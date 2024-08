Licht und Schatten beim EX40-Vorläufer

Ob beladen auf Landstraßen in Mittelgebirgen oder längeren Autobahnen-Etappen: Nie vermisst man bei dem gewichtigen Schweden (Leergewicht 2000 kg) mehr Leistung und erfreut sich stattdessen an der guten Zugkraft.

Neu im Dauertest-Fuhrpark: der Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Springt der Funke des Stromers über? Was dem Team der AUTO ZEITUNG nach 6600 km gefällt und was nervt!

Der Volvo XC40 Recharge Pure Electric (Volvo EX40) im Dauertest

Kaum stand der jüngste Zugang des Dauertest-Fuhrparks auf dem Hof, verschwand der Volvo XC40 Recharge Pure Electric aus dem Konfigurator, was in der Redaktion beim einen oder anderen für Nachdenklichkeit sorgte. Stellt uns die Marke ein Auto zur Verfügung, das es so kurz nach der Übergabe nicht mehr gibt? Wohl kaum. Aus dem XC40 Recharge Pure Electric wurde, gemäß Volvos aktueller Elektroauto-Nomenklatur, bei der alle Stromer am Anfang der Typenbezeichnung ein E tragen, schlicht ein Volvo EX40. Das klingt weniger sperrig. Trotzdem bleibt es das gleiche Auto. Konkret: die Version "Single Motor Extended Range".

Alltagstauglichkeit : 185 kW (252 PS) starker Antrieb gefällt

Auf den bisher zurückgelegten 6600 km des Dauertests stellte sich heraus , dass der Volvo XC40 Recharge Pure Electric, unter dessen Blech die E-Technik der Konzernmutter Geely steckt, mit seinem 185 kW (252 PS) starken Single-Motor zwar nicht übermäßig, aber immer noch passend motorisiert ist. Ob beladen auf Landstraßen in Mittelgebirgen oder längeren Autobahnen-Etappen: Nie vermisst man bei dem gewichtigen Schweden (Leergewicht 2000 kg) mehr Leistung und erfreut sich stattdessen an der guten Zugkraft. Das Ladevolumen von 452 l ist zwar nicht überragend, aber noch brauchbar.

Das nervt: Blockierende Fahrertür & Verarbeitungsmängel

Beim Fernentriegeln des Volvo XC40 Recharge Pure Electric bleibt immer mal wieder die Fahrertür blockiert. Dann lässt sich der Volvo nur entern, nachdem die linke Fondtür geöffnet und die Fahrertür von innen entriegelt wurde. Ein Werkstatt-Termin ist bereits vereinbart. Was bleibt, sind die zu klein geratenen Tasten auf der Fernbedienung. Auch kleine Verarbeitungsmängel treten zutage, etwa eine nicht richtig eingepasste Fensterleiste an der Beifahrertür. Die im Fond ansteigende Seitenlinie schränkt zudem die Übersichtlichkeit nach schräg hinten ein. Und verändert man den Luftdruck, benötigt die Reifendruckkontrolle im Dauertest recht lange für den Initialisierungsvorgang.

Das gefällt: ohne effektheischendes Bling-Bling

Das Design samt der Innenausstattung kommt ohne effektheischendes Bling-Bling aus. Bei heutigen Elektroautos ist das alles andere als selbstverständlich. Der Volvo XC40 Recharge Pure Electric verzichtet auf diverse Fahrprogramme. Lediglich ein "sportliches Lenkgefühl" lässt sich aktivieren. Mit eingeschaltetem Reichweiten-Assistenten gibt es eine verstärkte Rekuperation, dann erscheinen im Dauertest auch Verbrauchswerte von unter 20 kWh pro 100 km auf dem Bordcomputer.

Multimedia mit exzellenter Sprachbedienung

Foto: Nils Koshofer

Von der Leistungsfähigkeit der Sprachbedienung kann sich so mancher Hersteller eine Scheibe abschneiden.

Werkstatt & Kosten

Zu Dauertest-Beginn kostet der Volvo XC40 Recharge Pure Electric in der Ultimate-Ausstattung samt semielektrischer Anhängerkupplung, "Fjord Blue"-Metallic-Lackierung, 20-Zoll-Rädern, abgedunkelten Heck- und Seitenscheiben sowie Pixel-LED-Scheinwerfern 62.550 Euro. Das ist auch hier eine Menge Geld und einer der Gründe dafür, warum der Absatz von E-Autos derzeit generell stockt.

Technische Daten