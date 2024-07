BMW und Mini geben Gas

Letzterer startete in seiner neuesten Generation – anstelle des Hybriden rückt ein rein elektrischer Antrieb. Wie gehabt sind aber auch Verbrenner erhältlich.

Der Mini geht als Elektroauto und als umfangreiches Verbrenner-Facelift an den Start. Es bleibt bei den Varianten Cooper, Cabrio und SE sowie dem 3- und 5-Türer.

Der BMW X3 zeigt, wohin die Reise hingeht, ehe die "Neue Klasse" ab 2026 übernimmt. Sowohl im Ex- als auch im Interieur geht der X3 eigene Wege mit digitalem Cockpit, Ambientebeleuchtung und mit neuem Design.

In Sommer 2024 startet das Facelift der beliebten 3er-Reihe. Optisch tut sich kaum was, motorseitig kommen neue Varianten hinzu.

BMW und Mini feuern im Modelljahr 2024 nahezu in jeder Baureihe neue Modelle und Updates heraus!

Das sind die BMW-Neuheiten für 2024: Während die Elektrifizierung allmählich in allen Baureihen ankommt, gibt auch die M GmbH richtig Gas. Darüber hinaus starten auch zahlreiche Facelifts. Das und alle neuen Mini-Modelle des Jahres 2024 hier!

BMW-Neuheiten 2024? Nur beim ersten Nachdenken eine kurze Liste. Tatsächlich haben die Bayerischen Motorenwerke in diesem Jahr viel vor – und bringen durch fast alle Klassen hinweg neue Modelle oder (tiefgreifende) Modellpflegen. Bei den günstigsten BMW-Modellen angefangen, setzt das BMW 1er Facelift ein erstes Ausrufezeichen. Die Überarbeitung fällt derartig tiefgreifend aus, dass München sogar von einer neuen Generation spricht (F70): optisch dynamischer, technisch aufwändiger und im Innenraum digitaler. Quasi parallel dazu geht der erstmal eindeutig als sogenanntes SUV-Coupé ausgelegte BMW X2 und dessen elektrischer Ableger iX1 an den Start. Doch auch für Mini steht ein ereignisreiches Jahr bevor, unter anderem mit dem neuen 3-/5-Türer (siehe dritter Absatz).

Leslie & Cars zeigt den BMW M5 (2024) im Video:

BMW-Neuheiten 2024: Das sind die neuen Modelle

Eine Klasse darüber machen sich das BMW M3 und das M4 Facelift bereit, die ebenfalls brandneue Konkurrenz aus Ingolstadt (noch der Audi RS 4, bald der Audi RS 5) und Stuttgart (Mercedes-AMG C 63 und Mercedes-AMG CLE 63) im wahrsten Sinne des Wortes kräftig zu ärgern. Optisch zwar nur eine behutsame Modellpflege soll dafür die Bedienung nun deutlich einfacher sein. Außerdem erhält das Performance-Modell mit Allrad mehr Leistung. Der Touring ist lediglich als Competition erhältlich. Zeitgleich macht sich auch der BMW i4 frisch und zieht optisch mit dem 2024 erneut überarbeiteten 3er Facelift gleich. Dabei wird das Antriebsangebot deutlich erweitert.

Eine der prestigeträchtigsten BMW-Neuheiten für 2024 dürfte indes der neue BMW 5er Touring sein. Im Gegensatz zur schwäbischen Konkurrenz, die vom elektrischen Derivat der E-Klasse, dem EQE, keine Kombivariante anbietet, wird es den Touring auch als Batterie-elektrischen i5 geben. Der Kombi übernimmt von der Limousine, ob Verbrenner oder Elektroauto, das bekannte und umfangreiche Portfolio an Antriebskonfigurationen. Doch mehr geht immer: Im Sommer 2024 debütiert der BMW M5 mit brachialen 727 PS (534 kW) und 1000 Nm und stellt mit seinem Hybridantriebe erneut alles zuvor da gewesene in den Schatten. Und: Der M5 Touring kommt zurück, allerdings lässt er der Limousine den Vortritt und gesellt sich erst ab Ende 2024 hinzu.

Diese Neuheiten bringt Mini an den Start

Auch die BMW-Tochter Mini haut 2024 ordentlich auf den Putz und bringt gleich drei Neuheiten an den Start: Neben dem Generationswechsel beim namensgebenden Klassiker mit drei und fünf Türen rollt auch die Neuauflage des Countryman zu den Händlern – erstmals auch rein elektrisch, dafür entfallen die Hybrid-Varianten. Außerdem wächst der Countryman in seinen Außenabmessungen deutlich. So schafft er Platz im Modellangebot für den dritten Neuling im Bunde, den als Crossover konzipierten Aceman.