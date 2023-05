Camping-Zubehör: 13 Produkte im Test

Die Kombination modernster Bosch-Sensoren mit GPS ergibt einen kleinen Alleskönner: die mobile Alarmanlage mit Einbruchserkennung, Frost- und Hitze-Alarm sowie Luft-Qualitätsmessung. In Kürze soll eine CO- und Narkosegas-Warnung freigeschaltet werden. Gewarnt wird via SIM & App.

Die von uns getestete vollautomatische Parkscheibe verfügt über eine ausdrückliche Zulassung durch das KBA (Kraftfahrt Bundesamt). Wer sie nutzt, ist vor Parkknöllchen im öffentlichen Raum und auf Discounter-Parkplätzen geschützt. Die innen an der Frontscheibe befestigte Park Micro aktiviert sich, sobald das Fahrzeug abgestellt wird. Nach ca. 20 Sekunden stellt sich die Ankunftszeit selbstständig ein, und zwar aufgerundet zur jeweils nächsten halben Stunde. Das entspricht der gesetzlichen Vorgabe. Beginnt die eigentliche Parkzeitbegrenzung erst am nächsten Morgen, kann man manuell korrigieren. Dazu lässt sich die nur 4,5 cm hohe Anzeige aus dem an die Scheibe geklebten Rahmen nehmen.

Clever: Mit dieser Kamera holt man sich das "Rückfahrbild" auf das Smartphone. Statt aufwendiger Installation heftet man sie mit dem Magnetfuß einfach an das Fahrzeugheck und platziert das Handy am Dashboard. Für die Wi-Fi-Übertragung bedarf es einer App, die es für iOS und Android gibt. Mit dem iPhone lief sie sofort stabil, mit einem Huawei dagegen hakelig.

Auf diesen Tipp haben Camper:innen gewartet: ein Wohnbereich-Akku mit den Vorteilen der Lithium-Technik (LiFePo). Die 12-Volt-Batterie (100 Ah) wiegt nur ein Drittel der Blei-Variante, "lebt" zehnfach länger und lässt sich zehnmal schneller laden. Die Batterie wird durch ein integriertes Management überwacht, Batterie- und Ladezustand kontrolliert man via Bluetooth und App. Wer mag, kann ein Kraftwerk installieren: 2 Akkus in Parallel- und 4 Akkus in Serienschaltung.

Eine typische Frage nicht nur bei der Reise-Vorbereitung: Wie viel Gas ist noch in der Propanflasche? Der LevelCheck misst einfach und zuverlässig per Ultraschall die Füllstandshöhe von flüssigkeitsgefüllten Gasflaschen. Wenn sich hinter der Stahl- oder Alu-Wand Flüssiggas befindet, leuchtet die LED-Lampe des handlichen Geräts grün, rot signalisiert dagegen Leere.

Der beutellose Handstaubsauger ist ein nützliches Camping-Zubehör für das Wohnmobil oder den Wohnwagen und wird von einem 18 Volt-Li-Io-Akku mit 2,0 bis 6,0 Ah versorgt. Zur Ausstattung zählen eine Wandhalterung sowie verschiedene Aufsätze, darunter auch eine aktiv angetriebene Walzenbürste samt Alu-Rohr. Die ohnehin gute Saugkraft lässt sich per Turbo-Taste verstärken. Clever und für Wohnmobilist:innen sehr nützlich ist die 47 Zentimeter lange Fugendüse aus Gummi, die man in alle Richtungen biegen kann. Das Cartridge-Filtersystem sorgt zudem für saubere Ausblasluft. Das Gewicht liegt mit großem Akku bei 3,2 Kilogramm.

Der Full-HD-Smart-Fernseher mit 12-Volt-Anschluss und WLAN-Schnittstelle eignet sich gut für die Unterhaltung im Wohnmobil. Er verfügt über einen Internetbrowser sowie Satelliten-, terrestrischen und Kabelanschluss. So können auch Videoportale wie Netflix & Co. auf dem Campingplatz genutzt werden. Das Bild ist brillant, die Bedienung selbsterklärend und einfach.

