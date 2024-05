Schneidiger Crossover im Alltags-Check

Zu den Stärken des Franzosen gehört die ordentliche Qualitätsanmutung, was auch den im GT serienmäßigen Alcantara-Sitzbezügen geschuldet ist.

Der Peugeot lädt mit seinem optionalen Onboard-Charger (500 Euro) mit bis zu 7,4 statt 3,7 kW an Wallbox und AC-Ladesäulen.

Seit Mitte April 2024 ergänzt der Peugeot 408 in der Top-Version als 225 PS (165 kW) starker Plug-in-Hybrid den Dauertest-Fuhrpark der AUTO ZEITUNG.

Erst wenige Monate im Dauertest-Einsatz der AUTO ZEITUNG, hat der Peugeot 408 1.6 Hybrid 225 e bereits einen vielfältigen Eindruck hinterlassen. Was dem Testteam gefällt und was nicht: hier!

Der Peugeot 408 1.6 Hybrid 225 e im Dauertest

Seit Mitte April 2024 ergänzt der 4,69 m lange Peugeot 408 in der Top-Version als 225 PS (165 kW) starker Plug-in-Hybrid den Dauertest-Fuhrpark der AUTO ZEITUNG. Der Antrieb ist nur in der besten Ausstattung GT zu haben, was den Grundpreis auf 51.800 Euro erhöht. Dafür erhält man antriebstechnisch die Kombination aus einem 1,6 l großen Turbobenziner mit vier Zylindern und einer 81 kW (110 PS) starken E-Maschine im Achtstufen-Automatikgetriebe. Die Leistung wird über die Vorderräder auf die Fahrbahn gebracht.

Alltagstauglichkeit

Der mit einer Höhe von 1,48 Metern relativ flache Peugeot 408 1.6 Hybrid 225 e stellt ein großzügiges Platzangebot zur Verfügung, die Beinfreiheit im Fond liegt auf Oberklasse-Niveau. Dank der niedrig montierten Sitze gibt es auch über dem Scheitel viel Luft. Der variable Laderaum mit 471 bis 1545 l Volumen erfüllt die Anforderungen der Redaktion für lange Reisen mit sperriger Fotoausrüstung. Praktischerweise öffnet und schließt die Heckklappe elektrisch. Per Fernbedienung am Dekoderschlüssel lässt sich das problemlos fernsteuern. Auf Annäherung mit dem Schlüssel in der Tasche öffnet sich der 408 von allein – und verriegelt sich beim Entfernen auch wieder schon nach wenigen Metern. Das funktioniert im Test der AUTO ZEITUNG präziser und zuverlässiger als bei vielen anderen Autos.

Multimedia

Das System nimmt sich nach dem Start etwas Zeit zum Hochfahren, Apple CarPlay/Android Auto funktionieren mit oder ohne Kabel zuverlässig. Die Verkehrszeichenerkennung des Peugeot 408 1.6 Hybrid 225 e hat aber Probleme im Schilderwald.

Das gefällt uns

Trotz der mächtigen 20-Zöller zeigt der Peugeot 408 1.6 Hybrid 225 e auf ersten Fahrten im Dauertest ein ordentliches Abrollverhalten. Der Kraftstofftank fällt mit 40 l klein aus, dennoch ermittelte der Bordcomputer nach dem letzten Volltanken eine Reichweite von 520 km. Voraussetzung dafür ist aber eine hohe Disziplin beim Stromtanken. Zu den weiteren Stärken des Franzosen gehört die ordentliche Qualitätsanmutung, was auch den im GT serienmäßigen Alcantara-Sitzbezügen geschuldet ist.

Das nervt

Trotz des hohen Ausstattungsniveaus lassen sich die Sitze nicht beheizen (so Sitzheizung nachrüsten). Auch eine elektrische Einstellung der vorderen Fahrsessel sucht man vergeblich. Beide Funktionen sind dem Komfort-Paket Plus (1400 Euro) vorbehalten. Zudem könnte die Übersichtlichkeit des Peugeot 408 1.6 Hybrid 225 e nach hinten besser ein. Die optionale Rückfahrkamera benötigt obendrein Zeit, bis sie sich aktiviert, und im Regen ist, wie der Dauertest bereits zeigte, das Bild durch Tropfen auf der Linse unbrauchbar.

Werkstatt & Kosten

Mit Premium-Paket (900 Euro) für induktives Laden und Soundsystem, Surrounding-Paket (1000 Euro, etwa Rückfahrkamera) sowie 20-Zoll-Rädern (600 Euro) steigt der Listenpreis des Peugeot 408 1.6 Hybrid 225 e auf 54.800 Euro.

