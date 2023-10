Auf den ersten 13.223 km gefällt der Dreizylinder in Kombination mit dem E-Motor mit sportlicher Klangnote und ordentlicher Drehfreude.

Ein Neuzugang im Dauertest-Fuhrpark der AUTO ZEITUNG: der BMW X1 xDrive30e, also das kleinste SUV der Marke mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Nach den ersten 13.223 km verraten wir, was uns schon jetzt gefällt und was stört!

Der BMW X1 xDrive30e im Dauertest

Aus der breiten Antriebspalette des kleinsten BMW-SUV, dem BMW X1 respektive BMW iX1, die vom Diesel- bis zum reinen Elektromotor reicht, haben wir uns für den Dauertest den Plug-in-Hybrid-Benziner BMW X1 xDrive30e ausgesucht. Auf den ersten 13.223 km gefällt der Dreizylinder in Kombination mit dem E-Motor mit sportlicher Klangnote und ordentlicher Drehfreude. Pluspunkte sammeln auch die einfache und schnelle Smartphone-Integration, die Sprachbedienung sowie die Musikanlage von Harman/Kardon. Einhellig ist die Meinung dagegen zum Fahrwerks-Set-up: Das ist, wenn man sich die Einträge im Dauertest-Tagebuch durchliest, einfach zu straff geraten. Geschmacksache ist die zackig ansprechende Lenkung. Während das Platzangebot vorn im BMW X1 xDrive30e überzeugt, gibt es im Fond wenig Beinfreiheit. Auch ist die Lehne sehr steil geraten, sodass die Langstrecke für großgewachsene Menschen doch recht schnell unbequem wird. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon & der aktuelle Dauertest-Fuhrpark

Leslie & Cars fährt den BMW i5 (2023 im Video:

Technische Daten