Muff im Polster des Campers, ein Fleck im Reisemobil-Teppich? Alles kein Problem. Der kraftvoll arbeitende Waschsauger von Kärcher geht diesem Schmutz gründlich an den Kragen. Dank der fasertief wirkenden "Sprühextraktions-Technologie" reinigt das mobile Gerät schnell und komfortabel. In einem Arbeitsgang sprüht es flüssigen Textilreiniger mit 1,4 bar auf und saugt ihn wieder samt gelöstem Schmutz ab. Dadurch bleibt die Durchfeuchtung gering.

Eine clevere Ausstattung wertet Wohn- und Reisemobile enorm auf. Wir haben 13 interessante Produkte aus dem Camping-Zubehör zusammengestellt und einem redaktionellen Praxistest unterzogen. Hier unsere Ergebnisse und Empfehlungen fürs Wohnmobil!

Camping-Zubehör: 13 Produkte im Test

Dometic Car Camping GO

Mit dem Dometic GO System bietet der Outdoor-Ausstatter eine Produktreihe, die für "Auto-Camper" gedacht ist: Es gibt eine Zusammenstellung notwendiger Camping-Utensilien, die problemlos in Kombi, Van oder SUV passen. Zu der Kollektion gehören ein höheneinstellbarer Klapptisch aus Bambus (200 €), bequeme Camping-Klappstühle (140 €), eine kompakte Kühltasche (99 €), eine robuste Equipment-Box (190 €) sowie ein Elf-Liter-Wasser-Tank mit Akku-Pumpe (180 €). Aufgeladen wird der elektrische Wasserhahn per USB und kann mit seinem Magnetfuß auch am Auto platziert werden.

Positiv Pfiffig, , gut verstaubar, leichte Materialien Negativ Recht teuer, schlichtes Design, viel Grau

REIMO Holiday Travel Lounge Sessel

Kuschlig chillen – das gelingt im weich gepolsterten Camping-Faltsessel von Reimo gut. Das solide Gestell aus Bambusstreben lässt sich schnell und einfach entfalten. Polster per Einsteckhüllen und Klettschlaufen befestigen – fertig! Die breite, hohe Lehne gibt Kopf und Schultern guten Halt – sogar für ein erholsames Schlummerstündchen.

Positiv Schnell aufgebaut, gut gepolstert, bequem Negativ Recht schwer, mit 1,20 Meter Länge großes Packmaß

Fritz Berger Camplife Bambus Tisch

Der kompakte Fritz Berger Beistelltisch ist mit 1,4 Kilogramm ein echtes Leichtgewicht im kompakten Format von 60 x 40 Zentimetern. Seine Alu-Tischbeine lassen sich ruckzuck ausklappen, sicher arretieren und mit Schraub-Verlängerungen von 40 auf 60 Zentimeter Tischhöhe bringen. Die Tischplatte besteht aus wasserfest lackierten Bambuslatten mit kleinem Zwischenraum. So fließen Regenwasser und Verschüttetes schnell vom Tisch. Sehr praktisch: Unter der Tischplatte befindet sich ein Ablagenetz, zum Beispiel für ein Buch oder Zeitungen. Das durchdachte Tischkonzept bereichert nicht nur den Campingurlaub, sondern kann auch ein Picknick für zwei komfortabel aufwerten.



Positiv Preiswert, leicht und klein Negativ Einschraubbeine nicht stufenlos

Test Ölspray/Silikonspray/Schlossspray: Test Ölsprays und Co. im Praxistest

GreenAkku SunPower ETFE 80Wp

Das semi-flexible Solarmodul besteht aus monokristallinen Solarzellen und ist speziell für Wohn- und Reisemobile ausgelegt. Die Zellen sind hier "rückseitig kontaktiert" und stellen damit rund 100 Prozent der Vorderseite für die Sonneneinstrahlung zur Verfügung. Das erlaubt einen hohen Wirkungsgrad von 22,6 Prozent und ermöglicht es, auch morgens und in den frühen Abendstunden Energie zu sammeln.

