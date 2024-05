Q4 e-tron im Dienst der Redaktion

Eine optionale Wärmepumpe (990 Euro) ist mit an Bord. Mit deren Hilfe wird auch die Abwärme der Elektro-Komponenten für die Heizleistung genutzt, was den Energiehaushalt entlastet und an kalten Tagen die Reichweite unterstützen kann.

Der Audi Q4 45 e-tron hat sich als Dauertester in den Dienst der Redaktion gestellt. Seit Frühjahr 2024 ist er Teil des Fuhrparks der AUTO ZEITUNG. Diesen Eindruck hat der noch junge Testwagen bisher hinterlassen.

Audi Q4 45 e-tron im Dauertest

Seit Frühjahr 2024 bereichert ein weiterer Stromer den Dauertest-Fuhrpark der AUTO ZEITUNG: Ein Audi Q4 45 e-tron muss sich in den nächsten zwölf Monaten im anspruchsvollen Redaktionsdienst bewähren – sei es als Fotografen-, Shuttle-, oder Baggage-Fahrzeug. Die Transportaufgaben sind stets vielfältig. Das elektrische SUV verfügt über den E-Motor APP 550 des VW-Konzerns, der 210 kW (286 PS) leistet und die Hinterräder antreibt. Eine optionale Wärmepumpe (990 Euro) ist mit an Bord. Mit deren Hilfe wird auch die Abwärme der Elektro-Komponenten für die Heizleistung genutzt, was den Energiehaushalt entlastet und an kalten Tagen die Reichweite unterstützen kann. Ansonsten hilft der große Lenkeinschlag, den Wendekreis klein zu halten, was gerade beim Manövrieren in der Stadt äußerst praktisch ist, und das Kofferraumvolumen fällt mit 520 bis 1490 l nach ersten Erfahrungen bedarfsgerecht dimensioniert aus.

Das gefällt uns

Der Q4 45 e-tron bietet vorn wie hinten viel Platz. Die Interieur-Ausstattung umfasst Sportsitze in Leder/Kunstleder-Kombination (2445 Euro), denen das Testteam bisher viel Lob zollt, weil sie einerseits eine wirkungsvolle Torsoabstützung bieten, andererseits über eine langstreckentaugliche Polsterung verfügen. Der Antrieb liefert eine druckvolle, sehr lineare Kraftentfaltung, die Turboloch-geplagte Verbrenner-Pilot:innen neidisch werden lässt. Die Tempolimit- und abstandsbasierte, adaptive Rekuperation funktioniert sehr gut. Zudem zeichnet auch diesen Audi unterwegs ein sehr stabiler Geradeauslauf aus.

Was das Multimediasystem betrifft, sind die Erfahrungen mit dem serienmäßigen System Audi connect Navigation & Infotainment plus und der MMI Navigation pro (1285 Euro) noch spärlich. Bislang gab es erfreulicherweise aber keine Systemabstürze, was in der jüngeren Vergangenheit bei Fahrzeugen aus dem VW-Konzern nicht unbedingt selbstverständlich war.

Das nervt

Die A-Säulen sind sehr wuchtig, was die Übersichtlichkeit stark einschränkt und insbesondere im Stadtverkehr lästig ist. Zum Teil verdecken sie sogar Fahrradfahrer:innen samt Bike. Zudem wirken die verwendeten Innenraummaterialien teils billig, und Wind- sowie Abrollgeräusche sind recht präsent.

Werkstatt & Kosten

Mit weiteren Extras, darunter S-Line-Ausstattung (2650 Euro), Assistenzpaket advanced (1290 Euro), Dynamik-Paket plus (1380 Euro) und Matrix-LED-Scheinwerfern (1130 Euro), summiert sich der Testwagenpreis auf beträchtliche 71.175 Euro. Erfreulich: Die Wartungsintervalle hat Audi beim Q4 45 e-tron auf zwei Jahre gestreckt.​

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 10/2024 Audi Q4 45 e-tron Technische Daten Motor Permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung/Hinterrad Systemleistung 210 kW/286 PS Max. Drehmoment 545 Nm Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/77 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4588/1865/1599 mm Leergewicht 2070 kg Kofferraumvolumen 520-1490 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 6,7 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 19,2-16,2 kWh Reichweite 422-544 km Kaufinformationen Basispreis 52.950 € Testwagenpreis 71.175 €