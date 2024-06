Der Clio-Bruder in der Belastungsprobe

Das bunte Antriebsportfolio auf dem Dauertest-Parkplatz bereichert jetzt ein Kleinwagen mit Hybridantrieb: Der Mitsubishi Colt Hybrid 1.6 erinnert nicht von Ungefähr an seinen französischen Bruder.

Der Mitsubishi Colt Hybrid 1.6 im Dauertest

Der Mitsubishi Colt ist in der deutschen Autolandschaft seit 1978 präsent, rollt nun in siebter Generation über unsere Straßen sowie in unseren Dauertest-Fuhrpark und basiert dank einer japanisch-französischen Kooperation auf dem Renault Clio. Von diesem hat er auch den Hybridantrieb mit einem 1,6-l-Saugmotor (94 PS) samt Startergenerator geerbt, der elektrisches Anfahren ermöglicht. Dazu kommt eine 36 kW (49 PS) leistende E-Maschine, die den Verbrenner unterstützt oder mit einer 1,2-kWh-Batterie den Mitsubishi Colt Hybrid 1.6 kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen lässt. Die Systemleistung beträgt 143 PS (105 kW), die Kraftübertragung erledigt ein Multimode-Getriebe. Dabei handelt es sich um ein automatisiertes Schaltgetriebe mit zwei Gängen für den Elektro- und vier Fahrstufen für den Verbrennerantrieb.

Alltagstauglichkeit

Mit einer Außenlänge von gut vier Metern geht der Mitsubishi Colt aus manchem Parkplatz-Suchwettbewerb – hier automatische Parkscheiben im Test – als Sieger hervor. Im Innenraum überzeugt beim Dauertest das gut ablesbare Digitaldisplay.

Multimedia

Die Select-Ausstattung des Mitsubishi Colt Hybrid 1.6 umfasst ein serienmäßiges 3D-Navigationssystem inklusive kabelloser Smartphone-Integration und einen 9,3-Zoll-Touchscreen. All das ist in dieser Klasse nicht unbedingt selbstverständlich. Das Radio kann auch über eine Schaltereinheit an der Lenksäule bedient werden.

Das gefällt uns

Dank der Hybridtechnik fährt der Mitsubishi Colt Hybrid 1.6 innerorts oft rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei. Zugkraftunterbrechungen bei den Gangwechseln sollen die E-Motoren überblenden. Das funktioniert beim Mitschwimmen im Verkehr ganz manierlich, unter Volllast braucht der Colt hin und wieder aber eine Gedenksekunde. Die Verbräuche liegen im bisherigen Dauertest zwischen fünf und sechs Litern pro 100 km. Fahrwerksseitig bügeln Federn und Stoßdämpfer viele Unebenheiten recht gut weg.

Das nervt

Die Ladekante des Mitsubishi Colt ist hoch, der Boden des Gepäckabteils liegt tief. Außerdem kostet die Hybridtechnik Platz, denn der im Normalfall 391 l fassende Kofferraum schrumpft bei den Teilzeitstromern auf 301 l – bei umgeklappter Rücksitzlehne sinkt das Maximal-Volumen von 1069 auf 979 l.

Werkstatt & Kosten

Der mit einer Anhängerkupplung (900 Euro) ausgerüstete und in "Royal blau"-Metallic (750 Euro) lackierte Dauertestwagen kommt auf 27.840 Euro. Das ist nicht wenig, dafür gibt es aber auch aufwendige Hybridtechnik und umfangreiche Garantien. So beträgt die Werksgarantie fünf Jahre, und auf die Fahrbatterie des Hybrids gewährt der Autobauer sogar acht Jahre.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 12/2024 Mitsubishi Colt Hybrid 1.6 Technik Motor 4-Zyl., 4-Vent., 1598 cm³ Antrieb 8-Stufen-Autom.; Vorderrad Systemleistung 105 kW/143 PS Leistung Verbrenner/E-Motor 69 kW (94 PS)/36 kW (49 PS) Systemdrehmoment 148 Nm Drehmoment Verbrenner/E-Motor 148/205 Nm Kapazität 1,2 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4053/1798 (1988)*/1439 mm Leergewicht 1271 kg Kofferraumvolumen 301-979 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 9,3 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 174 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) k.A. Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 4,2 l S Elektrische Reichweite (Test) k.A. Preise Grundpreis 25.990 € Testwagenpreis 27.840 € *Breite mit Außenspiegel