Front weist mit ihren ausgeformten Scheinwerfern mehr Ähnlichkeiten mit dem 5er als mit dem X1 auf. Selbst die fünfeckige Doppelniere präsentiert sich merklich selbstbewusster und nach aktueller Mode für den ein oder anderen Geschmack vielleicht zu groß. Um das traditionelle Wiedererkennungsmerkmal noch stärker zu betonen, kann die Kundschaft sogar eine beleuchtete Umrandung dafür ordern. Die Abmessungen sind gegenüber denen des Vorgängers deutlich gewachsen – in der Länge um satte 194 mm, in der Breite um 21 mm und in der Höhe um 64 mm.

Interieur: X2 erhält üppigere Serienausstattung

Foto: BMW

Die Passagier:innen, die sich im Interieur des BMW X2 (2024) laut Hersteller über ein maßgeblich gesteigertes Raumangebot freuen können, profitieren von den deutlich gewachsenen Abmessungen. Außerdem darf der neue X2 reichlich Gepäck auf die Reise mitnehmen. Sein Kofferraum fasst je nach Modell bis zu 560 l. Klappt man die serienmäßig dreigeteilt ausgeführte Rücksitzlehne um, entsteht ein bis zu 1470 l großer Stauraum. Großzügig zeigt sich BMW, was die Serienausstattung des X2 angeht. So gehören unter anderem Navigation, Online-Funktionen, Zweizonen-Klimaautomatik sowie Rückfahrkamera und ein Parkassistent zum Auslieferungsumfang aller Varianten. Seit Juni 2024 gehören auch eine Sitzheizung in der ersten Reihe und die M Hochglanz Shadow Line zum Serienumfang. Allerdings kommt die neueste Generation des BMW iDrive ohne den Dreh-Drück-Steller aus. Neu entwickelte Sitze, auf Wunsch mit Massagefunktion, sollen den Komfort an Bord weiter steigern.

Assistenzsysteme: Automatisiertes Fahren auf Level 2 optional

Dank seiner Kameras sowie Ultraschall- und Radarsensoren kann der BMW X2 (2024) serienmäßig autonom einparken und optional sogar bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h automatisiert auf Level zwei fahren. Zudem beinhaltet der aufpreispflichtige Driving Assistant eine Ausstiegswarnung, die anhand von akustischer und optischer Warnsignale Gefahren beim Aussteigen darstellt.

Fahreindruck: X2 M35i mit Extraportion Dynamik

Der neue BMW X2 M35i xDrive (2024) verfügt über eine mechanische Differenzialsperre an der Vorderachse, die ziemlich energisch das Kurvenräubern unterstützt. Dass das Feedback des Vorderwagens während unserer ersten Testfahrt dabei so intensiv ausfällt, ist dem Zusammenspiel des adaptiven M-Sportfahrwerks inklusive Sportlenkung mit den für den M-X2 spezifischen Verstrebungen des Vorderwagens sowie den neu gewählten und besonders steifen Lagern der Stabilisatoren zu verdanken.

Von Michael Godde