Positiv Kratzfest, passen sich Krümmungen an Negativ Spezial-Stecker, kurze Anschlusskabel

Sonax Caravan-Serie

Für die Reinigung, die Pflege und den Werterhalt des Caravans hat der Pflegemittelhersteller Sonax spezielle Produkte entwickelt, die auf den Innenund Außenbereich des Mobil-Homes abgestimmt sind. Caravan-Shampoo, -Politur sowie -Schnellversiegelung, Acryl-Glasreiniger und Regenstreifenentferner arbeiten gleichermaßen wirkungsvoll und schonend. Selbst empfindliche Lacke und unterschiedlichste Kunststoffe sowie Acryl- und Polykarbonat-Glas können mit diesen Sonax-Produkten behandelt werden, ohne Schaden zu nehmen.



Positiv Schonend, wirkungsvoll, frischer Duft Negativ Relativ teuer, viel Handarbeit

Test Dachzelt fürs Auto: Autodachzelt kaufen & Test Dachzelte im ADAC-Test

Varta Wireless Power Bank

Das kleine Energiepack von Varta (10.000/15.000/20.000 mAh) sollte auf großen Wandertouren keinesfalls fehlen. Bei Qi-Handys (Apple und Android) kommt es ganz ohne lästiges Kabel aus. Einfach Smartphone auflegen, und das Nachladen beginnt. Auch zwei ältere Handys können – dann per USB-Kabel – gleichzeitig geladen werden. Die Anzeige gibt Auskunft über die verbleibende Kapazität. Aufgefüllt wird die Powerbank dann über ein USB-C-Kabel.

Positiv Universell, cooles Design ganz in Weiß Negativ Relativ schwer, nicht wasserfest

Test Dachzelt fürs Auto: Autodachzelt kaufen & Test Dachzelte im ADAC-Test

Dekalin Dekavator 22 NF

Bei der Vorbereitung von Klebe- und Abdicht-Verbindungen an der Caravan-Außenhaut sollte auf einen Haftreiniger wie den Dekavator von Dekalin nicht verzichtet werden. Er garantiert auch bei niedriger Oberflächenspannung an Kunststoffen eine dauerhafte Klebestelle. Das verhindert das Eindringen von Wasser.



Positiv Ökologisch, wirkt gut und schnell Negativ Recht teuer, kleine Abpackung

Topdon TB6000 Pro smart charge

Bei Autos, die saisonal genutzt werden, sollten Batterie-Tester und Ladegerät stets mit an Bord sein. Dieses smarte Gerät von Topdon vereint beides in einem: Per Bluetooth kann man den großen Batterie-Check in Werkstatt-Qualität durchführen, Messwerte speichern und versenden. Unterschiedliche Lade-Modi stehen für 6V- und 12V- Batterien mit sechs Ampere bereit. Neben Blei-Batterien können auch Gel-, AGM-, EFB- sowie Li-Io-Akkus geladen werden.



Positiv Handlich, kann richtig viel, Erhaltungsladung Negativ Kleine Anzeige, schlechtes Deutsch

Kärcher Akku-Waschsauger Compact

Muff im Polster des Campers, ein Fleck im Reisemobil-Teppich? Alles kein Problem. Der kraftvoll arbeitende Waschsauger von Kärcher geht diesem Schmutz gründlich an den Kragen. Dank der fasertief wirkenden "Sprühextraktions-Technologie" reinigt das mobile Gerät schnell und komfortabel. In einem Arbeitsgang sprüht es flüssigen Textilreiniger mit 1,4 bar auf und saugt ihn wieder samt gelöstem Schmutz ab. Dadurch bleibt die Durchfeuchtung gering. Spühpumpe und Sauger werden über einen 18-Volt-Akku (65 €) gespeist. Das reicht für 25 Minuten Laufzeit und im Test für die komplette Polsterreinigung. Das Ergebnis: tiefenreine Polster mit kräftig aufgehellten Farben und ein angenehm frischer Duft im Wohnwagen.



Positiv Kompakt, reinigt gründlich, 3,9 kg leicht Negativ Akku kostet extra, das Ladegerät auch

Autozubehör Handyhalterung fürs Auto: Test Zwölf Handyhalter im Test

Meguiar's Ultimate Black

Von der Sonne ausgebleichte und gealterte schwarze Kunststoffteile im Außenbereich lassen sich mit diesem Plastic Restorer von Meguiar's in einen aufgefrischten Zustand versetzen. Das Produkt kann man leicht und schlierenfrei anwenden und hinterlässt keine weißen Rückstände. Auch nach mehreren Wagenwäschen verblasste an unserem Testfahrzeug das wiederhergestellte Schwarz nicht.



Positiv Leichte Anwendung, UV-beständig Negativ Verträglichkeit: Hautreizungen möglich

Brunox Rostsanierung

Für die dauerhafte Beseitigung von Roststellen an der Karosserie eignet sich besonders gut die Brunox-Roststopp-Grundierung epoxy. Nach der mechanischen Blechbehandlung wird das Produkt zweilagig aufgepinselt oder vierlagig aufgesprayt. Anschließend kann die Stelle mit Spachtelmasse und Filler für das Nachlackieren vorbereitet werden. Für leichte Fälle reicht oft eine Behandlung mit dem Brunox Turbo-Spray (Schmiermittel, Kriechöl, Korrosionsschutz und Kontaktspray in einer Rezeptur).



Positiv Wirkungsvoll, arbeitet nachhaltig Negativ Verträglichkeit: Hautreizungen möglich

Test Kühlbox fürs Auto: 8 Produkte im Test Unsere Kühlbox-Empfehlungen

Dr. Wack CW 1:100

Dem bayerischen Pflegemittelhersteller ist es gelungen, einen neuen Scheibenreiniger mit einer Rezeptur aus 99 Prozent natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Die ergiebige, hochkonzentrierte Chemie lässt sich über den Pump-Dosierkopf komfortabel im korrekten Verhältnis mit Frischwasser mischen. Die Reinigungsergebnisse bei unseren Tests bei kaltem Frühlingswetter sind gut.



Positiv Ergiebig, lässt sich gut dosieren Negativ Verträglichkeit: Hautreizungen möglich

Test Rückfahrkamera nachrüsten (Kosten): Test Sieben Nachrüst-Rückfahrkameras im Test

BioLite Campstove

Ein komplettes Überlebens-Set mit Camping-Grill und Wasserkocher präsentiert der kanadische Hersteller BioLite. Statt mit Camping-Gas wird hier mit kleinen Ästchen, Tannenzapfen oder Holz-Pellets geheizt. Die kompakte, doppelwandige Feuerstätte aus Edelstahl liefert einen sehr guten Zug mit rauchfreier Flamme. Per Kocher-Aufsatz ist ein Liter Wasser in weniger als fünf Minuten erhitzt – und dank mitgeliefertem Drucksieb der Kaffee schnell zubereitet. Auch der Grillaufsatz mit Holz-Nachfüllklappe ist gut durchdacht – die Grillwürstchen gelangen im Test perfekt. Der Clou aber ist der integrierte Thermo-Stromgenerator samt Powerbank. Dieser entzieht dem Feuer mit 3,4 bis 5,0 kW etwa drei bis vier Watt bei fünf Volt und speichert die Energie in einer Li-Io-Batterie.



Positiv Nachhaltig, Spaß für die ganze Familie Negativ Teuer, schwer zu reinigen